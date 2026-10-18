Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Ο Τραμπ στηρίζει απόλυτα τον Νετανιάχου για τις εκλογές: «Δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ!»
Ο Τραμπ στηρίζει απόλυτα τον Νετανιάχου για τις εκλογές: «Δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ!»
Χαρακτηρίζει τον Μπίμπι Νετανιάχου, όπως τον αποκαλεί, «σπουδαίο πρωθυπουργό-πολεμιστή» - Ευχαριστεί τον Αμερικανό πρόεδρο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι έδωσε την «απόλυτη και πλήρη στήριξή» του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενόψει των βουλευτικών εκλογές στο Ισραήλ.
Χαρακτηρίζει τον Μπίμπι Νετανιάχου, όπως τον αποκαλεί, «σπουδαίο πρωθυπουργό-πολεμιστή».
Επισημαίνει ότι, αν το Ισραήλ εκλέξει άλλο πρωθυπουργό στις 27 Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να «τελειώσουν μόνες τη δουλειά με το Ιράν» «κάτι που προσωπικά δεν επιθυμώ να συμβεί».
Κλείνει λέγοντας ότι «εκφράζω την απόλυτη και πλήρη στήριξή μου προς τον Μπίμπι Νετανιάχου ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης για την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία του Ισραήλ» και κλείνει με την παρατήρηση, που είναι γραμμένη με κεφαλαία γράμματα: «Ο Μπίμπι Νετανιάχου δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ!».
Η ανάρτηση του Τραμπ ήταν η εξής:
«Ο Μπίμπι Νετανιάχου υπήρξε ένας σπουδαίος πρωθυπουργός-πολεμιστής, αλλά και ένας ακόμη σπουδαιότερος εταίρος για την ειρήνη στον πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν - ενός κράτους που εδώ και 51 χρόνια διακηρύσσει: "Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική! Θα καταστρέψουμε τον Μικρό Σατανά και τον Μεγάλο Σατανά". Ποια χώρα μπορεί να επιβιώσει όταν επιτρέπεται να λέγονται τέτοια πράγματα, διότι, αργά ή γρήγορα, αυτά καταλήγουν πάντα να γίνονται πραγματικότητα;». Θα ήταν μόνο θέμα χρόνου μέχρι το Ιράν να είχε εφαρμόσει αυτή τη απειλητική φράση, αλλά έχουν καταστραφεί συστηματικά, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά, και αν δεν αλλάξουν γρήγορα τον τρόπο τους, σύντομα θα τελειώσουμε τη δουλειά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
«Αν το Ισραήλ αποκτήσει λάθος ηγέτη, δηλαδή οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Μπίμπι, τότε η Αμερική θα αναγκαστεί να αναλάβει η ίδια αυτή την αποστολή, κάτι που προσωπικά δεν επιθυμώ να συμβεί. Ο Μπίμπι Νετανιάχου στάθηκε δυνατός, θαρραλέος και ευφυής απέναντι σε τεράστια αντίσταση, ακόμη και από το ίδιο το Ισραήλ. Παρόλα αυτά, άντεξε και, μάλιστα, μεγαλούργησε! Έχω παρακολουθήσει τον Μπίμπι σε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, υπό τέτοιες συνθήκες, θα είχε λυγίσει από την πίεση.
Ο Μπίμπι, όμως, όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά δυνάμωσε και διατηρεί αυτή τη δύναμη μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το είδος του εταίρου που οι ΗΠΑ απαιτούν από το Ισραήλ, μια χώρα για την οποία έχουν προσφέρει τόσα πολλά. Με την παρούσα επιστολή, εκφράζω την απόλυτη και πλήρη στήριξή μου προς τον Μπίμπι Νετανιάχου ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης για την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία του Ισραήλ. Ο Μπίμπι Νετανιάχου ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ!»
«Ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε Τραμπ, για την τεράστια υποστήριξή σας και για το από κοινού έργο μας. Μαζί, θα φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας!», έγραψε ο Νετανιάχου στο X.
Χαρακτηρίζει τον Μπίμπι Νετανιάχου, όπως τον αποκαλεί, «σπουδαίο πρωθυπουργό-πολεμιστή».
Επισημαίνει ότι, αν το Ισραήλ εκλέξει άλλο πρωθυπουργό στις 27 Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να «τελειώσουν μόνες τη δουλειά με το Ιράν» «κάτι που προσωπικά δεν επιθυμώ να συμβεί».
Κλείνει λέγοντας ότι «εκφράζω την απόλυτη και πλήρη στήριξή μου προς τον Μπίμπι Νετανιάχου ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης για την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία του Ισραήλ» και κλείνει με την παρατήρηση, που είναι γραμμένη με κεφαλαία γράμματα: «Ο Μπίμπι Νετανιάχου δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ!».
Η ανάρτηση του Τραμπ ήταν η εξής:
«Ο Μπίμπι Νετανιάχου υπήρξε ένας σπουδαίος πρωθυπουργός-πολεμιστής, αλλά και ένας ακόμη σπουδαιότερος εταίρος για την ειρήνη στον πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν - ενός κράτους που εδώ και 51 χρόνια διακηρύσσει: "Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική! Θα καταστρέψουμε τον Μικρό Σατανά και τον Μεγάλο Σατανά". Ποια χώρα μπορεί να επιβιώσει όταν επιτρέπεται να λέγονται τέτοια πράγματα, διότι, αργά ή γρήγορα, αυτά καταλήγουν πάντα να γίνονται πραγματικότητα;». Θα ήταν μόνο θέμα χρόνου μέχρι το Ιράν να είχε εφαρμόσει αυτή τη απειλητική φράση, αλλά έχουν καταστραφεί συστηματικά, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά, και αν δεν αλλάξουν γρήγορα τον τρόπο τους, σύντομα θα τελειώσουμε τη δουλειά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
«Αν το Ισραήλ αποκτήσει λάθος ηγέτη, δηλαδή οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Μπίμπι, τότε η Αμερική θα αναγκαστεί να αναλάβει η ίδια αυτή την αποστολή, κάτι που προσωπικά δεν επιθυμώ να συμβεί. Ο Μπίμπι Νετανιάχου στάθηκε δυνατός, θαρραλέος και ευφυής απέναντι σε τεράστια αντίσταση, ακόμη και από το ίδιο το Ισραήλ. Παρόλα αυτά, άντεξε και, μάλιστα, μεγαλούργησε! Έχω παρακολουθήσει τον Μπίμπι σε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, υπό τέτοιες συνθήκες, θα είχε λυγίσει από την πίεση.
Ο Μπίμπι, όμως, όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά δυνάμωσε και διατηρεί αυτή τη δύναμη μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το είδος του εταίρου που οι ΗΠΑ απαιτούν από το Ισραήλ, μια χώρα για την οποία έχουν προσφέρει τόσα πολλά. Με την παρούσα επιστολή, εκφράζω την απόλυτη και πλήρη στήριξή μου προς τον Μπίμπι Νετανιάχου ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης για την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία του Ισραήλ. Ο Μπίμπι Νετανιάχου ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ!»
«Ευχαριστώ» από τον ΝετανιάχουΟ Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την «τεράστια υποστήριξή» του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.
«Ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε Τραμπ, για την τεράστια υποστήριξή σας και για το από κοινού έργο μας. Μαζί, θα φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας!», έγραψε ο Νετανιάχου στο X.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα