Οι διαδηλωτές στη Μασσαλία σε ένα δρόμο πυρπολούσαν μόνο καταστήματα Εβραίων, ισχυρίζεται Γάλλος δημοσιογράφος
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Γαλλία Διαδηλώσεις Ταραχές Εβραίοι Μασσαλία

Οι διαδηλωτές στη Μασσαλία σε ένα δρόμο πυρπολούσαν μόνο καταστήματα Εβραίων, ισχυρίζεται Γάλλος δημοσιογράφος

Ο Πολ Αμάρ έχει δηλώσει ακόμη ότι «οδεύουμε προς τον εμφύλιο πόλεμο, αυτή είναι η πρόθεση ενός ολόκληρου τμήματος της ακροαριστεράς»

Οι διαδηλωτές στη Μασσαλία σε ένα δρόμο πυρπολούσαν μόνο καταστήματα Εβραίων, ισχυρίζεται Γάλλος δημοσιογράφος
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Προετοιμασμένοι για να προκαλέσουν φθορές μόνο σε συγκεκριμένα καταστήματα ήταν οι διαδηλωτές στη Μασσαλία ισχυρίστηκε Γάλλος δημοσιογράφος.

Ο Πολ Αμάρ, μιλώντας χθες μετά τα επεισόδια που έλαβαν χώρες σε πολλές πόλεις στη Γαλλία, είπε ότι «υπάρχει ένας βαθμός προετοιμασίας για αυτή την ημέρα που είναι απολύτως σημαντικός».

Είπε ακόμη ότι οι διαδηλωτές είχαν όχι μόνο διευθύνσεις δημοσίων κτιρίων, αλλά και «αρκετών Εβραίων καταστηματαρχών».

Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι «σε έναν δρόμο της Μασσαλίας, όλα τα καταστήματα που ανήκαν σε Εβραίους πυρπολήθηκαν, αλλά τα καταστήματα που ανήκαν σε Μουσουλμάνους δεν πυρπολήθηκαν».

Ο Αμάρ δεν είπε ποια είναι η πηγή των πληροφοριών του ούτε υπάρχει επίσημα από κάποια σύνδεση των διαδηλώσεων με επιθέσεις κατά καταστημάτων ιδιοκτησίας Εβραίων.

Ο ίδιος δημοσιογράφος την Παρασκευή, μία ημέρα πριν από τις μεγάλες διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου, είχε δηλώσει ότι «οδεύουμε προς τον εμφύλιο πόλεμο, αυτή είναι πάντως η πρόθεση ενός ολόκληρου τμήματος της ακροαριστεράς, που αυτή τη στιγμή σπέρνει το χάος».

Πρόσθεσε ακόμη: «Βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού, αυτό είναι σαφές. Η κρίση που διαφαίνεται μπορεί να είναι πολύ σοβαρή από πολλές απόψεις».
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