Πτήση από Τελ Αβίβ προς Βιέννη έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σόφια λόγω «ύποπτου αντικειμένου»

Σε αναγκαστική προσγείωση στη Σόφια της Βουλγαρίας προχώρησε αεροσκάφος τηςτο οποίο εκτελούσε πτήση από το, λόγω υποψίας για απειλή ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πτήσης.Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο συναγερμός προκλήθηκε από τον εντοπισμό «ύποπτου αντικειμένου» στο αεροσκάφος, με το πλήρωμα να προχωρά σε σήμα έκτακτης ανάγκης.Επιβάτες της πτήσης δήλωσαν στο ισραηλινό μέσο Ynet ότι η αναγκαστική προσγείωση συνδέεται με ανώνυμη πληροφορία για τηνστο αεροσκάφος.Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη βουλγαρική πρωτεύουσα, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν, όπως μετέδωσε το Ynet.Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο τι ακριβώς προκάλεσε τον συναγερμό.