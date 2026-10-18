Πτήση από Τελ Αβίβ προς Βιέννη έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σόφια λόγω «ύποπτου αντικειμένου»
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Πτήση από Τελ Αβίβ προς Βιέννη έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σόφια λόγω «ύποπτου αντικειμένου»

Επιβάτες της πτήσης δήλωσαν στο ισραηλινό μέσο Ynet ότι η αναγκαστική προσγείωση συνδέεται με ανώνυμη πληροφορία για την ύπαρξη βόμβας στο αεροσκάφος - Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού

Πτήση από Τελ Αβίβ προς Βιέννη έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σόφια λόγω «ύποπτου αντικειμένου»
Σε αναγκαστική προσγείωση στη Σόφια της Βουλγαρίας προχώρησε αεροσκάφος της Austrian Airlines, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Τελ Αβίβ προς τη Βιέννη, λόγω υποψίας για απειλή ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο συναγερμός προκλήθηκε από τον εντοπισμό «ύποπτου αντικειμένου» στο αεροσκάφος, με το πλήρωμα να προχωρά σε σήμα έκτακτης ανάγκης.

Επιβάτες της πτήσης δήλωσαν στο ισραηλινό μέσο Ynet ότι η αναγκαστική προσγείωση συνδέεται με ανώνυμη πληροφορία για την ύπαρξη βόμβας στο αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη βουλγαρική πρωτεύουσα, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν, όπως μετέδωσε το Ynet.
Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο τι ακριβώς προκάλεσε τον συναγερμό.

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