Νετανιάχου για Τουρκία: Ελπίζω να αποφύγουμε την άμεση αντιπαράθεση, δεν βλέπω περιθώριο εξομάλυνσης με τον Ερντογάν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε ομιλία του αναφέρθηκε στη στρατηγική ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια - Παρουσίασε χάρτη με τις «φιλικές χώρες», μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα