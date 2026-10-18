Νετανιάχου για Τουρκία: Ελπίζω να αποφύγουμε την άμεση αντιπαράθεση, δεν βλέπω περιθώριο εξομάλυνσης με τον Ερντογάν
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία

Νετανιάχου για Τουρκία: Ελπίζω να αποφύγουμε την άμεση αντιπαράθεση, δεν βλέπω περιθώριο εξομάλυνσης με τον Ερντογάν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε ομιλία του αναφέρθηκε στη στρατηγική ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια - Παρουσίασε χάρτη με τις «φιλικές χώρες», μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα

Νετανιάχου για Τουρκία: Ελπίζω να αποφύγουμε την άμεση αντιπαράθεση, δεν βλέπω περιθώριο εξομάλυνσης με τον Ερντογάν
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Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε παρουσίαση της στρατηγικής ασφαλείας του για το Ισραήλ τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ότι ελπίζει να αποφύγει μια άμεση αντιπαράθεση του Ισραήλ με την Τουρκία

«Ελπίζω να μην φτάσουμε σε μια μετωπική αντιπαράθεση. Τουλάχιστον, αυτό προσπαθώ να επιτύχω», είπε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα χαιρέτιζε την επιστροφή στις στενές σχέσεις που κάποτε απολάμβαναν το Ισραήλ και η Τουρκία, αλλά εξέφρασε σκεπτικισμό ως προς το ενδεχόμενο βελτίωσης των σχέσεων υπό την ηγεσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί υπό την ηγεσία του Ερντογάν», είπε, όπως αναφέρει η Jerusalem Post.

Ο Νετανιάχου επισήμανε ότι η ρητορική του Ερντογάν έναντι του Ισραήλ είναι πηγή ανησυχίας και ανέφερε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια.

«Λέει ότι το Κράτος του Ισραήλ πρέπει να καταστραφεί, ότι πρέπει να επιστρέψουν για να κυβερνήσουν την Ιερουσαλήμ επειδή είναι η πόλη τους. Όλες αυτές οι δηλώσεις είναι εξαιρετικά εχθρικές· λαμβάνουμε υπόψη κάθε πιθανότητα».

Νετανιάχου για Τουρκία: Ελπίζω να αποφύγουμε την άμεση αντιπαράθεση, δεν βλέπω περιθώριο εξομάλυνσης με τον Ερντογάν


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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο χάρτης της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής που παρουσίασε ο Νετανιάχου και παρουσιάζει τα στρατόπεδα και τις συμμαχίες.

Σε αυτόν η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες που το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θεωρούν φιλικές, όπως είναι η Κύπρος, η Αιθιοπία, η Ινδία και το Αζερμπαϊτζάν. Η Τουρκία κατατάσσεται στις χώρες της Συμφωνίας της Μέκκας μαζί με το Πακιστάν, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία.
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