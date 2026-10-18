Τραμπ: Θέλω να μείνει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Ζελένσκι δεν επιθυμεί να τελειώσει ο πόλεμος

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του αναφέρεται στην τακτική του στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου, υπερασπίζεται τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και επιτίθεται εκ νέου στον Ουκρανό ομόλογό του