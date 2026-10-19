Απίστευτο στην Κοζάνη: Διακόπηκε αγώνας στο 0-8, αποχώρησαν παίκτες και επενέβη η αστυνομία, δείτε βίντεο

Ωστόσο, αντί οι δύο ομάδες να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο μέρος, ακολούθησαν αψιμαχίες μεταξύ των εμπλεκομένων, με την κατάσταση να οδηγεί στην παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο γήπεδο.

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