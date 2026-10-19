Απίστευτο στην Κοζάνη: Διακόπηκε αγώνας στο 0-8, αποχώρησαν παίκτες και επενέβη η αστυνομία, δείτε βίντεο
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Κοζάνη Αστυνομικό Τμήμα Ποδοσφαιρικός αγώνας

Απίστευτο στην Κοζάνη: Διακόπηκε αγώνας στο 0-8, αποχώρησαν παίκτες και επενέβη η αστυνομία, δείτε βίντεο

Ένταση και αψιμαχίες στο ημίχρονο της αναμέτρησης Φ.Σ. Κοζάνης - Πανατολικός, με ανθρώπους των δύο ομάδων να καταλήγουν στο αστυνομικό τμήμα

Απίστευτο στην Κοζάνη: Διακόπηκε αγώνας στο 0-8, αποχώρησαν παίκτες και επενέβη η αστυνομία, δείτε βίντεο
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Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος στην Κοζάνη, όπου αναμέτρηση διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο, με το σκορ στο 0-8, έπειτα από αψιμαχίες μεταξύ των δύο ομάδων, αποχώρηση ποδοσφαιριστών και επέμβαση της αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ΔΑΚ Κοζάνης, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στη γηπεδούχο Φ.Σ. Κοζάνης και τον Πανατολικό, για την 3η αγωνιστική της Α' κατηγορίας της ΕΠΣ Κοζάνης.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν αποκτήσει συντριπτικό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με το εντυπωσιακό 0-8 υπέρ του Πανατολικού.

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Ωστόσο, αντί οι δύο ομάδες να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο μέρος, ακολούθησαν αψιμαχίες μεταξύ των εμπλεκομένων, με την κατάσταση να οδηγεί στην παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο γήπεδο.

Μέσα στην αναστάτωση, ορισμένοι ποδοσφαιριστές της Φ.Σ. Κοζάνης αποχώρησαν από το γήπεδο, ενδεχομένως και λόγω της έκτασης του σκορ, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η συνέχιση της αναμέτρησης.

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Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο, ενώ η ένταση είχε και συνέχεια εκτός γηπέδου, καθώς άνθρωποι και των δύο ομάδων βρέθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης.

Πηγή:www.gazzetta.gr
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