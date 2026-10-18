Λεπέν για τις ταραχές στη Γαλλία: Η χώρα είναι όμηρος της βίας και της ανικανότητας, η κυβέρνηση Μακρόν έχει ξεμείνει από δυνάμεις
Λεπέν για τις ταραχές στη Γαλλία: Η χώρα είναι όμηρος της βίας και της ανικανότητας, η κυβέρνηση Μακρόν έχει ξεμείνει από δυνάμεις
Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μακρόν ότι έχει εξαντλήσει τα πολιτικά και διοικητικά της περιθώρια, αδυνατώντας πλέον να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις
Σφοδρή επίθεση κατά του Εμανουέλ Μακρόν και της γαλλικής κυβέρνησης εξαπέλυσε η Μαρίν Λεπέν, με αφορμή τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου, κατηγορώντας την πολιτική ηγεσία της χώρας για αδυναμία διαχείρισης της κρίσης και απώλεια του ελέγχου της κατάστασης.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πολιτικός του Εθνικού Συναγερμού υποστήριξε ότι η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης και εξουσίας.
«Η χώρα μας βρίσκεται σε αδιέξοδο, αν όχι όμηρος, ανάμεσα στη βία και την αδυναμία της εξουσίας να αντιδράσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η Λεπέν κατηγόρησε τη διακυβέρνηση Μακρόν ότι έχει εξαντλήσει τα πολιτικά και διοικητικά της περιθώρια, αδυνατώντας πλέον να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις.
Συνεχίζοντας την κριτική της, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση περιορίζεται στο να εκφράζει τη λύπη της για τα επεισόδια, χωρίς να καταφέρνει να τα αποτρέψει ή να τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά: «Έχουμε μια κυβέρνηση που αποδοκιμάζει τα γεγονότα, χωρίς να μπορεί να τα προλάβει, να τα ελέγξει ή έστω να τα διαχειριστεί. Μια εξουσία μειοψηφίας, που έχει χάσει τη νομιμοποίησή της και της οποίας μοναδική έγνοια δεν είναι πλέον να κυβερνήσει τη Γαλλία, αλλά να κρατηθεί από τα τελευταία ψήγματα της εξουσίας της που φθίνει» τόνισε.
Η Μαρίν Λεπέν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις εικόνες καταστροφών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, υποστηρίζοντας ότι τα επεισόδια αποτελούν ένδειξη της σοβαρής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.
«Είδατε χθες τις πόλεις μας, τους δρόμους μας, τη χώρα μας να κακοποιούνται, να υφίστανται καταστροφές και λεηλασίες», ανέφερε στο μήνυμά της.
Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι η κατάσταση δεν περιορίζεται πλέον σε ζήτημα δημόσιας τάξης, αλλά συνιστά, κατά την εκτίμησή της, ευρύτερη απειλή για τους δημοκρατικούς θεσμούς: «Βιώνουμε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης και κύρους της εξουσίας, η οποία απειλεί τη δημοκρατία. Η διαπίστωση αυτή πρέπει να μας κινητοποιήσει: η χώρα μας βρίσκεται σε αδιέξοδο, αν όχι όμηρος, ανάμεσα στη βία και την αδυναμία της εξουσίας», υπογράμμισε.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πολιτικός του Εθνικού Συναγερμού υποστήριξε ότι η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης και εξουσίας.
«Η χώρα μας βρίσκεται σε αδιέξοδο, αν όχι όμηρος, ανάμεσα στη βία και την αδυναμία της εξουσίας να αντιδράσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η Λεπέν κατηγόρησε τη διακυβέρνηση Μακρόν ότι έχει εξαντλήσει τα πολιτικά και διοικητικά της περιθώρια, αδυνατώντας πλέον να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις.
«Έχουμε μια εξουσία του Μακρόν που έχει ξεμείνει από δυνάμεις, εξαντλημένη και αποπροσανατολισμένη, η οποία φαίνεται πλέον ανίκανη να κάνει οτιδήποτε άλλο πέρα από το να σχολιάζει την ίδια της την αδυναμία, ακόμη και την ίδια της την παρακμή, θα έλεγα» ανέφερε.
Vous avez vu hier nos villes, nos rues, notre pays, malmenés, maltraités, mis à sac. Nous vivons une crise profonde de confiance, d’autorité qui fait peser une menace sur la démocratie. Le constat doit nous alerter : notre pays est pris en étau, voire en otage, entre la violence et l’impuissance.— Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 18, 2026
Συνεχίζοντας την κριτική της, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση περιορίζεται στο να εκφράζει τη λύπη της για τα επεισόδια, χωρίς να καταφέρνει να τα αποτρέψει ή να τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά: «Έχουμε μια κυβέρνηση που αποδοκιμάζει τα γεγονότα, χωρίς να μπορεί να τα προλάβει, να τα ελέγξει ή έστω να τα διαχειριστεί. Μια εξουσία μειοψηφίας, που έχει χάσει τη νομιμοποίησή της και της οποίας μοναδική έγνοια δεν είναι πλέον να κυβερνήσει τη Γαλλία, αλλά να κρατηθεί από τα τελευταία ψήγματα της εξουσίας της που φθίνει» τόνισε.
Η Μαρίν Λεπέν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις εικόνες καταστροφών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, υποστηρίζοντας ότι τα επεισόδια αποτελούν ένδειξη της σοβαρής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.
«Είδατε τις πόλεις και τους δρόμους μας να λεηλατούνται»
«Είδατε χθες τις πόλεις μας, τους δρόμους μας, τη χώρα μας να κακοποιούνται, να υφίστανται καταστροφές και λεηλασίες», ανέφερε στο μήνυμά της.
Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι η κατάσταση δεν περιορίζεται πλέον σε ζήτημα δημόσιας τάξης, αλλά συνιστά, κατά την εκτίμησή της, ευρύτερη απειλή για τους δημοκρατικούς θεσμούς: «Βιώνουμε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης και κύρους της εξουσίας, η οποία απειλεί τη δημοκρατία. Η διαπίστωση αυτή πρέπει να μας κινητοποιήσει: η χώρα μας βρίσκεται σε αδιέξοδο, αν όχι όμηρος, ανάμεσα στη βία και την αδυναμία της εξουσίας», υπογράμμισε.
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