Ανάλυση για το διάγγελμα Μακρόν: Καταδίκασε τη βία, αλλά δεν ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα ή σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης

Έξι μήνες πριν τις κάλπες που σηματοδοτούν τη λήξη της θητείας του, ο Γάλλος πρόεδρος κατηγόρησε την ακροαριστερά και κάλεσε σε εθνικό διάλογο - Η παραπομπή των οικονομικών αποφάσεων στον πρωθυπουργό και η αναφορά στις εκλογές του 2027 αποτυπώνουν τα όρια της παρέμβασής του





επεισοδίων, οι κατηγορίες εναντίον της ακροαριστεράς και οι εκκλήσεις για πολιτική ηρεμία, ο Γάλλος Πρόεδρος επέλεξε να κινηθεί κυρίως στο επίπεδο των διαπιστώσεων. Δεν ανακοίνωσε νέα έκτακτα μέτρα ασφαλείας, δεν προσδιόρισε το εύρος της ενίσχυσης των τοπικών Αρχών και δεν παρουσίασε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που βρίσκονται πίσω από τις κινητοποιήσεις. Ακόμη και το έκτακτο οικονομικό πακέτο για τους πληγέντες από τις καταστροφές παραπέμφθηκε στον πρωθυπουργό, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει τις λεπτομέρειες τη Δευτέρα.



Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Γαλλία εισέρχεται στο τελευταίο εξάμηνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Μακρόν. Οι προεδρικές εκλογές της άνοιξης του 2027 πλησιάζουν και ο ίδιος, έχοντας συμπληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες, δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία στην επόμενη αναμέτρηση. Η αποψινή παρέμβαση πραγματοποιήθηκε επομένως σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική συζήτηση αφορά πλέον όχι μόνο τις αποφάσεις της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και τη διαδοχή στην κορυφή του γαλλικού κράτους.



Η καταδίκη της βίας και οι κατηγορίες στην ακροαριστερά Ο Μακρόν επέλεξε να ξεκινήσει από τα γεγονότα της 17ης Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντας όσα συνέβησαν αδικαιολόγητα και αποδίδοντας την ευθύνη για την οργανωμένη βία σε ομάδες που, όπως υποστήριξε, ενισχύονται από την ακροαριστερά. Η συγκεκριμένη αναφορά είχε σαφές πολιτικό περιεχόμενο, καθώς ο Πρόεδρος δεν περιορίστηκε στην καταδίκη των καταστροφών, αλλά συνέδεσε τα επεισόδια με έναν συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο. Πρόκειται, ωστόσο, για πολιτική καταγγελία, η οποία πρέπει να διαχωρίζεται από τη δικαστική τεκμηρίωση ευθυνών για συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις.



Παράλληλα, ο Γάλλος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι όσοι διέπραξαν αδικήματα θα λογοδοτήσουν, ζητώντας από τη Δικαιοσύνη να κινηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Δεν ανακοίνωσε, όμως, συγκεκριμένες νέες νομοθετικές ή διοικητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση παρόμοιων επεισοδίων. Η αναφορά στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης συνιστά πολιτική απαίτηση και όχι αυτοτελές μέτρο, καθώς οι δικαστικές αρχές εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις εγγυήσεις της ανεξαρτησίας τους.



Το σημαντικότερο στοιχείο της συγκεκριμένης ενότητας ήταν η προσπάθεια του Μακρόν να διαχωρίσει τους διαδηλωτές από τους ταραξίες. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να συγχέονται όσοι ασκούν το δημοκρατικό δικαίωμα στη διαμαρτυρία με εκείνους που επιδίδονται σε καταστροφές. Αναγνώρισε μάλιστα ότι οι ανησυχίες των Γάλλων, ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών, είναι κατανοητές και πρέπει να εισακουστούν. Με αυτή τη διατύπωση επιχείρησε να καταδικάσει τη βία χωρίς να εμφανιστεί ότι απορρίπτει συλλήβδην τα αιτήματα των εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.



Καμία κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ασαφής ενίσχυση των τοπικών αρχών Η σημαντικότερη ίσως είδηση του διαγγέλματος προκύπτει από όσα δεν ανακοινώθηκαν. Παρά την έκταση των επεισοδίων, ο Μακρόν δεν προχώρησε στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως προβλέπεται από τον γαλλικό νόμο του 1955. Το συγκεκριμένο καθεστώς θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να επιβάλει πρόσθετα μέτρα δημόσιας ασφάλειας, περιορισμούς κυκλοφορίας και συγκεντρώσεων, καθώς και άλλες εξαιρετικές διοικητικές παρεμβάσεις, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία.



Δεν υπήρξε επίσης καμία αναφορά στην ενεργοποίηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει εξαιρετικά διευρυμένες προεδρικές εξουσίες σε περιπτώσεις σοβαρής απειλής και διακοπής της ομαλής λειτουργίας των συνταγματικών θεσμών. Η απουσία μιας τέτοιας εξαγγελίας δεν σημαίνει ότι συνέτρεχαν οι αυστηρές συνταγματικές προϋποθέσεις για την ενεργοποίησή του.



Αντί αυτών, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι οι νομαρχίες και οι δήμοι θα αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για την προστασία των περιοχών τους, με πρόσθετα μέσα που θα διαθέσει η κεντρική διοίκηση. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιες νέες αρμοδιότητες θα ανατεθούν, πόσες επιπλέον δυνάμεις θα διατεθούν, ποια θα είναι η οικονομική ενίσχυση ή πότε θα εφαρμοστούν οι σχετικές αποφάσεις. Η εξαγγελία παρέμεινε έτσι στο επίπεδο μιας γενικής κατεύθυνσης, χωρίς συγκεκριμένο επιχειρησιακό περιεχόμενο.



Κλείσιμο κοινωνικής έντασης. Δεν απαντά, ωστόσο, από μόνη της στο ερώτημα πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αποτρέψει την επανάληψη αντίστοιχων επεισοδίων.



Οικονομική στήριξη χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο Στο οικονομικό σκέλος του διαγγέλματος, ο Πρόεδρος περιορίστηκε στην ανακοίνωση ότι από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει έκτακτο πακέτο στήριξης για όσους επλήγησαν από τα επεισόδια. Δεν δόθηκαν ποσά, δεν παρουσιάστηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχων και δεν έγινε γνωστό εάν τα μέτρα θα αφορούν αποκλειστικά την αποκατάσταση υλικών ζημιών ή θα περιλαμβάνουν ευρύτερες παρεμβάσεις για τις τοπικές οικονομίες.



Η εξαγγελία αυτή αφορά κυρίως τις συνέπειες της βίας και όχι τις βαθύτερες αιτίες των κινητοποιήσεων. Οι διαμαρτυρίες στη Γαλλία συνδέονται με τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης, τις πιέσεις στα νοικοκυριά, την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών και τη γενικότερη δυσπιστία απέναντι στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η δημόσια εκπαίδευση, η υποστελέχωση υπηρεσιών και οι δημοσιονομικές περικοπές έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με αποζημιώσεις για τις καταστροφές.



Το πρόβλημα για τη γαλλική κυβέρνηση είναι ακόμη βαθύτερο. Η χώρα αντιμετωπίζει υψηλό δημόσιο χρέος και σημαντικές πιέσεις για περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα νέων δαπανών. Οποιαδήποτε ουσιαστική ανταπόκριση στα κοινωνικά αιτήματα θα πρέπει επομένως να συνδυαστεί με επιλογές που έχουν άμεσο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το αποψινό διάγγελμα δεν έδωσε κάποια ένδειξη για το πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτή την αντίφαση.

Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε ενώπιον των Γάλλων το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από μία από τις βιαιότερες ημέρες κοινωνικών κινητοποιήσεων των τελευταίων ετών, χωρίς να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης. Με ένα διάγγελμα στο οποίο κυριάρχησαν η καταδίκη τωνοι κατηγορίες εναντίον τηςκαι οι εκκλήσεις για πολιτική ηρεμία, ο Γάλλος Πρόεδρος επέλεξε να κινηθεί κυρίως στο επίπεδοΔεν ανακοίνωσε νέα έκτακτα μέτρα ασφαλείας, δεν προσδιόρισε το εύρος της ενίσχυσης των τοπικών Αρχών και δεν παρουσίασεγια τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που βρίσκονται πίσω από τις κινητοποιήσεις. Ακόμη και το έκτακτο οικονομικό πακέτο για τους πληγέντες από τις καταστροφές παραπέμφθηκε στον πρωθυπουργό, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει τις λεπτομέρειες τη Δευτέρα.Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Γαλλία εισέρχεται στο τελευταίο εξάμηνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Μακρόν. Οι προεδρικές εκλογές τηςπλησιάζουν και ο ίδιος, έχοντας συμπληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες, δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία στην επόμενη αναμέτρηση. Η αποψινή παρέμβαση πραγματοποιήθηκε επομένως σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική συζήτηση αφορά πλέον όχι μόνο τις αποφάσεις της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και τη διαδοχή στην κορυφή του γαλλικού κράτους.Ο Μακρόν επέλεξε να ξεκινήσει από τα γεγονότα της 17ης Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντας όσα συνέβησαν αδικαιολόγητα και αποδίδοντας την ευθύνη για την οργανωμένη βία σε ομάδες που, όπως υποστήριξε, ενισχύονται από την ακροαριστερά. Η συγκεκριμένη αναφορά είχε σαφές πολιτικό περιεχόμενο, καθώς ο Πρόεδρος δεν περιορίστηκε στην καταδίκη των καταστροφών, αλλά συνέδεσε τα επεισόδια με έναν συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο. Πρόκειται, ωστόσο, για πολιτική καταγγελία, η οποία πρέπει να διαχωρίζεται από τη δικαστική τεκμηρίωση ευθυνών για συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις.Παράλληλα, ο Γάλλος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι όσοι διέπραξαν αδικήματα, ζητώντας από τη Δικαιοσύνη να κινηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Δεν ανακοίνωσε, όμως, συγκεκριμένες νέες νομοθετικές ή διοικητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση παρόμοιων επεισοδίων. Η αναφορά στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης συνιστά πολιτική απαίτηση και όχι αυτοτελές μέτρο, καθώς οι δικαστικές αρχές εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις εγγυήσεις της ανεξαρτησίας τους.Το σημαντικότερο στοιχείο της συγκεκριμένης ενότητας ήταν η προσπάθεια του Μακρόν να διαχωρίσει τουςΥπογράμμισε ότι δεν πρέπει να συγχέονται όσοι ασκούν το δημοκρατικό δικαίωμα στη διαμαρτυρία με εκείνους που επιδίδονται σε καταστροφές. Αναγνώρισε μάλιστα ότι οι ανησυχίες των Γάλλων, ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών, είναι κατανοητές και πρέπει να εισακουστούν. Με αυτή τη διατύπωση επιχείρησε να καταδικάσει τη βία χωρίς να εμφανιστεί ότι απορρίπτει συλλήβδην τα αιτήματα των εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.Η σημαντικότερη ίσως είδηση του διαγγέλματος προκύπτει από όσαΠαρά την έκταση των επεισοδίων, ο Μακρόν δεν προχώρησε στην, όπως προβλέπεται από τον γαλλικό νόμο του 1955. Το συγκεκριμένο καθεστώς θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να επιβάλει πρόσθετα μέτρα δημόσιας ασφάλειας, περιορισμούς κυκλοφορίας και συγκεντρώσεων, καθώς και άλλες εξαιρετικές διοικητικές παρεμβάσεις, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία.Δεν υπήρξε επίσης καμία αναφορά στην ενεργοποίησητου Συντάγματος, το οποίο προβλέπει εξαιρετικά διευρυμένεςσε περιπτώσεις σοβαρής απειλής και διακοπής της ομαλής λειτουργίας των συνταγματικών θεσμών. Η απουσία μιας τέτοιας εξαγγελίας δεν σημαίνει ότι συνέτρεχαν οι αυστηρές συνταγματικές προϋποθέσεις για την ενεργοποίησή του.Αντί αυτών, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι οιθα αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για την προστασία των περιοχών τους, με πρόσθετα μέσα που θα διαθέσει η κεντρική διοίκηση. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιες νέες αρμοδιότητες θα ανατεθούν, πόσες επιπλέον δυνάμεις θα διατεθούν, ποια θα είναι η οικονομική ενίσχυση ή πότε θα εφαρμοστούν οι σχετικές αποφάσεις. Η εξαγγελία παρέμεινε έτσι στο επίπεδο μιας γενικής κατεύθυνσης, χωρίς συγκεκριμένο επιχειρησιακό περιεχόμενο.Η επιλογή αυτή αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ασφαλείας, ιδιαίτερα μετά τις εκτεταμένες καταστροφές σε δημόσια κτήρια, εμπορικές επιχειρήσεις και αστικές υποδομές. Η αποφυγή έκτακτων εξουσιών μπορεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια αποτροπής περαιτέρωΔεν απαντά, ωστόσο, από μόνη της στο ερώτημα πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αποτρέψει την επανάληψη αντίστοιχων επεισοδίων.Στο οικονομικό σκέλος του διαγγέλματος, ο Πρόεδρος περιορίστηκε στην ανακοίνωση ότι από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσειγια όσους επλήγησαν από τα επεισόδια. Δεν δόθηκαν ποσά, δεν παρουσιάστηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχων και δεν έγινε γνωστό εάν τα μέτρα θα αφορούν αποκλειστικά την αποκατάσταση υλικών ζημιών ή θα περιλαμβάνουν ευρύτερες παρεμβάσεις για τις τοπικές οικονομίες.Η εξαγγελία αυτή αφορά κυρίως τιςκαι όχι τις βαθύτερες αιτίες των κινητοποιήσεων. Οι διαμαρτυρίες στη Γαλλία συνδέονται με τη συρρίκνωση τηςστα νοικοκυριά, την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών και τη γενικότερη δυσπιστία απέναντι στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ηη υποστελέχωση υπηρεσιών και οι δημοσιονομικές περικοπές έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με αποζημιώσεις για τις καταστροφές.Το πρόβλημα για τη γαλλική κυβέρνηση είναι ακόμη βαθύτερο. Η χώρα αντιμετωπίζει υψηλό δημόσιο χρέος και σημαντικές πιέσεις για περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα νέων δαπανών. Οποιαδήποτε ουσιαστική ανταπόκριση στα κοινωνικά αιτήματα θα πρέπει επομένως να συνδυαστεί με επιλογές που έχουν άμεσο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το αποψινό διάγγελμα δεν έδωσε κάποια ένδειξη για το πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτή την αντίφαση.



Διάλογος χωρίς δεσμεύσεις Ο Μακρόν απηύθυνε πρόσκληση για άμεσο διάλογο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους κοινωνικούς φορείς, ζητώντας από όλες τις πλευρές να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση ούτε ανοχή απέναντι στη βία. Παρά τη σαφή πρόθεση να επαναφέρει τη συζήτηση στο θεσμικό επίπεδο, δεν παρουσίασε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συναντήσεων, κατάλογο θεμάτων προς διαπραγμάτευση ή ενδεχόμενες αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική.



Η προσέγγιση αυτή θυμίζει προηγούμενες προσπάθειες διαχείρισης κοινωνικών κρίσεων κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», που ξέσπασε το 2018, είχε επίσης οδηγήσει την κυβέρνηση σε μια προσπάθεια συνδυασμού της αποκατάστασης της δημόσιας τάξης με ευρύτερες πολιτικές διαβουλεύσεις. Η εμπειρία εκείνης της περιόδου έδειξε ότι η έναρξη του διαλόγου δεν αρκεί για να περιοριστεί η κοινωνική δυσαρέσκεια, εάν δεν συνοδεύεται από αποφάσεις που απαντούν σε συγκεκριμένα αιτήματα.



Στην παρούσα συγκυρία, το περιθώριο χρόνου είναι αισθητά μικρότερο. Η δεύτερη θητεία του Μακρόν πλησιάζει στο τέλος της και η πολιτική δραστηριότητα στη Γαλλία επηρεάζεται ήδη από τις προετοιμασίες για τις προεδρικές εκλογές του 2027. Η δυνατότητα μιας ουσιαστικής συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους κοινωνικούς φορείς θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο των προτάσεων που θα παρουσιαστούν και όχι μόνο από την προεδρική πρόσκληση για συζήτηση.



Η αναφορά στις κάλπες και το πολιτικό τέλος της δεύτερης θητείας Ιδιαίτερη σημασία είχε η ευθεία αναφορά του Μακρόν στις προεδρικές εκλογές που πλησιάζουν. Ο Πρόεδρος κάλεσε τους Γάλλους να απορρίψουν τη βία, τονίζοντας ότι οι ίδιοι θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν την πολιτική πορεία της χώρας μέσα από την κάλπη. Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να συνδέσει την ανάγκη αποκατάστασης της κοινωνικής ηρεμίας με την επικείμενη εκλογική διαδικασία.



Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερο βάρος για έναν Πρόεδρο ο οποίος βρίσκεται περίπου έξι μήνες πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης συνεχόμενης θητείας του. Ο Μακρόν εξακολουθεί να διαθέτει το σύνολο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του, αλλά ο χρονικός ορίζοντας για την εφαρμογή νέων πολιτικών είναι πλέον περιορισμένος. Οι πρωτοβουλίες του θα πρέπει να αποδώσουν μέσα σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές δυνάμεις και οι υποψήφιοι για τη διαδοχή του διαμορφώνουν ήδη τις δικές τους θέσεις απέναντι στην οικονομική και κοινωνική κρίση.



Το αποψινό διάγγελμα ανέδειξε τελικά την απόσταση ανάμεσα στην αυστηρότητα της προεδρικής ρητορικής και στον περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων αποφάσεων που παρουσιάστηκαν. Ο Μακρόν καταδίκασε τις καταστροφές, απαίτησε την τιμωρία των υπευθύνων, αναγνώρισε τα αιτήματα των διαδηλωτών και ζήτησε πολιτική ηρεμία. Δεν παρουσίασε όμως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ασφάλεια, την οικονομία και την αντιμετώπιση της κοινωνικής δυσαρέσκειας.



Η Γαλλία εισέρχεται στην τελευταία περίοδο της προεδρίας Μακρόν με σημαντικά ανοιχτά μέτωπα. Η άμεση δοκιμασία θα είναι οι αποφάσεις που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση από τη Δευτέρα και, κυρίως, το κατά πόσον αυτές θα έχουν συγκεκριμένο αντίκρισμα. Έξι μήνες πριν από την επόμενη προεδρική αναμέτρηση, η επίκληση της ενότητας και του διαλόγου δεν υποκαθιστά την ανάγκη πολιτικών αποφάσεων. Το αποψινό διάγγελμα προσδιόρισε τις προτεραιότητες του Προέδρου, αλλά άφησε στην κυβέρνηση το βάρος να αποδείξει πώς θα μετατραπούν σε πράξη.