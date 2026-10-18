Έκτη ημέρα κινητοποιήσεων και επεισοδίων στα Τίρανα, έσπασαν τα γραφεία του κόμματος του Έντι Ράμα

Δεν αμφισβητούν την κυβέρνηση αλλά την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, τόνισε ο πρωθυπουργός - Παρέμβαση από τον αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Ιωάννη