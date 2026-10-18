Η Γαλλία φλέγεται: Τα εγγόνια του Μάη του '68 κατέβηκαν στα οδοφράγματα και Λεπέν - Μελανσόν... πανηγυρίζουν

Οι φοιτητικές/μαθητικές διαδηλώσεις και οι βίαιες ταραχές έχουν οδηγήσει σε χιλιάδες συλλήψεις και τραυματισμούς

Οι δημοσκοπήσεις

Διαβλέπουν ότι τα υποβαθμισμένα προάστια στα οποία στεγάζονται οι μελαμψοί και μαύροι Γάλλοι δεν είναι μια πολιτική έρημος. Και εκεί στήνονται κάλπες. Το σκοτεινό αίνιγμα, όμως, της εκπαίδευσης παραμένει αξεδιάλυτο. Η γαλλική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή δημοσιονομική κρίση, επιβράδυνση της ανάπτυξης και ραγδαία διόγκωση του δημόσιου χρέους. Το τελευταίο έχει αγγίξει το υψηλότερο επίπεδό του από το 1978. Φτάνει σήμερα στο 119,3% του ΑΕΠ και θα εκτοξευτεί στο 121,7% το 2027. Πάνω δηλαδή από το διπλάσιο του ορίου αναφοράς του 60% του ΑΕΠ που τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται να επιδιώκουν. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, παρουσιάζοντας το σχέδιο Προϋπολογισμού στην Εθνοσυνέλευση την περασμένη Πέμπτη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει σε προσαρμογές και περικοπές ύψους 54 δισ. ευρώ. Πού να περισσέψουν λεφτά για την κακοπαθημένη Παιδεία; Παρ’ όλα αυτά, άφησε μια χαραμάδα υποστηρίζοντας ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί ένα σχέδιο διορθωτικής επανεξέτασης των πόρων για τα σχολεία και την αντιμετώπιση της κρίσης. Ευσεβείς πόθοι για εύπιστο ακροατήριο και μάλλον στάχτη στα μάτια για το καταλάγιασμα του ξεθεωτικού μαθητικού κινήματος. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι η Γαλλία δεν πιστεύει ότι πρόκειται να δει τα ομόλογά της να καταρρέουν στα σκουπίδια, όπως τα ελληνικά την περίοδο της εγχώριας κρίσης χρέους. Στη Γαλλία αδιαπραγμάτευτα υφίσταται το αντίκρισμα της πραγματικής οικονομίας της που παράγει και εξάγει προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Τα σενάρια της «πτώσης» της, που υποτίθεται θα συμπαρασύρουν όλη την Ε.Ε., φαντάζουν εξωπραγματικά.Κρίνεται ότι απλώς θα πληρώσει, θα μάθει και θα συνέλθει. Μόνο που ο λογαριασμός θα καταβληθεί από τους πολίτες της. Οσο για τους σημερινούς εξεγερμένους μαθητές της χώρας, αυτοί έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους για να προκόψουν και να χρεωθούν υπέρ του κοινού καλού του τόπου τους. Θα κρατήσουν όμως τις περιπετειώδεις ανατρεπτικές αναμνήσεις τους, σύμφωνα με τον Πολ Βαλερί, που έγραφε ότι σε «όλη μας τη ζωή, το περιβάλλον μας είναι η εκπαίδευσή μας». Για την ώρα πρυτανεύει στη χώρα η εκλογή ενός νέου προέδρου της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, που θα ανταποκριθεί στις λαϊκές προσδοκίες και θα εγγυηθεί καινούριους ορίζοντες στη χώρα. Η Λε Πεν φέρεται να προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τον πρώτο γύρο των εκλογών με ποσοστό 37%. Ο Μελανσόν έρχεται δεύτερος με ποσοστό 18%. Οι δύο κεντρώοι πρώην επιλεγμένοι πρωθυπουργοί από τον Εμανουέλ Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ και Γκαμπριέλ Ατάλ, συγκεντρώνουν 17% και 11% αντίστοιχα. Αμφότεροι οι τελευταίοι κάνουν συνασπισμένοι έναν υπολογίσιμο διεκδικητή του προεδρικού θώκου. Ολα, όπως πάντα, θα κριθούν στον δεύτερο γύρο. Ωστόσο, έχει διαμορφωθεί πια κοινωνική απαίτηση ώστε αυτός που θα επικρατήσει να μην κάνει για την πολιτική επιβίωση του κόμματός του και τη δική του υστεροφημία τη συνηθισμένη «κωλοτούμπα» στις εξαγγελίες του. Οι μαθητές θα τους έχουν στήσει καρτέρι όταν θα ψηφίσουν για πρόεδρο σε πέντε χρόνια.Φωτογραφίες Getty images / Ideal image