«Ήσουν ο προστάτης μου, η μοναδική αληθινή αγάπη της ζωής μου»: Η σπαρακτική ανάρτηση της Κάια Γκέρμπερ για τον αδελφό της

«Σ’ αγαπώ πάρα πολύ, μέχρι το φεγγάρι και πίσω και πάλι πίσω, για πάντα, μεγάλε αδελφέ» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης





Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ περιγράφει τη στενή σχέση που τη συνέδεε με τον αδελφό της, την αγάπη που ένιωθε για εκείνον από τα παιδικά τους χρόνια και τη δυσκολία να αποδεχτεί την απουσία του. Παράλληλα, ανέβασε μια φωτογραφία της ίδιας και του Πρίσλεϊ ως παιδιά στην παραλία, βίντεό τους να χορεύουν, καθώς και ένα απόσπασμα βιβλίου.







«Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία, αλλά δεν έχω καμία απάντηση. Καμία λέξη μου δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στο μέγεθος της απώλειάς σου. Έχω κυριολεκτικά γονατίσει» αναφέρει.



Η Κάια Γκέρμπερ αναφέρεται στη σχέση τους από την παιδική ηλικία, περιγράφοντας τον αδελφό της ως έναν άνθρωπο που της πρόσφερε ασφάλεια, αγάπη και προστασία: «Ξέρεις πόσο αγαπούσα το ότι ήμουν αδελφή σου. Ήταν πάντα και θα παραμείνει για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι του εαυτού μου», γράφει.







Στην ανάρτησή της τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο που πίστευε στην καλοσύνη των άλλων και αντιμετώπιζε ακόμη και τη σκληρότητα με απορία και διάθεση κατανόησης, αντί για θυμό: «Πίστευες πως οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους καλοί. Επειδή, Πρίσλεϊ, εσύ ήσουν από τη φύση σου καλός», σημειώνει.



Σε ένα από τα πιο προσωπικά σημεία της ανάρτησης, η Κάια θυμάται ένα περιστατικό από τα παιδικά τους χρόνια, όταν φοβόταν να τρυπήσει τα αυτιά της και ο Πρίσλεϊ προσφέρθηκε να το κάνει πρώτος για να της δώσει θάρρος. «Πάντα πήγαινες πρώτος», γράφει.



Δείτε την ανάρτησή της:



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Στη συνέχεια αναφέρεται στη στιγμή που κράτησε το σκουλαρίκι που είχε αφαιρεθεί από το σώμα του αδελφού της.

«Όταν κράτησα στα χέρια μου το σκουλαρίκι που αφαίρεσαν από το σώμα σου, το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν πως σου ανήκε. Και πόσο πολύ θα ήθελα να μην είχες φύγει πρώτος αυτή τη φορά» εξομολογείται.



Με μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την οποία συνόδευσε με βίντεο και φωτογραφίες, η Κάια Γκέρμπερ αποχαιρέτησε τον αδελφό της, Πρίσλεϊ.Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ περιγράφει τη στενή σχέση που τη συνέδεε με τον αδελφό της, την αγάπη που ένιωθε για εκείνον από τα παιδικά τους χρόνια και τη δυσκολία να αποδεχτείΠαράλληλα, ανέβασε μια φωτογραφία της ίδιας και τουως παιδιά στην παραλία, βίντεό τους να χορεύουν, καθώς και ένα απόσπασμα βιβλίου.«Δεν βρίσκω λόγια. Και ίσως η μικρή παρηγοριά είναι ότι ποτέ δεν τα χρειαζόμασταν πραγματικά» γράφει στην αρχή της ανάρτησής της, εξηγώντας ότι όσα έχει διαβάσει και όσα γνωρίζει δεν μπορούν να τη βοηθήσουν να διαχειριστεί τον πόνο.«Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία, αλλά δεν έχω καμία απάντηση. Καμία λέξη μου δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στο μέγεθος της απώλειάς σου. Έχω κυριολεκτικά γονατίσει» αναφέρει.Η Κάια Γκέρμπερ αναφέρεται στη σχέση τους από την παιδική ηλικία, περιγράφοντας τον αδελφό της ως έναν άνθρωπο που της πρόσφερε: «Ξέρεις πόσο αγαπούσα το ότι ήμουν αδελφή σου. Ήταν πάντα και θα παραμείνει για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι του εαυτού μου», γράφει.Όπως εξηγεί, η αγάπη που ένιωθε για εκείνον ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σήμερα δυσκολεύεται να διαχειριστεί το γεγονός ότι δεν μπορεί πλέον να την εκφράσει με τον τρόπο που γνώριζε.Στην ανάρτησή της τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο που πίστευε στην καλοσύνη των άλλων και αντιμετώπιζε ακόμη και τη σκληρότητα με απορία και διάθεση κατανόησης, αντί για θυμό: «Πίστευες πως οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους καλοί. Επειδή, Πρίσλεϊ, εσύ ήσουν από τη φύση σου καλός», σημειώνει.Σε ένα από τα πιο προσωπικά σημεία της ανάρτησης, η Κάια θυμάται ένα περιστατικό από τα παιδικά τους χρόνια, όταν φοβόταν να τρυπήσει τα αυτιά της και ο Πρίσλεϊ προσφέρθηκεγια να«Πάντα πήγαινες πρώτος», γράφει.Στη συνέχεια αναφέρεται στη στιγμή που κράτησε το σκουλαρίκι που είχε αφαιρεθεί από το σώμα του αδελφού της.«Όταν κράτησα στα χέρια μου το σκουλαρίκι που αφαίρεσαν από το σώμα σου, το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν πως σου ανήκε. Και πόσο πολύ θα ήθελα να μην είχες φύγει πρώτος αυτή τη φορά» εξομολογείται.

Η Κάια περιγράφει επίσης τη δυσκολία να προσαρμοστεί σε μια καθημερινότητα χωρίς τον αδελφό της, ιδιαίτερα στις μικρές συνήθειες που αποτελούσαν μέρος της σχέσης τους. «Γεννήθηκα αγαπώντας σε. Θα πεθάνω αγαπώντας σε. Ποτέ δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Μαθαίνω πώς να σε αγαπώ χωρίς να μπορώ να σε βλέπω. Πώς να σου λέω κάτι χωρίς να σηκώνω το τηλέφωνο για να σε καλέσω. Πώς να είμαι αδελφή σου σε έναν κόσμο όπου δεν μπορώ πια να απλώσω το χέρι και να σε βρω» αναφέρει. «Δεν ξέρω ακόμη πώς να το κάνω» παραδέχεται.



Συνεχίζοντας, εξηγεί ότι, παρά τον πόνο που βιώνει, δεν θα άλλαζε τίποτα από τα χρόνια που πέρασαν μαζί. «Έχασες το ραντεβού μας. Σε συγχωρώ. Κράτα μου μια θέση εν τω μεταξύ. Ακόμη κι αν ήξερα πώς θα τελείωναν όλα, θα τα επέλεγα ξανά. Κάθε δευτερόλεπτο. Θα βάδιζα συνειδητά προς αυτόν τον πόνο, αν αυτό σήμαινε ότι θα είχα την ευκαιρία να είμαι αδελφή σου», γράφει.



Προς το τέλος της ανάρτησης, η 25χρονη επικαλείται μια επιστολή που είχε γράψει ο φυσικός Ρίτσαρντ Φάινμαν στη σύζυγό του μετά τον θάνατό της, αναφερόμενος στην αγάπη που εξακολουθούσε να αισθάνεται για εκείνη. Ακολουθώντας το ύφος της επιστολής, η Κάια γράφει για τον αδελφό της: «Αγαπημένε μου αδελφέ, σε λατρεύω. Αγαπώ τον αδελφό μου. Ο αδελφός μου είναι νεκρός».



Λίγο αργότερα τον αποκαλεί τον καλύτερό της φίλο, τον μεγαλύτερο προστάτη της και τη μοναδική αληθινή αγάπη της ζωής της.

«Εσύ άναψες όλα μου τα κεριά και έδιωξες όλα μου τα τέρατα», σημειώνει, επαναλαμβάνοντας τρεις φορές τη φράση «Σε αγαπώ».



Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με μια αναφορά στο τελευταίο τραγούδι για το οποίο είχαν μιλήσει, επαναφέροντας τη φράση που διατρέχει ολόκληρο τον αποχαιρετισμό της: «Πάντα πήγαινες πρώτος».