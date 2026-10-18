Ζελένσκι: Ο Τραμπ πιέζει την Ουκρανία να παραδοθεί στη Ρωσία, διακυβεύονται περισσότερα από μια συμφωνία για το ντίζελ

«Πιστεύω ότι έχουν γίνει κινήσεις με στόχο να πειστεί η Ουκρανία να συνθηκολογήσει» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Bloomberg

πιέσεις στο Κίεβο ώστε να παραδοθεί στη Ρωσία, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους στην αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο, η οποία συνεχίζεται εδώ και μία εβδομάδα.



Σε συνέντευξή του στο Bloomberg την Κυριακή (18/10), από το γραφείο του στο Κίεβο, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε σε μια σειρά αποφάσεων της Ουάσινγκτον που, όπως υποστήριξε, έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις των δύο χωρών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επιβράδυνση των συνδέσεων Starlink, που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό, και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας Patriot.







Η πρόταση Ζελένσκι στον Τραμπ για τα ρωσικά διυλιστήρια Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε μια νέα πρόταση προς την αμερικανική κυβέρνηση, προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημα του Τραμπ να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, οι οποίες, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συμβάλλουν στην αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων και ιδιαίτερα του ντίζελ.



Όπως εξήγησε, το Κίεβο πρότεινε να αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών εγκαταστάσεων παραγωγής ντίζελ, με αντάλλαγμα την αποστολή περισσότερων πυραύλων για τα συστήματα Patriot, ώστε να προστατεύσει τις δικές του ενεργειακές υποδομές.







Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ζητήσει από την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας.



Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι διεθνείς προμήθειες έχουν επηρεαστεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

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Η συμφωνία Τραμπ - Πούτιν και οι αμερικανικές κυρώσεις Η νέα αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου ξέσπασε μετά τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απέχουν από την περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με αντάλλαγμα τη διάθεση περιορισμένων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά.



Στόχος της συμφωνίας, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, είναι να περιοριστεί η άνοδος των τιμών των καυσίμων.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι θα αναστείλει την εφαρμογή μέρους της νέας νομοθεσίας για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η οποία φέρει το όνομα του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.



Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο Ζελένσκι εξέφρασε, πάντως, την εκτίμηση ότι οι σχέσεις του Κιέβου με την Ουάσινγκτον ενδέχεται να βελτιωθούν μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. «Η πολιτική γίνεται πολύ επιθετική σε προεκλογικές περιόδους. Νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αγωνίας, αλλά μετά τις εκλογές η ζωή θα συνεχιστεί και πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι πιο ήρεμα», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι , κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιχειρεί να ασκήσειώστε να παραδοθεί στη Ρωσία, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους στην αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο, η οποία συνεχίζεται εδώ και μία εβδομάδα.Σε συνέντευξή του στο Bloomberg την Κυριακή (18/10), από το γραφείο του στο Κίεβο, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε σε μια σειρά αποφάσεων της Ουάσινγκτον που, όπως υποστήριξε, έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις των δύο χωρών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επιβράδυνση τωνπου χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό, και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις πυραύλων για τα συστήματα«Πιστεύω ότι έχουν γίνει κινήσεις με στόχο να πειστεί η Ουκρανία να συνθηκολογήσει» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Δεν λέω ότι αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκουν οι εταίροι μας. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι Αμερικανοί σύμμαχοί μας θεωρούν πως ο πόλεμος με τη Ρωσία μπορεί να τελειώσει γρηγορότερα εις βάρος της Ουκρανίας. Όμως, έτσι φαίνεται», πρόσθεσε.Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε μια νέα πρόταση προς την αμερικανική κυβέρνηση, προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημα του Τραμπ να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, οι οποίες, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συμβάλλουν στην αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων και ιδιαίτερα του ντίζελ.Όπως εξήγησε, το Κίεβο πρότεινε ναεναντίον των ρωσικών εγκαταστάσεων παραγωγής ντίζελ, με αντάλλαγμα την, ώστε να προστατεύσει τις δικές του ενεργειακές υποδομές.«Έχουμε μπροστά μας επικίνδυνες ημέρες μέχρι τις εκλογές», δήλωσε, αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. «Η τελευταία μου πρόταση ήταν η εξής: Εμείς δεν χτυπάμε το ρωσικό ντίζελ και εσείς μας δίνετε πυραύλους Patriot για να προστατεύσουμε τις εγκαταστάσεις μας. Όμως εκείνοι θέλουν απλώς να σταματήσουμε να επιτιθέμεθα στις εγκαταστάσεις ντίζελ. Και αν τις χτυπήσουμε, θα μας αποσυνδέσουν από κάτι», ανέφερε.Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ζητήσει από την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζουνΩστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι διεθνείς προμήθειες έχουν επηρεαστεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.Η νέα αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου ξέσπασε μετά τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απέχουν από την περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με αντάλλαγμα τη διάθεση περιορισμένων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά.Στόχος της συμφωνίας, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, είναι να περιοριστεί η άνοδος των τιμών των καυσίμων.Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι θα αναστείλει την εφαρμογή μέρους της νέας νομοθεσίας για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η οποία φέρει το όνομα του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο Ζελένσκι εξέφρασε, πάντως, την εκτίμηση ότι οι σχέσεις του Κιέβου με την Ουάσινγκτον ενδέχεται να βελτιωθούν«Η πολιτική γίνεται. Νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αγωνίας, αλλά μετά τις εκλογές η ζωή θα συνεχιστεί και πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι πιο ήρεμα», σημείωσε.



Καταγγελίες για περιορισμούς στο Starlink Ένα από τα βασικά ζητήματα που έθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος αφορά τη λειτουργία του δορυφορικού διαδικτύου Starlink, το οποίο παρέχεται από την αμερικανική SpaceX του Έλον Μασκ.



Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί κρίσιμο εργαλείο επικοινωνίας για τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις και, σύμφωνα με το Κίεβο, έχει προσφέρει σημαντικά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου.



Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η SpaceX έχει περιορίσει τις ταχύτητες σύνδεσης του Starlink στην Ουκρανία, επηρεάζοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.



Ερωτηθείς ποιος έδωσε τη σχετική εντολή, ο Ουκρανός πρόεδρος υπέδειξε «τις αρχές, τον Λευκό Οίκο», επικαλούμενος πηγές τις οποίες δεν κατονόμασε. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνδέσεις Starlink στην Ουκρανία διακόπτονται όταν η ταχύτητα κίνησης ξεπερνά τα 161 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ εκτός ουκρανικού εδάφους δεν υφίστανται αντίστοιχοι περιορισμοί.



Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητες περίπου 400 χιλιομέτρων την ώρα.



«Πληρώσαμε για τους Patriot, αλλά οι παραδόσεις καθυστερούν» Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι καθυστερούν την αποστολή πυραύλων αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.



Όπως υποστήριξε, η Ουκρανία έχει ήδη καταβάλει χρήματα για την αγορά οπλικών συστημάτων μέσω του προγράμματος PURL, ωστόσο η Ουάσινγκτον δεν έχει εγκρίνει ακόμη το σύνολο των παραδόσεων.



«Έχουμε πληρώσει για τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των αντιβαλλιστικών πυραύλων, μέσω του προγράμματος PURL. Ένα μέρος των παραδόσεων έχει εγκριθεί από την αμερικανική πλευρά, ενώ το υπόλοιπο όχι. Και αυτό δεν είναι τεχνικό ζήτημα», δήλωσε.



«Ο Τραμπ έχει καλές σχέσεις με τον Πούτιν, αλλά δεν μπορεί να τον σταματήσει» Αναφερόμενος στις σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι οι δύο ηγέτες διατηρούν καλή επικοινωνία, αμφισβήτησε όμως την ικανότητα του Τραμπ να εξασφαλίσει τον τερματισμό του πολέμου.



«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει καλή σχέση με τον Πούτιν. Υπάρχει όμως κάτι που δεν λειτουργεί εδώ. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν μπορεί να αναγκάσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε.



Παρά τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι διατηρεί στενή επικοινωνία με τους βασικούς απεσταλμένους του Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.



Οι δύο πλευρές συζητούν το ενδεχόμενο νέας συνάντησης, πιθανότατα εντός της εβδομάδας. Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ είχαν επισκεφθεί το Κίεβο στις αρχές Σεπτεμβρίου για συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο, αφού προηγουμένως είχαν μεταβεί στη Μόσχα για επαφές με τον Πούτιν.



Ερωτηθείς για το πώς θα περιέγραφε τις προσπάθειες αποκατάστασης των σχέσεων με τις ΗΠΑ, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Όταν οι πιθανοί κίνδυνοι για την Ουκρανία έχουν διαστάσεις τσουνάμι, πρέπει να παρέμβεις όσο ακόμη πρόκειται για μια μικρή καταιγίδα. Πιστεύω ότι διακυβεύονται πολύ περισσότερα από τη συμφωνία για το ντίζελ», κατέληξε.