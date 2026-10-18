Επεισόδια στο Μιλάνο: Λεηλασίες σε σούπερ μάρκετ και ζημίες σε καταστήματα στη Via Torino - 160 προσαγωγές, οι περισσότεροι ανήλικοι





πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο τις τελευταίες τέσσερις ώρες για τα νέα επεισόδια που σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης το απόγευμα της Κυριακής (18/10).

Seconda giornata di guerriglia a Milano. Diversi gruppi di violenti hanno costruito barricate per le strade del centro, dato alle fiamme dei cassonetti e assaltato negozi. La polizia ha risposto con lacrimogeni e azionando l'idrante https://t.co/hhUCKCpVdu — Local Team (@localteamit) October 18, 2026

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Un gruppo di violenti assalta un'auto della polizia locale di passagio nell'area della guerriglia in corso da ore nel centro di Milano. https://t.co/tD7awClEck — Local Team (@localteamit) October 18, 2026

VIDEO | Milano, nuove violenze in centro: danni a negozi e arredi urbani. Cestini e sassi contro le vetrine in via Torino, saccheggiamenti e presi di mira anche veicoli. #ANSA https://t.co/9mIltK7VXM https://t.co/B49UghFkBd — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 18, 2026

Τουλάχιστον 160 προσαγωγέςΣύμφωνα με πληροφορίες, τοΕίναι πιθανό να ασκηθεί ποινική δίωξη και σε ανήλικους για πρόκληση καταστροφών και αντίσταση σε όργανα της τάξης.Στη Via Torino έναν από τους πιο διάσημους εμπορικούς δρόμους στο κέντρο του Μιλάνου, ομάδες νεαρών άρχισαν να προκαλούν φθορές σε εμπορικά καταστήματα, εκτοξεύοντας τραπέζια και καρέκλες από παρακείμενες επιχειρήσεις εστίασης. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης με τους συγκεντρωμένους να χτυπούν τις προσόψεις τους, ενώ κάδοι απορριμμάτων μεταφέρθηκαν στη μέση του δρόμου.Ακολούθησε επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ιταλικών μέσων, ομάδες νεαρών εισέβαλαν στο εσωτερικό του καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.Για προληπτικούς λόγους η στάση του μετρό στην πλατεία ΝτουόμοΜιλώντας στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τέλος, αστυνομικοί οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές συγκρούσεις, εξέφρασαν την άποψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης με στόχο την εγγύηση της ασφάλειας των κατοίκων και των τουριστών.