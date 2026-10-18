Επεισόδια στο Μιλάνο: Λεηλασίες σε σούπερ μάρκετ και ζημίες σε καταστήματα στη Via Torino - 160 προσαγωγές, οι περισσότεροι ανήλικοι
ΚΟΣΜΟΣ
Μιλάνο Προσαγωγές Επεισόδια Ιταλία

Επεισόδια στο Μιλάνο: Λεηλασίες σε σούπερ μάρκετ και ζημίες σε καταστήματα στη Via Torino - 160 προσαγωγές, οι περισσότεροι ανήλικοι

Είναι πιθανό να ασκηθεί ποινική δίωξη και σε ανήλικους για πρόκληση καταστροφών και αντίσταση σε όργανα της τάξης

Επεισόδια στο Μιλάνο: Λεηλασίες σε σούπερ μάρκετ και ζημίες σε καταστήματα στη Via Torino - 160 προσαγωγές, οι περισσότεροι ανήλικοι
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Τουλάχιστον 160 προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο τις τελευταίες τέσσερις ώρες για τα νέα επεισόδια που σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης το απόγευμα της Κυριακής (18/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 80% είναι ανήλικοι. Είναι πιθανό να ασκηθεί ποινική δίωξη και σε ανήλικους για πρόκληση καταστροφών και αντίσταση σε όργανα της τάξης.

Στη Via Torino έναν από τους πιο διάσημους εμπορικούς δρόμους στο κέντρο του Μιλάνου, ομάδες νεαρών άρχισαν να προκαλούν φθορές σε εμπορικά καταστήματα, εκτοξεύοντας τραπέζια και καρέκλες από παρακείμενες επιχειρήσεις εστίασης. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης με τους συγκεντρωμένους να χτυπούν τις προσόψεις τους, ενώ κάδοι απορριμμάτων μεταφέρθηκαν στη μέση του δρόμου.

Επεισόδια στο Μιλάνο: Λεηλασίες σε σούπερ μάρκετ και ζημίες σε καταστήματα στη Via Torino - 160 προσαγωγές, οι περισσότεροι ανήλικοι
Επεισόδια στο Μιλάνο: Λεηλασίες σε σούπερ μάρκετ και ζημίες σε καταστήματα στη Via Torino - 160 προσαγωγές, οι περισσότεροι ανήλικοι
Επεισόδια στο Μιλάνο: Λεηλασίες σε σούπερ μάρκετ και ζημίες σε καταστήματα στη Via Torino - 160 προσαγωγές, οι περισσότεροι ανήλικοι
Επεισόδια στο Μιλάνο: Λεηλασίες σε σούπερ μάρκετ και ζημίες σε καταστήματα στη Via Torino - 160 προσαγωγές, οι περισσότεροι ανήλικοι

Κλείσιμο
Ακολούθησε επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ιταλικών μέσων, ομάδες νεαρών εισέβαλαν στο εσωτερικό του καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Για προληπτικούς λόγους η στάση του μετρό στην πλατεία Ντουόμο παραμένει κλειστή. Μιλώντας στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τέλος, αστυνομικοί οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές συγκρούσεις, εξέφρασαν την άποψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης με στόχο την εγγύηση της ασφάλειας των κατοίκων και των τουριστών.

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