Μακρόν μετά τα επεισόδια στη Γαλλία: Η χώρα χρειάζεται τάξη, όχι άλλη κλιμάκωση - Θα είμαστε αμείλικτοι απέναντι στους ταραξίες

Καταδίκασε τα βίαια επεισόδια, εξαπέλυσε πυρά κατά της ακροαριστεράς και αναγνώρισε την κοινωνική οργή για την ακρίβεια και την αγωνία των νέων - Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ

ακροαριστεράς και άτομα με παραβατική δράση.



«Απευθύνομαι σε εσάς απόψε σε μια στιγμή εξαιρετικής σοβαρότητας», ανέφερε στην αρχή του διαγγέλματός του.



Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στις λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων



«Χθες, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ταραχοποιά στοιχεία από οργανώσεις της ακροαριστεράς, στα οποία προστέθηκαν πολλοί παραβατικοί, λεηλάτησαν καταστήματα και κατέστρεψαν δημόσια κτήρια», δήλωσε.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον οργή και ντροπή» τόνισε. και στις επιθέσεις εναντίον δημόσιων κτηρίων, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση και εκφράζοντας την υποστήριξή του στις δυνάμεις ασφαλείας και στους επαγγελματίες που επλήγησαν από τα επεισόδια.«Χθες, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ταραχοποιά στοιχεία από οργανώσεις της ακροαριστεράς, στα οποία προστέθηκαν πολλοί παραβατικοί, λεηλάτησαν καταστήματα και κατέστρεψαν δημόσια κτήρια», δήλωσε.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ, θέτοντας το ερώτημα πώς μπορεί να δικαιολογηθεί μια τέτοια επίθεση. «Γιατί να κάψουν το δημαρχείο της Λιμόζ; Πώς μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο; Τίποτα δεν το εξηγεί, τίποτα δεν το δικαιολογεί», υπογράμμισε. «Όλοι αισθανόμαστε» τόνισε.



Δείτε βίντεο από το διάγγελμα Μακρόν:





«Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν - Όσοι επιχείρησαν να ρίξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν» Συνεχίζοντας το τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στην «άνευ προηγουμένου βία» που όπως υποστήριξε αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Σαββάτου (17/10), παρά τον επαγγελματισμό που, όπως τόνισε, επέδειξαν.







«Ζήτησα από την κυβέρνηση να αντλήσει όλα τα απαραίτητα διδάγματα σε επίπεδο πληροφοριών και να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Οι έρευνες θα διεξαχθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα», υπογράμμισε.



Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στον ρόλο της Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι των καταστροφών θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.



Κλείσιμο δεν θα υπάρξει ατιμωρησία για όσους συμμετείχαν στις βίαιες ενέργειες: «Όσοι προκάλεσαν καταστροφές πρέπει να πληρώσουν. Όσοι επιχείρησαν να ανατρέψουν τη Δημοκρατία θα κληθούν να λογοδοτήσουν» υπογράμμισε.



«Κατανοώ την αγωνία των νέων - Οι προσπάθειες για την ενέργεια πρέπει να φέρουν μειώσεις στις τιμές» Στο ζήτημα της ακρίβειας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, αλλά και στην αυξανόμενη ανησυχία των νέων για το μέλλον τους αναφέρθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, συνεχίζοντας το τηλεοπτικό του διάγγελμα, στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν στη χώρα.



Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Γαλλίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι πολίτες περιμένουν να δουν ουσιαστική βελτίωση στις τιμές.



«Έχω λάβει σειρά μέτρων σε διεθνές επίπεδο για να στηρίξω τον ενεργειακό μας εφοδιασμό. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να αποτυπωθούν στις τιμές. Γνωρίζω ότι οι Γάλλοι περιμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα» δήλωσε.



Την έντονη καταδίκη του για τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο (17/10) στη Γαλλία εξέφρασε ο Εμανουέλ Μακρόν , σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τους πολίτες, αποδίδοντας τις καταστροφές σε ομάδες τηςκαι άτομα με«Απευθύνομαι σε εσάς απόψε σε μια στιγμή εξαιρετικής σοβαρότητας», ανέφερε στην αρχή του διαγγέλματός του.Συνεχίζοντας το τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στην «άνευ προηγουμένου βία» που όπως υποστήριξε αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Σαββάτου (17/10), παρά τον επαγγελματισμό που, όπως τόνισε, επέδειξαν.«Χθες, οι δυνάμεις ασφαλείας, παρά τον επαγγελματισμό τους, βρέθηκαν αντιμέτωπες με πρωτοφανή βία», δήλωσε. Ο Μακρόν αποκάλυψε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση να εξετάσει όλα τα δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση των επεισοδίων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συλλογή και την αξιοποίηση πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.«Ζήτησα από την κυβέρνηση να αντλήσει όλα τα απαραίτητα διδάγματα σε επίπεδο πληροφοριών και να υπάρξει πλήρηςΟι έρευνες θα διεξαχθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα», υπογράμμισε.Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στον ρόλο της Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι των καταστροφών θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.Προειδοποίησε ότιγια όσους συμμετείχαν στις βίαιες ενέργειες: «Όσοι προκάλεσαν καταστροφές πρέπει να πληρώσουν. Όσοι επιχείρησαν να ανατρέψουν τη Δημοκρατία θα κληθούν να λογοδοτήσουν» υπογράμμισε.Στο ζήτημα της ακρίβειας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, αλλά και στην αυξανόμενη ανησυχία των νέων για το μέλλον τους αναφέρθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν, συνεχίζοντας το τηλεοπτικό του διάγγελμα, στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν στη χώρα.Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Γαλλίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι πολίτες περιμένουν να δουν ουσιαστική βελτίωση στις τιμές.«Έχω λάβει σειρά μέτρων σε διεθνές επίπεδο για να στηρίξω τον ενεργειακό μας εφοδιασμό. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να. Γνωρίζω ότι οι Γάλλοι περιμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα» δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο Μακρόν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη νεολαία, αναγνωρίζοντας ότι πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν έντονη ανασφάλεια σχετικά με τις προοπτικές τους και τη δυνατότητά τους να ενταχθούν στην κοινωνία. «Η νεολαία μας αισθάνεται βαθιά αγωνία για το μέλλον της και για τη δυνατότητά της να βρει τη θέση της στην κοινωνία», σημείωσε.



Παράλληλα, είπε ότι κατανοεί τις ανησυχίες των μαθητών και των φοιτητών, επισημαίνοντας πως τα ζητήματα που τους απασχολούν αποτελούν βασική προτεραιότητα της πολιτικής του δράσης.

«Κατανοώ τους μαθητές και τους φοιτητές μας. Βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας δράσης μου και η φωνή τους πρέπει να ακουστεί», ανέφερε.



«Η ευθύνη μας είναι διπλή: να ακούσουμε την οργή και ταυτόχρονα να επιβάλουμε με αποφασιστικότητα τον σεβασμό στη δημοκρατική τάξη», τόνισε.



«Θα απαγορεύσουμε συγκεντρώσεις όπου χρειαστεί - Η Γαλλία χρειάζεται τάξη, όχι κλιμάκωση της βίας» Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι Αρχές θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή νέων επεισοδίων, καλώντας παράλληλα τα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν απερίφραστα τη βία: «Οι νομάρχες μας θα φτάσουν μέχρι και στην απαγόρευση ορισμένων συγκεντρώσεων. Καλώ όλα τα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν χωρίς αστερίσκους κάθε μορφή βίας.

Η χώρα χρειάζεται τάξη και όχι περαιτέρω κλιμάκωση», δήλωσε.



Παράλληλα, ο Μακρόν αναφέρθηκε στην ανάγκη πολιτικού διαλόγου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τη γαλλική κοινωνία, ιδιαίτερα τους νέους: «Δεν μπορούμε να ζητάμε από τη νεολαία μας να πιστεύει στο μέλλον της, χωρίς να καθίσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι», υπογράμμισε, ανακοινώνοντας ότι βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα ξεκινήσουν από αυτή την εβδομάδα να εργάζονται πάνω σε συγκεκριμένες λύσεις.



Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιδείξει ανοχή απέναντι σε όσους προκαλούν καταστροφές.

«Απέναντι στους ταραξίες θα είμαστε αμείλικτοι. Η διάθεση για ακρόαση και διάλογο δεν σημαίνει αδυναμία», τόνισε.



Ο Γάλλος πρόεδρος κατηγόρησε όσους καλούν τους πολίτες να βγουν στους δρόμους ότι επιχειρούν να μεταφέρουν την πολιτική αντιπαράθεση εκτός των θεσμικών διαδικασιών.



«Όλοι όσοι υποστηρίζουν σήμερα ότι προτεραιότητα είναι να βγει ο κόσμος στους δρόμους έχουν έναν και μόνο στόχο: να εκτροχιάσουν τη συζήτηση» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πολιτικές διαφωνίες πρέπει να συζητούνται με τη συμμετοχή των κομμάτων και όχι να εκφράζονται μέσα από βίαιες συγκρούσεις.



Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Μακρόν αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές που αναμένονται σε έξι μήνες, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη ομαλού πολιτικού κλίματος. «Η χώρα μας αξίζει μια όμορφη προεδρική εκλογική αναμέτρηση σε έξι μήνες».