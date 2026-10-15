Ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση οροφής σχολείου στο Πακιστάν ανήλθε στους 33
ΚΟΣΜΟΣ
Πακιστάν Σχολείο Νεκροί

Ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση οροφής σχολείου στο Πακιστάν ανήλθε στους 33

Οι περισσότεροι από τους μαθητές που σκοτώθηκαν ήταν κάτω των 13 ετών ενώ τραυματίσθηκαν τουλάχιστον  45 άνθρωποι

Ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση οροφής σχολείου στο Πακιστάν ανήλθε στους 33
Τουλάχιστον 32 μαθητές και μία δασκάλα σκοτώθηκαν σήμερα όταν η οροφή σχολείου κατέρρευσε στη διάρκεια των πρωινών μαθημάτων στην πόλη Πεσαβάρ του βορειοδυτικού Πακιστάν, ανακοίνωσαν η αστυνομία και υπεύθυνοι των ομάδων διάσωσης.

Διασώστες πέρασαν ώρες ανασύροντας παιδιά από τα συντρίμμια του ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Αλ-Χάιρ, ενώ πανικόβλητοι γονείς και συγγενείς είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο ζητώντας να μάθουν νέα για τους αγαπημένους τους.

Οι περισσότεροι από τους μαθητές που σκοτώθηκαν ήταν κάτω των 13 ετών. Τουλάχιστον 45 άνθρωποι τραυματίσθηκαν σοβαρά ή πιο ελαφρά, δήλωσε ο Αρίφ Χατάκ, περιφερειακός διευθυντής της Υπηρεσίας Διάσωσης.



Σε τηλεοπτικές εικόνες διασώστες φαίνονται να αφαιρούν συντρίμμια με γυμνά χέρια και να μεταφέρουν παιδιά που αιμορραγούν σε ασθενοφόρα.

Η οροφή ενός υψηλότερου ορόφου έπεσε πάνω στους μαθητές που βρίσκονταν σε αίθουσες διδασκαλίας από κάτω, ισοπεδώνοντας δύο ορόφους του κτιρίου, δήλωσε ένας διασώστης

«Στους νεκρούς περιλαμβάνονται 12 μαθήτριες και μια δασκάλα», δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου Lady Reading.

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Τρία παιδιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, με τραύματα στο κεφάλι, δήλωσε ακόμα ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι από τους 20 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δέχθηκαν φροντίδες και αναχώρησαν για τα σπίτια τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 8:48 π.μ. (τοπική ώρα, 06:48 ώρα Ελλάδας) και η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε τέσσερις με πέντε ώρες, δήλωσε ο Χατάκ.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Πεσαβάρ Μιάν Σαΐντ ανακοίνωσε πως ο ιδιοκτήτης του σχολείου συνελήφθη και οι αρχές άρχισαν έρευνα.

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