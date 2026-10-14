Πεσκόφ: Δεν έχει καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής μιας Ρωσοουκρανικής ενεργειακής εκεχειρίας

Το Κρεμλίνο τόνισε σήμερα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν τα πάντα για να συνεχιστεί ο πόλεμος, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι διαπραγματευτές του προσπαθούν να φέρουν ένα τέλος σε αυτόν