Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Πεσκόφ: Δεν έχει καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής μιας Ρωσοουκρανικής ενεργειακής εκεχειρίας
Πεσκόφ: Δεν έχει καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής μιας Ρωσοουκρανικής ενεργειακής εκεχειρίας
Το Κρεμλίνο τόνισε σήμερα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν τα πάντα για να συνεχιστεί ο πόλεμος, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι διαπραγματευτές του προσπαθούν να φέρουν ένα τέλος σε αυτόν
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι οι όροι μιας Ρωσοουκρανικής ενεργειακής εκεχειρίας που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν καθοριστεί και ότι συνεχίζονται οι εργασίες για να γίνει αυτό.
Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε τη δήλωση αυτή όταν ρωτήθηκε αν οι ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας σε διάφορους ουκρανικούς ενεργειακούς στόχους δείχνουν ότι η Ρωσία δεν αποδέχθηκε την εκεχειρία.
«Έχει καθοριστεί κάτι με συγκεκριμένους όρους;», δήλωσε. «Όχι και γι’αυτό συνεχίζονται οι εργασίες σε αυτόν τον τομέα», τόνισε.
Παράλληλα το Κρεμλίνο τόνισε σήμερα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν τα πάντα για να συνεχιστεί ο πόλεμος, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι διαπραγματευτές του προσπαθούν να φέρουν ένα τέλος σε αυτόν.
Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας ανακοίνωσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συζητήσει σήμερα θέματα κυβερνοασφάλειας με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, χαρακτηρίζοντας το θέμα αυτό ολοένα και πιο πιεστικό. Ωστόσο διέψευσε ότι η συνάντηση προκλήθηκε από σειρά ουκρανικών επιθέσεων με drones σε ρωσικά κέντρα δεδομένων.
«Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης φέρνουν πολλά οφέλη και πλεονεκτήματα, τονώνοντας την αποτελεσματικότητα. Ωστόσο ταυτοχρόνως βεβαίως, απόπειρες από διάφορα κράτη να εργαλειοποιήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες (…) θέτουν απειλές σε ολόκληρους τομείς της οικονομίας οποιασδήποτε χώρας», επισήμανε ο Πεσκόφ.
«Όπως είναι φυσικό, δεν αποτελούμε εξαίρεση, και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις αυτές. Αυτός είναι ο λόγος που ο πρόεδρος κάνει σήμερα αυτή την συνάντηση», πρόσθεσε.
Αυτή, σημείωσε, δεν συνδέεται με τα ουκρανικά πλήγματα με drones την περασμένη εβδομάδα σε τέσσερα ρωσικά κέντρα δεδομένων -τρία που ανήκουν στον τεχνολογικό όμιλο Yandex και ένα στην Sberbank.
«Όχι, πρόκειται για μια πιο συστημική συνάντηση. Δεν συνδέεται με αυτές τις συγκεκριμένες, μεμονωμένες επιθέσεις», δήλωσε.
Μεταξύ αυτών που θα μετάσχουν βρίσκονται υπουργοί, ανώτατοι αξιωματούχοι της ασφάλειας, ο επικεφαλής της Sberbank και η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Ελβίρα Ναμπιούλινα, διευκρίνισε.
Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε τη δήλωση αυτή όταν ρωτήθηκε αν οι ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας σε διάφορους ουκρανικούς ενεργειακούς στόχους δείχνουν ότι η Ρωσία δεν αποδέχθηκε την εκεχειρία.
«Έχει καθοριστεί κάτι με συγκεκριμένους όρους;», δήλωσε. «Όχι και γι’αυτό συνεχίζονται οι εργασίες σε αυτόν τον τομέα», τόνισε.
European countries, unlike the United States, which is seeking a peaceful solution, are doing everything they can to prolong the hostilities in Ukraine, Dmitry Peskov said at a briefing ahead of a cybersecurity meeting with the Russian president: https://t.co/Jkr2U2jrXe https://t.co/lRKetZJII9— TASS (@tassagency_en) October 14, 2026
Παράλληλα το Κρεμλίνο τόνισε σήμερα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν τα πάντα για να συνεχιστεί ο πόλεμος, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι διαπραγματευτές του προσπαθούν να φέρουν ένα τέλος σε αυτόν.
Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας ανακοίνωσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συζητήσει σήμερα θέματα κυβερνοασφάλειας με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, χαρακτηρίζοντας το θέμα αυτό ολοένα και πιο πιεστικό. Ωστόσο διέψευσε ότι η συνάντηση προκλήθηκε από σειρά ουκρανικών επιθέσεων με drones σε ρωσικά κέντρα δεδομένων.
«Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης φέρνουν πολλά οφέλη και πλεονεκτήματα, τονώνοντας την αποτελεσματικότητα. Ωστόσο ταυτοχρόνως βεβαίως, απόπειρες από διάφορα κράτη να εργαλειοποιήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες (…) θέτουν απειλές σε ολόκληρους τομείς της οικονομίας οποιασδήποτε χώρας», επισήμανε ο Πεσκόφ.
«Όπως είναι φυσικό, δεν αποτελούμε εξαίρεση, και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις αυτές. Αυτός είναι ο λόγος που ο πρόεδρος κάνει σήμερα αυτή την συνάντηση», πρόσθεσε.
Αυτή, σημείωσε, δεν συνδέεται με τα ουκρανικά πλήγματα με drones την περασμένη εβδομάδα σε τέσσερα ρωσικά κέντρα δεδομένων -τρία που ανήκουν στον τεχνολογικό όμιλο Yandex και ένα στην Sberbank.
«Όχι, πρόκειται για μια πιο συστημική συνάντηση. Δεν συνδέεται με αυτές τις συγκεκριμένες, μεμονωμένες επιθέσεις», δήλωσε.
Μεταξύ αυτών που θα μετάσχουν βρίσκονται υπουργοί, ανώτατοι αξιωματούχοι της ασφάλειας, ο επικεφαλής της Sberbank και η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Ελβίρα Ναμπιούλινα, διευκρίνισε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα