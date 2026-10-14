Δύο νεκροί και 21 τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στο στόχαστρο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής

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Ανησυχία στο Κίεβο για τη συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών

Δύο νεκροί και 21 τραυματίες – Στις φλόγες πολυκατοικία

Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε το βράδυ της Τρίτης σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο, χωρίς η Ουκρανία να έχει λάβει προηγουμένως προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της, όπως κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την επίθεση, κατά την οποία χτυπήθηκε και πολυκατοικία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι κύριος στόχος της ρωσικής επίθεσης ήταν ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής CHPP-4, τον οποίο χαρακτήρισε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της ουκρανικής πρωτεύουσας.«Ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου. Για άλλη μια φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Ο κύριος στόχος ήταν μια ενεργειακή υποδομή, συγκεκριμένα ο σταθμός CHPP-4. Δυστυχώς, επλήγη», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.Όπως εξήγησε, τα ουκρανικά συστήματα εντόπισαν τους ρωσικούς πυραύλους μόλις αυτοί είχαν πλησιάσει την πρωτεύουσα. «Όχι μόνο καταστρέφουν τις ενεργειακές μας υποδομές, αλλά η Ουκρανία δεν λαμβάνει καν προειδοποιήσεις σχετικά με τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων», υπογράμμισε.Η Ουκρανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πληροφορίες που λαμβάνει από τους δυτικούς συμμάχους της, κυρίως από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, τόσο για την έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με επικείμενες ρωσικές επιθέσεις όσο και για τον σχεδιασμό των δικών της πληγμάτων εναντίον στόχων στη Ρωσία.Η πρόσφατη αναζωπύρωση της έντασης στις σχέσεις του Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει την ανησυχία στο Κίεβο για το ενδεχόμενο περιορισμού αυτής της κρίσιμης υποστήριξης.Πέρα από τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι κατά τη ρωσική πυραυλική επίθεση χτυπήθηκε και πολυκατοικία, στην οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά.Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ο απολογισμός ανέρχεται σε δύο νεκρούς και 21 τραυματίες, με τέσσερις από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.