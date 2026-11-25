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Τρία δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης
Τρία δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα Στενά, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το θαλάσσιο πέρασμα
Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανέφεραν ότι τρία δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σήμερα σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ αυτών ένα τάνκερ μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε νάρκες το πρωί και ένα πλοίο μεταφοράς LNG είχε την ίδια τύχη το απόγευμα. Μέσω του ενημερωτικού δικτύου τους, Sepah News, οι Φρουροί της Επανάστασης κοινοποίησαν βίντεο που φέρεται να δείχνει την πυρκαγιά στο τάνκερ μεταφοράς LNG, χωρίς πάντως αυτό να επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητες πηγές.
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.
Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα Αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα.
Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε νάρκες το πρωί και ένα πλοίο μεταφοράς LNG είχε την ίδια τύχη το απόγευμα. Μέσω του ενημερωτικού δικτύου τους, Sepah News, οι Φρουροί της Επανάστασης κοινοποίησαν βίντεο που φέρεται να δείχνει την πυρκαγιά στο τάνκερ μεταφοράς LNG, χωρίς πάντως αυτό να επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητες πηγές.
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.
An oil tanker caught fire after striking a mine in the Strait of Hormuz, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) stated on Wednesday #straitofhormuz #iran https://t.co/5PjA0HoFdB— SHAFAQ NEWS ENGLISH (@SHAFAQNEWSENG) November 25, 2026
Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα Αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα.
Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
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