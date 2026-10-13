Σαουδική Αραβία: Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στα κεντρικά γραφεία της Saudi Aramco, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Εκρήξεις Σαουδική Αραβία Saudi Aramco

Σαουδική Αραβία: Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στα κεντρικά γραφεία της Saudi Aramco, βίντεο

Μία πηγή ανέφερε ​ότι τα κεντρικά γραφεία της Aramco είχαν πάρει φωτιά, ενώ σύμφωνα με πηγές είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης του κτιρίου

Σαουδική Αραβία: Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στα κεντρικά γραφεία της Saudi Aramco, βίντεο
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Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε ​στην περιοχή των κεντρικών γραφείων της Saudi Aramco στο Νταχράν, στη Σαουδική Αραβία.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, μία πηγή ανέφερε ​ότι τα κεντρικά γραφεία της Aramco είχαν πάρει φωτιά, ενώ σύμφωνα με πηγές είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης του κτιρίου.

Μία άλλη πηγή ισχυρίζεται ότι τα κεντρικά γραφεία της Aramco είχαν ​χτυπηθεί, προσθέτοντας ότι δεν ήταν σαφές ​αν το κτίριο είχε χτυπηθεί άμεσα ή από ‌⁠συντρίμμια.

Η συμμαχία υπό τη ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι θραύσματα πυραύλου που είχε αναχαιτίσει και καταστρέψει στο Νταχράν είχαν πέσει σε κατοικημένη περιοχή, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες.


Οι υπάλληλοι της Aramco έλαβαν οδηγίες να εργαστούν από το σπίτι την Τετάρτη. 

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Η Σαουδική Πολιτική Άμυνα εξέδωσε αργότερα προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο στην πρωτεύουσα Ριάντ, ενώ στη συνέχεια ακούστηκε ένας δυνατός κρότος στην πόλη.
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