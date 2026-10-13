Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Σαουδική Αραβία: Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στα κεντρικά γραφεία της Saudi Aramco, βίντεο
Σαουδική Αραβία: Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στα κεντρικά γραφεία της Saudi Aramco, βίντεο
Μία πηγή ανέφερε ότι τα κεντρικά γραφεία της Aramco είχαν πάρει φωτιά, ενώ σύμφωνα με πηγές είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης του κτιρίου
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στην περιοχή των κεντρικών γραφείων της Saudi Aramco στο Νταχράν, στη Σαουδική Αραβία.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, μία πηγή ανέφερε ότι τα κεντρικά γραφεία της Aramco είχαν πάρει φωτιά, ενώ σύμφωνα με πηγές είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης του κτιρίου.
Μία άλλη πηγή ισχυρίζεται ότι τα κεντρικά γραφεία της Aramco είχαν χτυπηθεί, προσθέτοντας ότι δεν ήταν σαφές αν το κτίριο είχε χτυπηθεί άμεσα ή από συντρίμμια.
Οι υπάλληλοι της Aramco έλαβαν οδηγίες να εργαστούν από το σπίτι την Τετάρτη.
Η Σαουδική Πολιτική Άμυνα εξέδωσε αργότερα προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο στην πρωτεύουσα Ριάντ, ενώ στη συνέχεια ακούστηκε ένας δυνατός κρότος στην πόλη.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, μία πηγή ανέφερε ότι τα κεντρικά γραφεία της Aramco είχαν πάρει φωτιά, ενώ σύμφωνα με πηγές είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης του κτιρίου.
Μία άλλη πηγή ισχυρίζεται ότι τα κεντρικά γραφεία της Aramco είχαν χτυπηθεί, προσθέτοντας ότι δεν ήταν σαφές αν το κτίριο είχε χτυπηθεί άμεσα ή από συντρίμμια.
Η συμμαχία υπό τη ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι θραύσματα πυραύλου που είχε αναχαιτίσει και καταστρέψει στο Νταχράν είχαν πέσει σε κατοικημένη περιοχή, χωρίς να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες.
🚨BREAKING: Footage Of A Yemeni Ballistic Missile Striking ARAMCO HQ In Dhahran Three missiles were fired, the other two targeted the airport & an ARAMCO facility in Riyadh. https://t.co/YQVF5fWUhZ— MintPress News (@MintPressNews) October 13, 2026
Footage from today’s Saudi strikes on Houthi port infrastructure, oil infrastructure, and elsewhere in Dhamar and Sanaa, with one video showing a massive explosion post strike. At the time of writing, the Houthis are actively targeting areas in Saudi Arabia, with warnings for the Riyadh area recently being issued.— OSINTdefender (@sentdefender) October 13, 2026
Οι υπάλληλοι της Aramco έλαβαν οδηγίες να εργαστούν από το σπίτι την Τετάρτη.
Η Σαουδική Πολιτική Άμυνα εξέδωσε αργότερα προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο στην πρωτεύουσα Ριάντ, ενώ στη συνέχεια ακούστηκε ένας δυνατός κρότος στην πόλη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα