Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας αποδοκιμάζει τη συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για το ντίζελ, «προκαλεί μεγάλη απογοήτευση» λέει

Η συμφωνία αυτή χρηματοδοτεί τον πόλεμο του Πούτιν κατά της Ουκρανίας δήλωσε ο Πέτερι Όρπο που κατήγγειλε την «απευθείας συμφωνία με τον Πούτιν»





Ο Όρπο κατήγγειλε αυτή την «απευθείας συμφωνία με τον Πούτιν», η οποία έρχεται σε αντίθεση με «όλα όσα πετύχαμε μαζί, όπως και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων και της υποστήριξής μας στην Ουκρανία».







Finnish Prime Minister Petteri Orpo calls US-Russia diesel deal a "huge disappointment", saying it "funds Putin's war" against Ukraine https://t.co/Bkxx2X6thE — TRT World (@trtworld) October 13, 2026





Προβληματίζοντας τους Ευρωπαίους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι διαπραγματεύτηκε την παράδοση μαζικών ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική αγορά και στην παγκόσμια αγορά, αίροντας για τον σκοπό αυτό κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.



Λονδίνο και Βερολίνο κάλεσαν σήμερα να ληφθούν περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ως απάντηση στη συμφωνία αυτή. Τη Δευτέρα, η ΕΕ πρόσθεσε επίσημα περίπου 1.600 νέα ρωσικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες στη μαύρη λίστα των κυρώσεων.



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Οι αμερικανικές αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία «δεν είναι καλή ιδέα» Παράλληλα, η επικεφαλής της φινλανδικής διπλωματίας δήλωσε ότι η τροφοδότηση της «αυτοκρατορικής» πολεμικής μηχανής της Ρωσίας με επιπλέον έσοδα «δεν είναι καλή ιδέα».



Σε συνέδριο στη Σιγκαπούρη, η Ελίνα Βαλτόνεν δήλωσε ότι ως ηγέτιδα χώρα του ελεύθερου κόσμου, οι ΗΠΑ θα πρέπει να στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας η οποία, όπως δήλωσε, επέλεξε να απαλλαγεί από την καταπίεση της Ρωσίας.



«Ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να είναι με την πλευρά του θύματος και σίγουρα των χωρών αυτών που θέλουν να παραμείνουν ισχυρές για την ιδέα της ελευθερίας», δήλωσε.



Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο δήλωσε σήμερα ότι η χαλάρωση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ στο ρωσικό ντίζελ προκαλεί «μεγάλη απογοήτευση».Ο Όρπο κατήγγειλε αυτή την «απευθείας συμφωνία με τον Πούτιν», η οποία έρχεται σε αντίθεση με «όλα όσα πετύχαμε μαζί, όπως και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων και της υποστήριξής μας στην Ουκρανία».Η συμφωνία αυτή «χρηματοδοτεί τον πόλεμο του Πούτιν κατά της Ουκρανίας, δήλωσε με αποδοκιμασία.Ο Φινλανδός αξιωματούχος προέτρεψε την Ευρώπη και τους υποστηρικτές του Κιέβου «να το καταστήσουν απόλυτα σαφές στον Τραμπ». «Η συνέχιση της υποστήριξης στην Ουκρανία είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ», δήλωσε.Προβληματίζοντας τους Ευρωπαίους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι διαπραγματεύτηκε την παράδοση μαζικών ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική αγορά και στην παγκόσμια αγορά, αίροντας για τον σκοπό αυτό κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.Λονδίνο και Βερολίνο κάλεσαν σήμερα να ληφθούν περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ως απάντηση στη συμφωνία αυτή. Τη Δευτέρα, η ΕΕ πρόσθεσε επίσημα περίπου 1.600 νέα ρωσικά φυσικά πρόσωπα και οντότητες στη μαύρη λίστα των κυρώσεων.Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, έθεσε τέλος σε δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023.Παράλληλα, η επικεφαλής της φινλανδικής διπλωματίας δήλωσε ότι η τροφοδότηση της «αυτοκρατορικής» πολεμικής μηχανής της Ρωσίας με επιπλέον έσοδα «δεν είναι καλή ιδέα».Σε συνέδριο στη Σιγκαπούρη, η Ελίνα Βαλτόνεν δήλωσε ότι ως ηγέτιδα χώρα του ελεύθερου κόσμου, οι ΗΠΑ θα πρέπει να στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας η οποία, όπως δήλωσε, επέλεξε να απαλλαγεί από την καταπίεση της Ρωσίας.«Ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να είναι με την πλευρά του θύματος και σίγουρα των χωρών αυτών που θέλουν να παραμείνουν ισχυρές για την ιδέα της ελευθερίας», δήλωσε.

Η Βαλτόνεν κάλεσε επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ να σταματήσουν να εκδίδουν τουριστικές θεωρήσεις εισόδου σε Ρώσους πολίτες μέχρι η Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας. «Ακούω από όλους του συναδέλφους μου στην ΕΕ μια συμφωνία επί της αρχής, και είμαι τόσο βέβαιη ότι όλες οι χώρες της ΕΕ θα αρχίσουν να περιορίζουν τις τουριστικές θεωρήσεις εισόδου ακόμη πιο αποφασιστικά τώρα, κυρίως γιατί η Ρωσία διεξάγει επίσης έναν υβριδικό πόλεμο κατά της Ευρώπης».