«Δεν πήρε τα φάρμακά της και χτύπησε στο κεφάλι», λέει ο δικηγόρος της Σέλμα Μπλερ για την επίθεση σε αεροσυνοδούς
Η ηθοποιός συνελήφθη την Κυριακή στη Νέα Υόρκη, καθώς δάγκωσε αεροσυνοδούς και άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους - Όσο ήταν στο ασθενοφόρο κλώτσησε πολλές φορές έναν αστυνομικό και επιτέθηκε σε νοσοκόμα
Σύμφωνα με το Page Six, κατά τη διάρκεια της προδικαστικής ακρόασης στο ποινικό δικαστήριο τη Δευτέρα (12/10), οι δικηγόροι της ηθοποιού υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις και η επακόλουθη σύλληψή της οφείλονταν σε «σοβαρή σύγχυση» που προκλήθηκε από την παράλειψη των φαρμάκων και από μια πτώση κατά την οποία χτύπησε το κεφάλι της.
Οι δικηγόροι της δήλωσαν στον δικαστή ότι η Μπλερ, την οποία είδαν να φεύγει από το δικαστήριο, είχε παραλείψει πολλές δόσεις ενός ισχυρού φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση σοβαρών νευρολογικών συμπτωμάτων, πράγμα που σχετίζεται με τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.
Actor Selma Blair was seen leaving Queens Criminal Court following her arraignment. She was arrested after flight attendants reported a 'physically abusive passenger' on a Delta Air Lines flight from Los Angeles to New York https://t.co/vUWQgh1i83— Reuters (@Reuters) October 13, 2026
Ένας δικαστής όρισε την εγγύηση για την Μπλερ στα 20.000 δολάρια σε μετρητά, 60.000 δολάρια με εγγυητική επιστολή ή 60.000 δολάρια με μερικώς εξασφαλισμένη εγγυητική επιστολή.
Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εγγυητική επιστολή και η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 19 Ιανουαρίου 2027.
"These are serious allegations." A New York judge raises concerns that actress Selma Blair poses a risk to others after prosecutors accuse her of repeatedly kicking a Port Authority police officer and assaulting a nurse who was trying to provide medical care. Blair pleaded not guilty to two counts of second-degree assault, as the judge set bail at $20,000 cash or $60,000 bond.— Fox News (@FoxNews) October 13, 2026
Όπως αναφέρει το ΤΜΖ, την Κυριακή η Μπλερ επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους και επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς με... δαγκωματιές.
Το περιστατικό στην πτήση της Delta Airlines
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης της Delta Airlines από το Λος Άντζελες προς τη Νέα Υόρκη και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αεροσυνοδοί, ενώ ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Όπως αναφέρει το «Page Six» η Μπλερ κατηγορείται από το FBI για δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες επίθεσης. Κατηγορείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για την επίθεση κατά της αεροσυνοδού και σε πολιτειακό επίπεδο για τις επιθέσεις κατά του αστυνομικού και της νοσοκόμας.
🚨 Selma Blair allegedly caused chaos aboard a Delta Airlines flight -- punching one flight attendant and biting another after trying to open the plane's door in the middle of the flight. https://t.co/YnfqQEjRsN— TMZ (@TMZ) October 12, 2026
Σημειώνεται ότι η 54χρονη ηθοποιός, η οποία είναι γνωστή κυρίως για τους ρόλους της στις ταινίες «Legally Blonde», «Hellboy» και «Cruel Intentions», διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2018.
Πηγή φωτογραφιών: Reuters
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