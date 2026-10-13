«Δεν πήρε τα φάρμακά της και χτύπησε στο κεφάλι», λέει ο δικηγόρος της Σέλμα Μπλερ για την επίθεση σε αεροσυνοδούς
ΚΟΣΜΟΣ
Σέλμα Μπλερ Δικηγόρος Επίθεση Αεροπλάνο Σύλληψη Ηθοποιός Φάρμακα

«Δεν πήρε τα φάρμακά της και χτύπησε στο κεφάλι», λέει ο δικηγόρος της Σέλμα Μπλερ για την επίθεση σε αεροσυνοδούς

Η ηθοποιός συνελήφθη την Κυριακή στη Νέα Υόρκη, καθώς δάγκωσε αεροσυνοδούς και άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους - Όσο ήταν στο ασθενοφόρο κλώτσησε πολλές φορές έναν αστυνομικό και επιτέθηκε σε νοσοκόμα

«Δεν πήρε τα φάρμακά της και χτύπησε στο κεφάλι», λέει ο δικηγόρος της Σέλμα Μπλερ για την επίθεση σε αεροσυνοδούς
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Ο δικηγόρος της Σέλμα Μπλερ, η οποία συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Κυριακή (11/10), καθώς επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς κατά τη διάρκεια πτήσης της Delta Airlines, υποστήριξε ότι η ηθοποιός δεν είχε πάρει τα φάρμακά της, ενώ είχε χτυπήσει το κεφάλι της.

Σύμφωνα με το Page Six, κατά τη διάρκεια της προδικαστικής ακρόασης στο ποινικό δικαστήριο τη Δευτέρα (12/10), οι δικηγόροι της ηθοποιού υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις και η επακόλουθη σύλληψή της οφείλονταν σε «σοβαρή σύγχυση» που προκλήθηκε από την παράλειψη των φαρμάκων και από μια πτώση κατά την οποία χτύπησε το κεφάλι της.

Οι δικηγόροι της δήλωσαν στον δικαστή ότι η Μπλερ, την οποία είδαν να φεύγει από το δικαστήριο, είχε παραλείψει πολλές δόσεις ενός ισχυρού φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση σοβαρών νευρολογικών συμπτωμάτων, πράγμα που σχετίζεται με τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Ένας δικαστής όρισε την εγγύηση για την Μπλερ στα 20.000 δολάρια σε μετρητά, 60.000 δολάρια με εγγυητική επιστολή ή 60.000 δολάρια με μερικώς εξασφαλισμένη εγγυητική επιστολή.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εγγυητική επιστολή και η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 19 Ιανουαρίου 2027.


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«Δεν πήρε τα φάρμακά της και χτύπησε στο κεφάλι», λέει ο δικηγόρος της Σέλμα Μπλερ για την επίθεση σε αεροσυνοδούς
«Δεν πήρε τα φάρμακά της και χτύπησε στο κεφάλι», λέει ο δικηγόρος της Σέλμα Μπλερ για την επίθεση σε αεροσυνοδούς



Το περιστατικό στην πτήση της Delta Airlines

Όπως αναφέρει το ΤΜΖ, την Κυριακή η Μπλερ επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους και επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς με... δαγκωματιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης της Delta Airlines από το Λος Άντζελες προς τη Νέα Υόρκη και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αεροσυνοδοί, ενώ ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Την ώρα που βρισκόταν στο ασθενοφόρο καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, η Μπλερ φέρεται να κλώτσησε επανειλημμένα έναν αστυνομικό της Αρχής Λιμένων στο κεφάλι. Μόλις έφτασε στο νοσοκομείο φέρεται να επιτέθηκε σε μια νοσοκόμα, η οποία υπέβαλε μήνυση.

Όπως αναφέρει το «Page Six» η Μπλερ κατηγορείται από το FBI για δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες επίθεσης. Κατηγορείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για την επίθεση κατά της αεροσυνοδού και σε πολιτειακό επίπεδο για τις επιθέσεις κατά του αστυνομικού και της νοσοκόμας.

Σημειώνεται ότι η 54χρονη ηθοποιός, η οποία είναι γνωστή κυρίως για τους ρόλους της στις ταινίες «Legally Blonde», «Hellboy» και «Cruel Intentions», διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2018.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters
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