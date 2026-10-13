«Δεν πήρε τα φάρμακά της και χτύπησε στο κεφάλι», λέει ο δικηγόρος της Σέλμα Μπλερ για την επίθεση σε αεροσυνοδούς

🚨 Selma Blair allegedly caused chaos aboard a Delta Airlines flight -- punching one flight attendant and biting another after trying to open the plane's door in the middle of the flight. https://t.co/YnfqQEjRsN — TMZ (@TMZ) October 12, 2026

Την ώρα που βρισκόταν στο ασθενοφόρο καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, η Μπλερ φέρεται να κλώτσησε επανειλημμένα έναν αστυνομικό της Αρχής Λιμένων στο κεφάλι. Μόλις έφτασε στο νοσοκομείο φέρεται να επιτέθηκε σε μια νοσοκόμα, η οποία υπέβαλε μήνυση.Όπως αναφέρει το «Page Six» η Μπλερ κατηγορείται από το FBI για δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες επίθεσης. Κατηγορείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για την επίθεση κατά της αεροσυνοδού και σε πολιτειακό επίπεδο για τις επιθέσεις κατά του αστυνομικού και της νοσοκόμας.Σημειώνεται ότι η 54χρονη ηθοποιός, η οποία είναι γνωστή κυρίως για τους ρόλους της στις ταινίες «Legally Blonde», «Hellboy» και «Cruel Intentions»,