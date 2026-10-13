O πάπας Λέων εισήχθη στο νοσοκομείο για την αφαίρεση οζιδίου στον πνεύμονα
O πάπας Λέων εισήχθη στο νοσοκομείο για την αφαίρεση οζιδίου στον πνεύμονα
Σύμφωνα με πληροφορίες η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο, Τετάρτη
Ο πάπας Λέων ΙΔ ' εισήχθη σήμερα στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, όπου και θα υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση οζιδίου στον πνεύμονα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο, Τετάρτη, και ο ποντίφικας αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι οι συναντήσεις που είχε προγραμματίσει ο πάπας μέχρι τις 20 Οκτωβρίου ακυρώθηκαν. Όπως είπε ο ίδιος απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου την περασμένη Κυριακή, το συγκεκριμένο οζιδιο διαγνώστηκε σε αρχικό στάδιο και τα όριά του είναι ιδιαίτερα σαφή.
Σύμφωνα με πληροφορίες η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο, Τετάρτη, και ο ποντίφικας αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι οι συναντήσεις που είχε προγραμματίσει ο πάπας μέχρι τις 20 Οκτωβρίου ακυρώθηκαν. Όπως είπε ο ίδιος απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου την περασμένη Κυριακή, το συγκεκριμένο οζιδιο διαγνώστηκε σε αρχικό στάδιο και τα όριά του είναι ιδιαίτερα σαφή.
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