Απίστευτο τροχαίο στην Πράγα: Περιπολικό χάνει τον έλεγχο, σπάει κιγκλίδωμα και πέφτει από γέφυρα σε ποτάμι, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τροχαίο Τσεχία Περιπολικό Πράγα Γέφυρα Ποταμός

Απίστευτο τροχαίο στην Πράγα: Περιπολικό χάνει τον έλεγχο, σπάει κιγκλίδωμα και πέφτει από γέφυρα σε ποτάμι, δείτε βίντεο

Ένας δρομέας που βρισκόταν κοντά έσπευσε στο σημείο και βούτηξε στο νερό για να τους σώσει - Οι δύο αστυνομικοί ανασύρθηκαν σώοι και υπέστησαν υποθερμία

Απίστευτο τροχαίο στην Πράγα: Περιπολικό χάνει τον έλεγχο, σπάει κιγκλίδωμα και πέφτει από γέφυρα σε ποτάμι, δείτε βίντεο
Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (10/10)  στη γέφυρα Hlávka της Πράγας, όταν ένα περιπολικό έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα και έπεσε στον ποταμό Βλτάβα.

Όπως αναφέρει το aktu.news, μέσα στο όχημα επέβαιναν δύο αστυνομικοί, μια γυναίκα και ένας άνδρας ηλικίας μεταξύ 25 και 30 ετών, ενώ δεν τραυματίστηκαν. 

Ένας δρομέας που βρισκόταν κοντά έσπευσε στο σημείο και βούτηξε στο νερό για να τους σώσει. Και οι τρεις βγήκαν σώοι από τον ποταμό. Οι δύο αστυνομικοί υπέστησαν υποθερμία και τέθηκαν υπό τη φροντίδα των διασώστες.

Λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από νερό από γερανό.

Havarie policejniho auta do Vltavy


Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει την ανεξέλεγκτη πορεία του περιπολικού πριν καταλήξει στον ποταμό. Το όχημα φαίνεται να επιταχύνει πάνω στις ράγες του τραμ, πιθανότατα αναταποκρινόταν σε κάποιο περιστατικό, καθώς ο φάρος και η σειρήνα του βρίσκονται σε λειτουργία. Ωστόσο, κάποια στιγμή γλιστράει χάνει τον έλεγχο και πέφτει με δύναμη πάνω στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Δείτε  βίντεο από την ανεξέλεγκτη πορεία του περιπολικού και την πτώση στον ποταμό:

Κλείσιμο

Thema Insights

«Παίζουμε μαζί, Κερδίζουμε όλοι»: Όταν η συμπερίληψη γίνεται πράξη μέσα από τον αθλητισμό

Μια πρωτοβουλία του καφέ NESCAFÉ® φέρνει παιδιά της ΚΥΔΩΝ Special Team και παιδιά εργαζομένων της Nestlé στο ίδιο γήπεδο, δείχνοντας στην πράξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργεί χώρο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης