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Απίστευτο τροχαίο στην Πράγα: Περιπολικό χάνει τον έλεγχο, σπάει κιγκλίδωμα και πέφτει από γέφυρα σε ποτάμι, δείτε βίντεο
Απίστευτο τροχαίο στην Πράγα: Περιπολικό χάνει τον έλεγχο, σπάει κιγκλίδωμα και πέφτει από γέφυρα σε ποτάμι, δείτε βίντεο
Ένας δρομέας που βρισκόταν κοντά έσπευσε στο σημείο και βούτηξε στο νερό για να τους σώσει - Οι δύο αστυνομικοί ανασύρθηκαν σώοι και υπέστησαν υποθερμία
Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (10/10) στη γέφυρα Hlávka της Πράγας, όταν ένα περιπολικό έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε προστατευτικό κιγκλίδωμα και έπεσε στον ποταμό Βλτάβα.
Όπως αναφέρει το aktu.news, μέσα στο όχημα επέβαιναν δύο αστυνομικοί, μια γυναίκα και ένας άνδρας ηλικίας μεταξύ 25 και 30 ετών, ενώ δεν τραυματίστηκαν.
Ένας δρομέας που βρισκόταν κοντά έσπευσε στο σημείο και βούτηξε στο νερό για να τους σώσει. Και οι τρεις βγήκαν σώοι από τον ποταμό. Οι δύο αστυνομικοί υπέστησαν υποθερμία και τέθηκαν υπό τη φροντίδα των διασώστες.
Λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από νερό από γερανό.
Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει την ανεξέλεγκτη πορεία του περιπολικού πριν καταλήξει στον ποταμό. Το όχημα φαίνεται να επιταχύνει πάνω στις ράγες του τραμ, πιθανότατα αναταποκρινόταν σε κάποιο περιστατικό, καθώς ο φάρος και η σειρήνα του βρίσκονται σε λειτουργία. Ωστόσο, κάποια στιγμή γλιστράει χάνει τον έλεγχο και πέφτει με δύναμη πάνω στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.
Δείτε βίντεο από την ανεξέλεγκτη πορεία του περιπολικού και την πτώση στον ποταμό:
Όπως αναφέρει το aktu.news, μέσα στο όχημα επέβαιναν δύο αστυνομικοί, μια γυναίκα και ένας άνδρας ηλικίας μεταξύ 25 και 30 ετών, ενώ δεν τραυματίστηκαν.
Ένας δρομέας που βρισκόταν κοντά έσπευσε στο σημείο και βούτηξε στο νερό για να τους σώσει. Και οι τρεις βγήκαν σώοι από τον ποταμό. Οι δύο αστυνομικοί υπέστησαν υποθερμία και τέθηκαν υπό τη φροντίδα των διασώστες.
Λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από νερό από γερανό.
Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει την ανεξέλεγκτη πορεία του περιπολικού πριν καταλήξει στον ποταμό. Το όχημα φαίνεται να επιταχύνει πάνω στις ράγες του τραμ, πιθανότατα αναταποκρινόταν σε κάποιο περιστατικό, καθώς ο φάρος και η σειρήνα του βρίσκονται σε λειτουργία. Ωστόσο, κάποια στιγμή γλιστράει χάνει τον έλεγχο και πέφτει με δύναμη πάνω στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.
Δείτε βίντεο από την ανεξέλεγκτη πορεία του περιπολικού και την πτώση στον ποταμό:
Dnešní ranní nehoda policejního vozu na pražském Hlávkově mostě. Auto dostalo smyk na mokrých tramvajových kolejích a následně prorazilo svodidla a spadlo do Vltavy.😱 https://t.co/t6sXFLuRB1— Barbora Mercury 🇨🇿✌️🇪🇺 (@MercuryBarbora) October 10, 2026
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