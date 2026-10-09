Συναγερμός σε 10.000 σχολεία στην Πολωνία για τη «Ματωμένη Παρασκευή»: Συλλήψεις εφήβων που απειλούσαν με επιθέσεις
Έντονη ανησυχία μετά από δύο περιστατικά επιθέσεων με μαχαίρι σε σχολεία μέσα σε διάστημα δύο ημερών - «Δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ενός εθνικού ‘challenge’», δηλώνει ο Πολωνός υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Πολωνία έχουν γεμίσει φήμες ότι για τις επιθέσεις αυτές ευθύνεται μια διαδικτυακή πρόκληση (challenge), όμως η αστυνομία επεσήμανε σήμερα ότι δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να στηρίζουν αυτές τις εικασίες.
Χθες Πέμπτη ένας 15χρονος σκότωσε την επιστάτρια του παλιού του σχολείου και τραυμάτισε με μαχαίρι δύο άλλους ενήλικες. Την Τετάρτη ένας 19χρονος τραυμάτισε επίσης με μαχαίρι 9 ανθρώπους σε άλλο σχολείο της χώρας.
Τα περιστατικά έχουν θέσει σε συναγερμό τις αρχές της χώρας, με την αστυνομία να έχει αναπτυχθεί σε 10.000 σχολεία και την κυβέρνηση να προειδοποιεί για τη διάδοση παραπληροφόρησης η οποία θα μπορούσε να εμπνεύσει άλλους να διαπράξουν αντίστοιχες ενέργειες.
😱 Two knife attacks at schools in Poland in just two days: one person killed and 11 others injured— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2026
On the morning of October 8, a 15-year-old former student attacked people with a knife at a primary school in Leszczydół-Nowiny, near Warsaw.
A 37-year-old female school employee… pic.twitter.com/eqDThDhqsd
«Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί πολλή συναισθηματικά φορτισμένη παραπληροφόρηση, αυθόρμητες αντιδράσεις που πηγάζουν από μια κατανοητή ανησυχία, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ενός εθνικού ‘challenge’», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κρίστοφ Γκαουκόφσκι μιλώντας στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό TVN24.
«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ένας, δύο ή τρεις άνθρωποι να συνομιλούν σε μια ομάδα, να καταστρώνουν σχέδια, ή να υπάρξει κάποιος που θα αντιγράψει το έγκλημα. Ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία για κάποια απειλή από ομάδα ατόμων τα οποία συντονίζονται για να βλάψουν κάποιον σήμερα», πρόσθεσε ο ίδιος.
🚨 Schools close in Poland amid fears of a “Bloody Friday” — parents fear more attacks— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026
Following a series of attacks at Polish schools, alarming messages have been circulating on social media warning of alleged coordinated attacks on students on October 9.
In parts of the… https://t.co/O7ziZzWn8M pic.twitter.com/Ci5EIDz3jG
Η αστυνομία έχει ανακοινώσει τη σύλληψη 10 ανθρώπων, κυρίως για τη διατύπωση απειλών στο διαδίκτυο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 13χρονος από τη Βαρσοβία ο οποίος ανήρτησε μια φωτογραφία ενός μαχαιριού στην ομαδική συνομιλία των μαθητών της τάξη του και απείλησε κάποιους συμμαθητές του. Ακόμη ένας έφηβος 14χρονών από την πολωνική πρωτεύουσας συνελήφθη στον χώρο του σχολείου του και στην κατοχή του εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι και φωτοβολίδες, όπως και δύο 15χρονοι από την κομητεία Προύσκοβ οι οποίοι ανέβασαν στο διαδίκτυο βίντεο στο οποίο διατυπώνουν απειλές.
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