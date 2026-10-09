Συνελήφθη μετά από έφοδο ο 60χρονος που σκότωσε δύο υπαλλήλους σε έλεγχο όπλων στη Βαυαρία

Ο ένοπλος είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του επί ώρες – Περίπου 240 αστυνομικοί και διασώστες στην επιχείρηση









Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε όταν δύο υπάλληλοι της περιφερειακής διοίκησης του Νόιμαρκτ, στην περιοχή του Άνω Παλατινάτου, επισκέφθηκαν τον άνδρα στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου για τη νόμιμη κατοχή και φύλαξη όπλων.



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας, ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον των δύο υπαλλήλων, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό τους, και στη συνέχεια κλείστηκε στο σπίτι.







Η γυναίκα είχε αρχικά αναφερθεί ως σοβαρά τραυματισμένη Οι πρώτες πληροφορίες των γερμανικών αρχών έκαναν λόγο για έναν νεκρό άνδρα και μία σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα.



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«Εκτιμούμε ότι πέθανε αμέσως από τους πυροβολισμούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος, εξηγώντας ότι η εκτίμηση αυτή προκύπτει από το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε η σορός της.



Η σορός της γυναίκας ανασύρθηκε από το κτίριο στο οποίο εξακολουθούσε να βρίσκεται ο ένοπλος.



Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή τις ηλικίες των δύο θυμάτων.



Στη σύλληψη του 60χρονου Γερμανού που σκότωσε δύο υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στο Μπερνγκάου της Βαυαρίας προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, έπειτα από πολύωρη αστυνομική επιχείρηση. Ο δράστης, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης (8/10) πυροβόλησε θανάσιμα έναν άνδρα και μία γυναίκα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε κατοικία, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από αιφνιδιαστική έφοδο ειδικών δυνάμεων στις 02:20 τα ξημερώματα της Παρασκευής (03:20 ώρα Ελλάδας). Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 150 αστυνομικοί και 90 μέλη σωστικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, ενώ τα κίνητρα του 60χρονου παραμένουν άγνωστα.Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε όταν δύο υπάλληλοι της περιφερειακής διοίκησης του Νόιμαρκτ, στην περιοχή του Άνω Παλατινάτου, επισκέφθηκαν τον άνδρα στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου για τη νόμιμη κατοχή και φύλαξη όπλων.Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας, ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον των δύο υπαλλήλων, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό τους, και στη συνέχεια κλείστηκε στο σπίτι.Οι πρώτες πληροφορίες των γερμανικών αρχών έκαναν λόγο για έναν νεκρό άνδρα και μία σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα.Ωστόσο, αργότερα εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης του Άνω Παλατινάτου επιβεβαίωσε ότι και η δεύτερη υπάλληλος είχε χάσει τη ζωή της.«Εκτιμούμε ότι πέθανε αμέσως από τους πυροβολισμούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος, εξηγώντας ότι η εκτίμηση αυτή προκύπτει από το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε η σορός της.Η σορός της γυναίκας ανασύρθηκε από το κτίριο στο οποίο εξακολουθούσε να βρίσκεται ο ένοπλος.Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή τις ηλικίες των δύο θυμάτων.

«Αιφνιδιαστική έφοδος στις 02:20 και σύλληψη του 60χρονου»

Έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επέμβαση στο κτίριο όπου είχε ταμπουρωθεί ο ένοπλος. Στις 02:20 τα ξημερώματα της Παρασκευής (9/10), τοπική ώρα, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον ύποπτο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πρόκειται για 60χρονο Γερμανό, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.





Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 150 αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων και άνδρες ειδικών δυνάμεων, καθώς και 90 μέλη σωστικών συνεργείων, ομάδων διαχείρισης κρίσεων και της γερμανικής υπηρεσίας τεχνικής βοήθειας THW. Στην περιοχή βρίσκεται επίσης αστυνομικό ελικόπτερο, ενώ έχει διατεθεί και τεθωρακισμένο όχημα, χωρίς να έχει αποφασιστεί εάν θα χρησιμοποιηθεί. Παράλληλα, στο τοπικό αθλητικό κτίριο δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για τη συγκέντρωση μαρτυριών.



Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, περίπου στις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας) είχαν προηγηθεί πολλαπλές κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από κατοίκους που ανέφεραν πυροβολισμούς.



Η επιχείρηση διήρκεσε περισσότερες από 12 ώρες, καθώς οι πρώτες κλήσεις για πυροβολισμούς έγιναν περίπου στις 14:00 της Πέμπτης, ενώ η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 02:20 της Παρασκευής. Στο διάστημα αυτό, οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να πείσουν τον ένοπλο να παραδοθεί μέσω διαπραγματεύσεων, προτού προχωρήσουν στην επέμβαση.



Κατά τη διάρκεια της πολύωρης επιχείρησης, εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε επισημάνει ότι οι αρχές βρίσκονταν σε αμφίδρομη επικοινωνία με τον ύποπτο, επιδιώκοντας την ειρηνική παράδοσή του.



«Προσπαθούμε πάντοτε να επιτύχουμε μια ειρηνική λύση και αυτό γίνεται πρωτίστως μέσω της επικοινωνίας. Η εναλλακτική είναι γνωστή σε όλους, αλλά στόχος μας είναι να υπάρξει λύση χωρίς βία», είχε δηλώσει.







«Ποιος είναι ο 60χρονος δράστης» Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς είναι 60χρονος Γερμανός, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του ή τα κίνητρά του.



Η εφημερίδα Bild είχε μεταδώσει ότι πρόκειται για ερασιτέχνη σκοπευτή χωρίς ποινικό μητρώο, πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.



Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον των υπαλλήλων, οι οποίοι πραγματοποιούσαν έναν συνηθισμένο διοικητικό έλεγχο.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές είχαν αποκλείσει την περιοχή γύρω από το σπίτι του υπόπτου, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τους κατοίκους εκτός της ζώνης αποκλεισμού. Οι σοροί των δύο θυμάτων είχαν ανασυρθεί και οι οικογένειές τους είχαν ενημερωθεί. Η σύλληψη του 60χρονου τα ξημερώματα της Παρασκευής έβαλε τέλος στην πολύωρη επιχείρηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.



Το Μπερνγκάου, μια αγροτική κοινότητα περίπου 2.600 κατοίκων, βρίσκεται στην περιφέρεια Νόιμαρκτ του Άνω Παλατινάτου, λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ομώνυμης πόλης και περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Νυρεμβέργης.