Ελληνίδα περιγράφει όσα ακολούθησαν μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: «Η πλατεία αποκλείστηκε, φύγαμε με αστυνομική συνοδεία», δείτε βίντεο

«Αυτό που μας έχει συγκλονίσει περισσότερο είναι ότι την προηγούμενη ημέρα καθόμασταν εκεί και πίναμε τον καφέ μας», λέει στο protothema.gr