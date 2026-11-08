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Αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, δείτε βίντεο
Αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, δείτε βίντεο
Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε το φορτηγό πλοίο M/V Huda στο πλαίσιο του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Από τον Ιούλιο, οι αμερικανικές δυνάμεις αναφέρουν ότι έχουν αναγκάσει 147 εμπορικά πλοία να αλλάξουν πορεία
Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος έπληξε το φορτηγό πλοίο M/V Huda στον Κόλπο του Ομάν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το αεροσκάφος έβαλε με πυρομαχικά ακριβείας κατά της πρύμνης, ακινητοποιώντας το πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις.
Το Huda είχε προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι και επιχειρούσε να απομακρυνθεί από την περιοχή. Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι το πλήρωμα αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις και ότι το πλοίο επιχείρησε πολλές φορές να παραβιάσει τον αποκλεισμό. Πριν από το πλήγμα, οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν εντολή στο πλήρωμα να απομακρυνθεί από τα σημεία που είχαν στοχοποιηθεί. Η ανακοίνωση της CENTCOM δεν διευκρινίζει αν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε προσδιορίζει την έκταση των ζημιών.
Στον απολογισμό της, η CENTCOM αναφέρει ότι 147 εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων και άλλαξαν πορεία, ενώ πέντε ακινητοποιήθηκαν επειδή, κατά την ίδια, αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Η διοίκηση αναφέρει επίσης ότι είχε καταστρέψει νωρίτερα δέκα ιρανικά δεξαμενόπλοια, τα οποία συνδέει με δίκτυο των Φρουρών της Επανάστασης. Το πλήγμα στο Huda είναι το πρώτο που ανακοινώνουν οι ΗΠΑ εναντίον φορτηγού πλοίου εδώ και σχεδόν έναν μήνα. Στις 10 Οκτωβρίου, αμερικανικές δυνάμεις είχαν πλήξει στον ίδιο κόλπο το φορτηγό Ocean Molica, το οποίο, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, είχε επίσης αποπλεύσει από ιρανικό λιμάνι. Σύμφωνα με το Reuters, η CENTCOM εκτιμά ότι ο αποκλεισμός έχει εμποδίσει εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου αξίας άνω των 25 δισ. δολαρίων. Η εκτίμηση αυτή δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα
Το Huda είχε προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι και επιχειρούσε να απομακρυνθεί από την περιοχή. Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι το πλήρωμα αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις και ότι το πλοίο επιχείρησε πολλές φορές να παραβιάσει τον αποκλεισμό. Πριν από το πλήγμα, οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν εντολή στο πλήρωμα να απομακρυνθεί από τα σημεία που είχαν στοχοποιηθεί. Η ανακοίνωση της CENTCOM δεν διευκρινίζει αν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε προσδιορίζει την έκταση των ζημιών.
Footage likely from the MV HUDA in the Gulf of Oman. CENTCOM earlier mentioned to having disabled the vessel off the water of Khor Fakkan.— Open Source Intel (@Osint613) November 8, 2026
Contributed by @live_ais_com https://t.co/EjzMBgFo3N pic.twitter.com/nbYiRzNcEV
Στον απολογισμό της, η CENTCOM αναφέρει ότι 147 εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων και άλλαξαν πορεία, ενώ πέντε ακινητοποιήθηκαν επειδή, κατά την ίδια, αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Η διοίκηση αναφέρει επίσης ότι είχε καταστρέψει νωρίτερα δέκα ιρανικά δεξαμενόπλοια, τα οποία συνδέει με δίκτυο των Φρουρών της Επανάστασης. Το πλήγμα στο Huda είναι το πρώτο που ανακοινώνουν οι ΗΠΑ εναντίον φορτηγού πλοίου εδώ και σχεδόν έναν μήνα. Στις 10 Οκτωβρίου, αμερικανικές δυνάμεις είχαν πλήξει στον ίδιο κόλπο το φορτηγό Ocean Molica, το οποίο, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, είχε επίσης αποπλεύσει από ιρανικό λιμάνι. Σύμφωνα με το Reuters, η CENTCOM εκτιμά ότι ο αποκλεισμός έχει εμποδίσει εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου αξίας άνω των 25 δισ. δολαρίων. Η εκτίμηση αυτή δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα
A few hours ago, CENTCOM announced that it had conducted airstrikes against the M/V Huda in the Gulf of Oman, which had attempted to break the American naval blockade of Iranian ports.— MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) November 7, 2026
Notably, the last time U.S. forces disabled an Iranian vessel prior to today was on July 15. pic.twitter.com/GT3fNUko8K
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