Η Κέιτι Πέρι ετοιμάζεται να αποκαλύψει τα μυστικά του «σκοτεινού γάμου» της με τον Ράσελ Μπραντ

Η τραγουδίστρια φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για βιβλίο και σειρά ντοκιμαντέρ μετά την καταδίκη του πρώην συζύγου της για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις