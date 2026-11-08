Σάκοτα: «Σε κάθε αγώνα χάνουμε και έναν παίκτη»
Σάκοτα: «Σε κάθε αγώνα χάνουμε και έναν παίκτη»
Ο προπονητής της ΑΕΚ στάθηκε στους τραυματισμούς που αντιμετωπίζει η ομάδα του, μετά την εντός έδρας ήττα της Ένωσης από τον Παναθηναϊκό
Η ΑΕΚ έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στον Παναθηναϊκό και γνώρισε στο τέλος την ήττα με 83-74 για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης τραυματίστηκαν οι Φλιώνης και Μπράουν, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να στέκεται στις απουσίες που έχει να αντιμετωπίσει.
Για την εικόνα της ΑΕΚ και τις χαμένες βολές είπε: «Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, αλλά και συγχαρητήρια στα παιδιά μας που έμειναν στο παιχνίδι όσο μπορούσαν. Το μπάσκετ δεν παίζεται χωρίς πλέι μέικερ. Εμείς πρέπει να μιλήσουμε για τις βολές και να μη λέμε ότι λείπουν πέντε παίκτες; Για μένα είναι τόσο άδικο για τα παιδιά».
Για τον τραυματισμό του Μπράουν τόνισε: «Αυτός ο τραυματισμός του Μπράουν είναι κάτι που έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα παιχνίδι, επειδή ήταν από τα παιδιά πάνω στα οποία θέλαμε να χτίσουμε το μέλλον. Ρήξη αχίλλειου είναι σίγουρα κάτι μεγάλο. Το παιχνίδι για μένα πλέον δεν έχει καμία σημασία».
Για τους συνεχόμενους τραυματισμούς επεσήμανε: «Τι να πούμε; Τραυματισμός είναι τραυματισμός και δεν σταματάει αυτό. Κάθε αγώνα χάνουμε έναν παίκτη. Ο Λεκαβίτσιους, ο Ερτέλ, πριν τώρα δύο παίκτες. Ο Φλιώνης μέσα στο παιχνίδι και ο Μπράουν. Είναι πάρα πολύ για εμάς».
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης τραυματίστηκαν οι Φλιώνης και Μπράουν, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να στέκεται στις απουσίες που έχει να αντιμετωπίσει.
Για την εικόνα της ΑΕΚ και τις χαμένες βολές είπε: «Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, αλλά και συγχαρητήρια στα παιδιά μας που έμειναν στο παιχνίδι όσο μπορούσαν. Το μπάσκετ δεν παίζεται χωρίς πλέι μέικερ. Εμείς πρέπει να μιλήσουμε για τις βολές και να μη λέμε ότι λείπουν πέντε παίκτες; Για μένα είναι τόσο άδικο για τα παιδιά».
Για τον τραυματισμό του Μπράουν τόνισε: «Αυτός ο τραυματισμός του Μπράουν είναι κάτι που έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα παιχνίδι, επειδή ήταν από τα παιδιά πάνω στα οποία θέλαμε να χτίσουμε το μέλλον. Ρήξη αχίλλειου είναι σίγουρα κάτι μεγάλο. Το παιχνίδι για μένα πλέον δεν έχει καμία σημασία».
Για τους συνεχόμενους τραυματισμούς επεσήμανε: «Τι να πούμε; Τραυματισμός είναι τραυματισμός και δεν σταματάει αυτό. Κάθε αγώνα χάνουμε έναν παίκτη. Ο Λεκαβίτσιους, ο Ερτέλ, πριν τώρα δύο παίκτες. Ο Φλιώνης μέσα στο παιχνίδι και ο Μπράουν. Είναι πάρα πολύ για εμάς».
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