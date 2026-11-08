Σάκοτα: «Σε κάθε αγώνα χάνουμε και έναν παίκτη»

Ο προπονητής της ΑΕΚ στάθηκε στους τραυματισμούς που αντιμετωπίζει η ομάδα του, μετά την εντός έδρας ήττα της Ένωσης από τον Παναθηναϊκό