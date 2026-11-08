Ομπράντοβιτς: «Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι, πρέπει να ξεκουραστούν οι παίκτες»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού σχολίασε την εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ για τη Stoiximan GBL, ενώ αναφέρθηκε και στα συνεχόμενα παιχνίδια των «πρασίνων» σε Ελλάδα και Ευρώπη