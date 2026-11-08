Ομπράντοβιτς: «Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι, πρέπει να ξεκουραστούν οι παίκτες»
Ομπράντοβιτς: «Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι, πρέπει να ξεκουραστούν οι παίκτες»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού σχολίασε την εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ για τη Stoiximan GBL, ενώ αναφέρθηκε και στα συνεχόμενα παιχνίδια των «πρασίνων» σε Ελλάδα και Ευρώπη
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεπεράσει το εκτός έδρας εμπόδιο της ΑΕΚ στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Μετά τον αγώνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε πως ήταν μία δύσκολη νίκη, ενώ στάθηκε στην κούραση των παικτών.
Για τον αγώνα είπε: «Δύσκολο παιχνίδι, δεν ήταν εύκολο. Έπαιξαν πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε στο δεύτερο. Το πρόβλημα ήταν τα 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο παίξαμε πιο επιθετικά και λόγω της άμυνας παίξαμε πιο ήρεμα στην επίθεση και κερδίσαμε».
Για τα έξι ματς σε δώδεκα μέρες τόνισε: «Αρχικά, οι παίκτες πρέπει να ξεκουραστούν. Θα έχουν από αύριο μέχρι την Τρίτη, θα είναι χρήσιμο για αυτούς. Μετά θα έχουμε τρεις μέρες να προετοιμάσουμε το ματς με την Μπαρτσελόνα. Έχουμε έξι ματς σε 12 ημέρες, δύσκολο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να είμαστε έτοιμοι».
Για τους Σλούκα και Γιαμπουσέλε υποστήριξε: «Θα τσεκάρουμε την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για όλους».
Για τον αγώνα είπε: «Δύσκολο παιχνίδι, δεν ήταν εύκολο. Έπαιξαν πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε στο δεύτερο. Το πρόβλημα ήταν τα 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο παίξαμε πιο επιθετικά και λόγω της άμυνας παίξαμε πιο ήρεμα στην επίθεση και κερδίσαμε».
Για τα έξι ματς σε δώδεκα μέρες τόνισε: «Αρχικά, οι παίκτες πρέπει να ξεκουραστούν. Θα έχουν από αύριο μέχρι την Τρίτη, θα είναι χρήσιμο για αυτούς. Μετά θα έχουμε τρεις μέρες να προετοιμάσουμε το ματς με την Μπαρτσελόνα. Έχουμε έξι ματς σε 12 ημέρες, δύσκολο πρόγραμμα. Αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο να είμαστε έτοιμοι».
Για τους Σλούκα και Γιαμπουσέλε υποστήριξε: «Θα τσεκάρουμε την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για όλους».
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