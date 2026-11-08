Προς ψήφο ανοχής σε κυβέρνηση Άιζενκοτ προσανατολίζεται το αραβικό Ράαμ στο Ισραήλ
Προς ψήφο ανοχής σε κυβέρνηση Άιζενκοτ προσανατολίζεται το αραβικό Ράαμ στο Ισραήλ
Την ίδια ώρα, η «Κοινή Λίστα», η συμμαχία τριών αραβικών κομμάτων με 11 έδρες, δεν θα υπερψηφίσει τη νέα κυβέρνηση, αλλά ούτε θα επιδιώξει την ανατροπή της
Η στήριξη των αραβικών πολιτικών δυνάμεων αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ, με το Ράαμ του Μανσούρ Αμπάς να δηλώνει έτοιμο να υπερψηφίσει μια κυβέρνηση υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, ακόμη και χωρίς συμφωνία κυβερνητικής συνεργασίας.
Την ίδια ώρα, η «Κοινή Λίστα», η εκλογική συμμαχία των κομμάτων Χαντάς, Ταάλ και Μπαλάντ, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπερψηφίσει μια τέτοια κυβέρνηση, αλλά ούτε θα επιδιώξει την ανατροπή της.
Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, οι δύο σχηματισμοί, που διαθέτουν συνολικά 19 έδρες στην Κνεσέτ, οκτώ το Ράαμ και 11 η Κοινή Λίστα, προετοιμάζονται για μια κρίσιμη εβδομάδα. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους, επιδιώκουν την απομάκρυνση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και των συμμάχων του, Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, από την εξουσία.
Πρώτο βήμα θεωρούν την αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ, με τη σχετική συνεδρίαση να προγραμματίζεται για την Τρίτη. Ωστόσο, εκφράζουν φόβους ότι ο Νετανιάχου θα επιχειρήσει να εμποδίσει τις διαδικασίες, ακόμη και με σκληρά μέτρα εις βάρος της αραβικής κοινότητας.
Το μπλοκ Άιζενκοτ αριθμεί 48 βουλευτές, έναντι 46 που στηρίζουν τον Νετανιάχου. Στο Ράαμ ανησυχούν ότι η στάση των υπερορθόδοξων, οι οποίοι μπορούν είτε να υπερψηφίσουν τη νέα κυβέρνηση είτε να απέχουν, θα μπορούσε να δημιουργήσει περιθώρια πολιτικών ελιγμών που θα εμπόδιζαν την έγκρισή της.
Ο Μανσούρ Αμπάς επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τον Άιζενκοτ και τον Γιαΐρ Λαπίντ, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων. Όπως τόνισε, οι Άραβες ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες με στόχο την αλλαγή κυβέρνησης και το κόμμα του θα κινηθεί σύμφωνα με αυτή τη βούληση.
Από την πλευρά της, η Κοινή Λίστα έχει ανταλλάξει θετικά μηνύματα με το κόμμα «Γιάσαρ» του Άιζενκοτ για συνεργασία στην αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ και στις αλλαγές των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Επίσημες διαπραγματεύσεις για κυβερνητική συνεργασία ή παροχή κοινοβουλευτικής ανοχής δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.
Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται ο περιορισμός των κατεδαφίσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή Νεγκέβ, αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία και το πάγωμα του λεγόμενου «νόμου Καμίνιτς», που αυστηροποιεί την επιβολή της νομοθεσίας για τις αυθαίρετες κατασκευές.
Επιπλέον, έχει διαβιβαστεί οικονομικό πρόγραμμα σε στελέχη του μπλοκ Άιζενκοτ και του υπουργείου Οικονομικών, με τις λεπτομέρειες να παραμένουν υπό εξέταση.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Κνεσέτ την Τρίτη, καθώς στα δύο αραβικά πολιτικά σχήματα εκφράζονται ανησυχίες ότι ο Νετανιάχου και οι υποστηρικτές του θα επιχειρήσουν να παρεμποδίσουν την αντικατάσταση του προέδρου της Βουλής ή να προχωρήσουν σε περιοριστικά μέτρα κατά της αραβικής κοινότητας και των εκπροσώπων της.
Την ίδια ώρα, η «Κοινή Λίστα», η εκλογική συμμαχία των κομμάτων Χαντάς, Ταάλ και Μπαλάντ, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπερψηφίσει μια τέτοια κυβέρνηση, αλλά ούτε θα επιδιώξει την ανατροπή της.
Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, οι δύο σχηματισμοί, που διαθέτουν συνολικά 19 έδρες στην Κνεσέτ, οκτώ το Ράαμ και 11 η Κοινή Λίστα, προετοιμάζονται για μια κρίσιμη εβδομάδα. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους, επιδιώκουν την απομάκρυνση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και των συμμάχων του, Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, από την εξουσία.
Πρώτο βήμα θεωρούν την αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ, με τη σχετική συνεδρίαση να προγραμματίζεται για την Τρίτη. Ωστόσο, εκφράζουν φόβους ότι ο Νετανιάχου θα επιχειρήσει να εμποδίσει τις διαδικασίες, ακόμη και με σκληρά μέτρα εις βάρος της αραβικής κοινότητας.
Γιατί το Ράαμ προσφέρει στήριξη στον ΆιζενκοτΥψηλόβαθμο στέλεχος του Ράαμ δήλωσε στη Haaretz ότι το κόμμα θα στηρίξει μια κυβέρνηση Άιζενκοτ ακόμη και χωρίς προηγούμενη συμφωνία συνασπισμού, προκειμένου να περιορίσει την εξάρτησή της από το υπερορθόδοξο κόμμα «Ηνωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά».
Το μπλοκ Άιζενκοτ αριθμεί 48 βουλευτές, έναντι 46 που στηρίζουν τον Νετανιάχου. Στο Ράαμ ανησυχούν ότι η στάση των υπερορθόδοξων, οι οποίοι μπορούν είτε να υπερψηφίσουν τη νέα κυβέρνηση είτε να απέχουν, θα μπορούσε να δημιουργήσει περιθώρια πολιτικών ελιγμών που θα εμπόδιζαν την έγκρισή της.
Ο Μανσούρ Αμπάς επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τον Άιζενκοτ και τον Γιαΐρ Λαπίντ, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων. Όπως τόνισε, οι Άραβες ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες με στόχο την αλλαγή κυβέρνησης και το κόμμα του θα κινηθεί σύμφωνα με αυτή τη βούληση.
Από την πλευρά της, η Κοινή Λίστα έχει ανταλλάξει θετικά μηνύματα με το κόμμα «Γιάσαρ» του Άιζενκοτ για συνεργασία στην αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ και στις αλλαγές των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Επίσημες διαπραγματεύσεις για κυβερνητική συνεργασία ή παροχή κοινοβουλευτικής ανοχής δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.
Τα αιτήματα των αραβικών κομμάτωνΠαράλληλα με τις πολιτικές διεργασίες, οι δύο σχηματισμοί προσδοκούν αλλαγή πολιτικής απέναντι στην αραβική κοινότητα, κυρίως σε ζητήματα εγκληματικότητας, δημόσιας ασφάλειας και κατεδαφίσεων κατοικιών.
Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται ο περιορισμός των κατεδαφίσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή Νεγκέβ, αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία και το πάγωμα του λεγόμενου «νόμου Καμίνιτς», που αυστηροποιεί την επιβολή της νομοθεσίας για τις αυθαίρετες κατασκευές.
Επιπλέον, έχει διαβιβαστεί οικονομικό πρόγραμμα σε στελέχη του μπλοκ Άιζενκοτ και του υπουργείου Οικονομικών, με τις λεπτομέρειες να παραμένουν υπό εξέταση.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Κνεσέτ την Τρίτη, καθώς στα δύο αραβικά πολιτικά σχήματα εκφράζονται ανησυχίες ότι ο Νετανιάχου και οι υποστηρικτές του θα επιχειρήσουν να παρεμποδίσουν την αντικατάσταση του προέδρου της Βουλής ή να προχωρήσουν σε περιοριστικά μέτρα κατά της αραβικής κοινότητας και των εκπροσώπων της.
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