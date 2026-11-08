Προς ψήφο ανοχής σε κυβέρνηση Άιζενκοτ προσανατολίζεται το αραβικό Ράαμ στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, η «Κοινή Λίστα», η συμμαχία τριών αραβικών κομμάτων με 11 έδρες, δεν θα υπερψηφίσει τη νέα κυβέρνηση, αλλά ούτε θα επιδιώξει την ανατροπή της