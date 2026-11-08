Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: Το τεράστιο έλατο των 75 ετών και των 23 μέτρων που θα φωτίσει το Rockefeller Center
ΚΟΣΜΟΣ
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Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: Το τεράστιο έλατο των 75 ετών και των 23 μέτρων που θα φωτίσει το Rockefeller Center

Ζυγίζει περίπου 11 τόνους και θα στολιστεί για τις γιορτές, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε το 1931

Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: Το τεράστιο έλατο των 75 ετών και των 23 μέτρων που θα φωτίσει το Rockefeller Center
Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπαίνει σιγά σιγά η Νέα Υόρκη, καθώς χθες Σάββατο έφτασε στο Rockefeller Center το επιβλητικό έλατο που θα αποτελέσει και φέτος ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα των γιορτών στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι ένα έλατο Νορβηγίας (Norway spruce), ύψους περίπου 23 μέτρων, που μεταφέρθηκε από την περιοχή Γουέστ Έντμεστον της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: Το τεράστιο έλατο των 75 ετών και των 23 μέτρων που θα φωτίσει το Rockefeller Center
Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: Το τεράστιο έλατο των 75 ετών και των 23 μέτρων που θα φωτίσει το Rockefeller Center

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Η ηλικία του υπολογίζεται στα 75 χρόνια, το πλάτος του φτάνει περίπου τα 15 μέτρα και το βάρος του αγγίζει τους 11 τόνους. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό δέντρο, το οποίο τις επόμενες εβδομάδες θα μεταμορφωθεί σε ένα από τα πιο φωτογραφημένα χριστουγεννιάτικα αξιοθέατα του κόσμου.

Μια χριστουγεννιάτικη παράδοση σχεδόν ενός αιώνα

Η ιστορία του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Rockefeller Center ξεκίνησε το 1931, όταν εργάτες που συμμετείχαν στην κατασκευή του συγκροτήματος αποφάσισαν να στήσουν ένα μικρό έλατο και να το διακοσμήσουν με αυτοσχέδιες γιρλάντες.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1933, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη τελετή φωταγώγησης, καθιερώνοντας έναν θεσμό που έμελλε να συνδεθεί όσο λίγοι με τη χριστουγεννιάτικη εικόνα της Νέας Υόρκης.

Από τότε, το τεράστιο φωτισμένο δέντρο αποτελεί σημείο αναφοράς για εκατομμύρια επισκέπτες, που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στο Μανχάταν για να το θαυμάσουν και να φωτογραφηθούν μπροστά του.

Με την άφιξη του φετινού ελάτου, η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει πλέον ξεκινήσει και στη Νέα Υόρκη, με το Rockefeller Center να ετοιμάζεται να φορέσει και πάλι τα γιορτινά του.

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