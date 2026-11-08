Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: Το τεράστιο έλατο των 75 ετών και των 23 μέτρων που θα φωτίσει το Rockefeller Center

Ζυγίζει περίπου 11 τόνους και θα στολιστεί για τις γιορτές, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε το 1931