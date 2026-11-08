Λυδία Κονιόρδου: Ήθελα να κάνω παιδιά, προσπάθησα, αλλά δεν ήταν γραφτό μου
Λυδία Κονιόρδου: Ήθελα να κάνω παιδιά, προσπάθησα, αλλά δεν ήταν γραφτό μου
Αποφάσισα να μην ακολουθήσω ιατρικές μεθόδους, δήλωσε η ηθοποιός
Στην επιθυμία και τις προσπάθειες που έκανε στο παρελθόν να αποκτήσει παιδιά, αναφέρθηκε η Λυδία Κονιόρδου σε συζήτηση για το θέμα της μητρότητας.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός στην εκπομπή «For You» που προβλήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, εξομολογήθηκε ότι από τη στιγμή που δεν εκπληρώθηκε η επιθυμία της να γίνει μητέρα, στην πορεία των χρόνων δημιούργησε στενή με μαθητές της, τους οποίους όπως είπε χαρακτηριστικά τους αισθάνεται σαν παιδιά της.
Όπως σχολίασε η Λυδία Κονιόρδου, αποδέχτηκε τη φυσική πορεία των πραγμάτων, χωρίς να αναζητήσει άλλες μεθόδους για την απόκτηση παιδιού: «Οι μαθητές μου είναι παιδιά μου. Πολλοί από αυτούς σήμερα είναι πρωταγωνιστές και τους καμαρώνω πάρα πολύ. Τους βλέπω και πραγματικά συγκινούμαι, είναι σαν να είναι παιδιά μου. Ως ένα διάστημα ήθελα πάρα πολύ να έχω παιδιά. Μου άρεσαν τα παιδιά και ήθελα να κάνω, δυστυχώς ή ευτυχώς, κανείς δεν ξέρει, εγώ αποφάσισα, εφόσον η ζωή τα φέρνει έτσι, ότι εγώ θα ακολουθήσω αυτό που μου φέρνει η ζωή και δεν θα κάνω πράγματα βεβιασμένα ή παράνομα για να ικανοποιήσω το μητρικό μου ένστικτο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια που έκανε, αλλά και στην απόφασή της να μην προχωρήσει σε ιατρικές διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: «Προσπάθησα, δεν ήταν γραφτό μου. Αποφάσισα να μην ακολουθήσω ιατρικές μεθόδους και όλες τις φάσεις αυτές που έχουν να κάνουν με το παιδί, τις προσπέρασα γιατί είδα ότι δεν είναι για εμένα».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός στην εκπομπή «For You» που προβλήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, εξομολογήθηκε ότι από τη στιγμή που δεν εκπληρώθηκε η επιθυμία της να γίνει μητέρα, στην πορεία των χρόνων δημιούργησε στενή με μαθητές της, τους οποίους όπως είπε χαρακτηριστικά τους αισθάνεται σαν παιδιά της.
Όπως σχολίασε η Λυδία Κονιόρδου, αποδέχτηκε τη φυσική πορεία των πραγμάτων, χωρίς να αναζητήσει άλλες μεθόδους για την απόκτηση παιδιού: «Οι μαθητές μου είναι παιδιά μου. Πολλοί από αυτούς σήμερα είναι πρωταγωνιστές και τους καμαρώνω πάρα πολύ. Τους βλέπω και πραγματικά συγκινούμαι, είναι σαν να είναι παιδιά μου. Ως ένα διάστημα ήθελα πάρα πολύ να έχω παιδιά. Μου άρεσαν τα παιδιά και ήθελα να κάνω, δυστυχώς ή ευτυχώς, κανείς δεν ξέρει, εγώ αποφάσισα, εφόσον η ζωή τα φέρνει έτσι, ότι εγώ θα ακολουθήσω αυτό που μου φέρνει η ζωή και δεν θα κάνω πράγματα βεβιασμένα ή παράνομα για να ικανοποιήσω το μητρικό μου ένστικτο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια που έκανε, αλλά και στην απόφασή της να μην προχωρήσει σε ιατρικές διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: «Προσπάθησα, δεν ήταν γραφτό μου. Αποφάσισα να μην ακολουθήσω ιατρικές μεθόδους και όλες τις φάσεις αυτές που έχουν να κάνουν με το παιδί, τις προσπέρασα γιατί είδα ότι δεν είναι για εμένα».
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