Λυδία Κονιόρδου: Ήθελα να κάνω παιδιά, προσπάθησα, αλλά δεν ήταν γραφτό μου

«For You» που προβλήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, εξομολογήθηκε ότι από τη στιγμή που δεν εκπληρώθηκε η επιθυμία της να γίνει μητέρα, στην πορεία των χρόνων δημιούργησε στενή με μαθητές της, τους οποίους όπως είπε χαρακτηριστικά τους αισθάνεται σαν παιδιά της.



Όπως σχολίασε η Λυδία Κονιόρδου, αποδέχτηκε τη

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια που έκανε, αλλά και στην απόφασή της να μην προχωρήσει σε ιατρικές διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής:

«Προσπάθησα, δεν ήταν γραφτό μου. Αποφάσισα να μην ακολουθήσω ιατρικές μεθόδους και όλες τις φάσεις αυτές που έχουν να κάνουν με το παιδί, τις προσπέρασα γιατί είδα ότι δεν είναι για εμένα».