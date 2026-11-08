Επίθεση με πυραύλους στο Ριάντ: Ζημιές στον πύργο της Aramco στο οικονομικό κέντρο της πόλης
ΚΟΣΜΟΣ
Ριάντ Σαουδική Αραβία Επίθεση

Επίθεση με πυραύλους στο Ριάντ: Ζημιές στον πύργο της Aramco στο οικονομικό κέντρο της πόλης

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το κτίριο έγινε στόχος, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την αναχαίτιση πυραύλων των Χούθι από την Υεμένη

Επίθεση με πυραύλους στο Ριάντ: Ζημιές στον πύργο της Aramco στο οικονομικό κέντρο της πόλης
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Στόχος έγινε σήμερα το οικονομικό κέντρο του Ριάντ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ ζημιές υπέστη το κτίριο που ανήκει στον κολοσσό Aramco, αφότου ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός δήλωσε ότι αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι της Υεμένης.



«Ο πύργος της Aramco στο KAFD έγινε στόχος, αυτό είναι βέβαιο», δήλωσε ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, αναφερόμενος στο οικονομικό κέντρο της πόλης (King Abdullah Financial District/KAFD). Δυο άλλοι αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι είδαν ζημιές στο κτίριο.
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