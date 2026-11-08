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Επίθεση με πυραύλους στο Ριάντ: Ζημιές στον πύργο της Aramco στο οικονομικό κέντρο της πόλης
Επίθεση με πυραύλους στο Ριάντ: Ζημιές στον πύργο της Aramco στο οικονομικό κέντρο της πόλης
Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το κτίριο έγινε στόχος, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την αναχαίτιση πυραύλων των Χούθι από την Υεμένη
Στόχος έγινε σήμερα το οικονομικό κέντρο του Ριάντ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ ζημιές υπέστη το κτίριο που ανήκει στον κολοσσό Aramco, αφότου ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός δήλωσε ότι αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι της Υεμένης.
«Ο πύργος της Aramco στο KAFD έγινε στόχος, αυτό είναι βέβαιο», δήλωσε ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, αναφερόμενος στο οικονομικό κέντρο της πόλης (King Abdullah Financial District/KAFD). Δυο άλλοι αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι είδαν ζημιές στο κτίριο.
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن شهود عيان، أنّ مركز الملك عبدالله المالي في #الرياض استُهدف بهجوم الحوثيين صباح الاحد، مع تضرر مبنى أرامكو في المنطقة.وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لحساسية المسألة "تم استهداف برج أرامكو في كافد"وأكّد شاهدان آخران وقوع أضرار في المبنى الزجاجي.#riyadh pic.twitter.com/zzh5eAhsiC— ادم عبدالغني (@adamymni7) November 8, 2026
«Ο πύργος της Aramco στο KAFD έγινε στόχος, αυτό είναι βέβαιο», δήλωσε ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, αναφερόμενος στο οικονομικό κέντρο της πόλης (King Abdullah Financial District/KAFD). Δυο άλλοι αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι είδαν ζημιές στο κτίριο.
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