Το Ιράν καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για να τελειώσει η σύγκρουση με τις ΗΠΑ, λέει ο Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Μασούντ Πεζεσκιάν Επίθεση στο Ιράν Ιράν

Το Ιράν καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για να τελειώσει η σύγκρουση με τις ΗΠΑ, λέει ο Πούτιν

Η Μόσχα είναι έτοιμη και αυτή να βοηθήσει στη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για να τελειώσει η σύγκρουση με τις ΗΠΑ, λέει ο Πούτιν
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν στο Τουρκμενιστάν, ενόψει μιας περιφερειακής συνόδου κορυφής, και τον διαβεβαίωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας προκειμένου να συμβάλουμε στη διευθέτηση αυτής της κρίσης», δήλωσε ο Πούτιν, εκτιμώντας πως το Ιράν καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης», η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA αναφέρει πως Πούτιν και Πεζεσκιάν συζήτησαν επίσης για διμερή θέματα, εστιάζοντας κυρίως στην ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, η γεωργία, οι μεταφορές και το εμπόριο.
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