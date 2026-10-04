Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Τρεις ισχυροί σεισμοί στην Τουρκία: 5,2 Ρίχτερ στην Οσμανίγιε, δύο διαδοχικές δονήσεις στα Άδανα
Τρεις ισχυροί σεισμοί στην Τουρκία: 5,2 Ρίχτερ στην Οσμανίγιε, δύο διαδοχικές δονήσεις στα Άδανα
Τι αναφέρει η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπιση καταστροφών και εκτάκτων αναγκών AFAD
Τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στην Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών AFAD.
Αρχικά, σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στα Άδανα, ενώ μόλις 17 λεπτά αργότερα καταγράφηκε στην ίδια περιοχή νέα σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,9 Ρίχτερ.
Στη συνέχεια, σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Οσμανίγιε.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς από τις σεισμικές δονήσεις.
Αρχικά, σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στα Άδανα, ενώ μόλις 17 λεπτά αργότερα καταγράφηκε στην ίδια περιοχή νέα σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,9 Ρίχτερ.
Στη συνέχεια, σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Οσμανίγιε.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2026
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2026-10-04
Saat:14:19:23 TSİ
Enlem:37.74867 N
Boylam:36.091 E
Derinlik:7.99 km
Detay:https://t.co/uMKa6WOOwz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς από τις σεισμικές δονήσεις.
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