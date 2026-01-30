Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν αντιμετωπίζει θανατική ποινή για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Ο δράστης δεν κατηγορείται για φόνο που είναι η μόνη κατηγορία η οποία θα μπορούσε να επιφέρει την εσχάτη των ποινών
Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή για τη φερόμενη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς ομοσπονδιακή δικαστής απέρριψε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
Σύμφωνα με το cnn.com, η δικαστής Μάργκαρετ Γκάρνετ απέρριψε την κατηγορία για φόνο επειδή απαιτεί η δολοφονία να διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια ενός άλλου «εγκλήματος βίας». Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι τα άλλα «εγκλήματα βίας» ήταν δύο κατηγορίες παρενόχλησης, υποστηρίζοντας ότι ο Μαντζιόνε παρενόχλησε τον Τόμπσον στο διαδίκτυο και ταξίδεψε σε όλη την πολιτεία για να πραγματοποιήσει τη δολοφονία.
Από την πλευρά του, η δικαστής διαφώνησε, κρίνοντας ότι οι κατηγορίες παρενόχλησης δεν είναι «εγκλήματα βίας» και απέρριψε δύο κατηγορίες στην ομοσπονδιακή του υπόθεση, τον φόνο και ένα αδίκημα περί πυροβόλων όπλων.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η κατηγορία για φόνο είναι η μόνη κατηγορία στο ομοσπονδιακό κατηγορητήριο του Μαντζιόνε που θα μπορούσε να επιφέρει πιθανή θανατική ποινή.
Σημειώμενται ότι ο Μαντζιόνε θα αντιμετωπίσει ακόμα δύο κατηγορίες παρενόχλησης. Εάν καταδικαστεί, αυτές οι κατηγορίες έχουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή.
Η επιλογή ενόρκων για την ομοσπονδιακή δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ οι εναρκτήριες αγορεύσεις αναμένεται να αρχίσουν στις 13 Οκτωβρίου.
Παράλληλα, η δικαστής αποφάσισε να επιτραπεί η χρήση στο δικαστήριο αποδεικτικών στοιχείων που εντοπίστηκαν στο σακίδιο του Μαντζιόνε κατά τη σύλληψή του. Οι αρχές είχαν κατασχέσει από το σακίδιο διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ένα πιστόλι, έναν γεμιστήρα με φυσίγγια και ένα κόκκινο σημειωματάριο, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, τον συνδέουν άμεσα με τη δολοφονία.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Μαντζιόνε είχαν ζητήσει να αποκλειστούν τα συγκεκριμένα στοιχεία από τη δίκη, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα στο σακίδιο ήταν παράνομη, καθώς δεν είχε ακόμη εκδοθεί ένταλμα και δεν υπήρχε άμεση απειλή που να δικαιολογεί έρευνα χωρίς δικαστική άδεια.
Στις 13 Οκτωβρίου ξεκινά η δίκη
