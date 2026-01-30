Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν αντιμετωπίζει θανατική ποινή για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Ο δράστης δεν κατηγορείται για φόνο που είναι η μόνη κατηγορία η οποία θα μπορούσε να επιφέρει την εσχάτη των ποινών