Ουκρανικό «σφυροκόπημα» με εκατοντάδες drones στη Μόσχα, εν μέσω εκλογών: Δύο νεκροί και ζημιές σε διυλιστήριο
Ουκρανικό «σφυροκόπημα» με εκατοντάδες drones στη Μόσχα, εν μέσω εκλογών: Δύο νεκροί και ζημιές σε διυλιστήριο
Η Ρωσία μιλά για «άνευ προηγουμένου» επίθεση με 450 drones, ενώ το Κίεβο επιβεβαιώνει πλήγματα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση και υποδομές
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από μια «μαζική» νυχτερινή ουκρανική επίθεση με drones στην περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Αντρέι Βορόμπιεφ.
Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 450 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «άνευ προηγουμένου». Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε διυλιστήριο πετρελαίου, ενώ αρκετές κατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν μια «σημαντική» ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση, καθώς και έναν χώρο logistics στην περιοχή της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για υποδομές που αποφέρουν «δισεκατομμύρια δολάρια που συντηρούν τη ρωσική πολεμική μηχανή».
Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας ανέφερε ότι μια 44χρονη γυναίκα σκοτώθηκε στην περιοχή Σοφίνο, όταν drone χτύπησε τριώροφο κτίριο κατοικιών. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε επίσης τη ζωή του όταν drone έπληξε ιδιωτική κατοικία στην περιοχή Ορεχόβο-Ζούγιεβο.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν εκρήξεις στον νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Μόσχα, καθώς και ένα φλεγόμενο κτίριο. Το υλικό δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Ο δήμαρχος της Μόσχας ανέφερε ακόμη ότι drone έπληξε κτίριο κοντά σε μία από τις κεντρικές λεωφόρους της πόλης, ενώ εγκατάσταση σε διυλιστήριο υπέστη ζημιές σε μια προσπάθεια, όπως υποστήριξε, «να διαταραχθούν» οι ρωσικές βουλευτικές εκλογές.
Η επίθεση προκάλεσε και προσωρινούς περιορισμούς στη λειτουργία των αεροδρομίων της Μόσχας. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σερεμέτιεβο, ανακοίνωσε περιορισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στο αεροδρόμιο Βνούκοβο ανεστάλησαν όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις. Οι περιορισμοί άρθηκαν το πρωί της Κυριακής, ωστόσο οι Αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις σε ορισμένες πτήσεις.
Η επίθεση σημειώθηκε την τρίτη ημέρα ψηφοφορίας στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές, μια διαδικασία που ελέγχεται στενά από το Κρεμλίνο και την οποία επικριτές έχουν χαρακτηρίσει μη δίκαιη και μη διαφανή. Ρωσικά κρατικά μέσα μετέδωσαν επίσης ότι ένας εκλογικός αξιωματούχος ήταν μεταξύ των δύο ανθρώπων που σκοτώθηκαν από επίθεση drone σε λεωφορείο σε περιοχή της Χερσώνας που ελέγχεται από τη Μόσχα.
Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 450 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «άνευ προηγουμένου». Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε διυλιστήριο πετρελαίου, ενώ αρκετές κατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν μια «σημαντική» ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση, καθώς και έναν χώρο logistics στην περιοχή της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για υποδομές που αποφέρουν «δισεκατομμύρια δολάρια που συντηρούν τη ρωσική πολεμική μηχανή».
Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026
Νεκροί και τραυματίες από τα πλήγματα
Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας ανέφερε ότι μια 44χρονη γυναίκα σκοτώθηκε στην περιοχή Σοφίνο, όταν drone χτύπησε τριώροφο κτίριο κατοικιών. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε επίσης τη ζωή του όταν drone έπληξε ιδιωτική κατοικία στην περιοχή Ορεχόβο-Ζούγιεβο.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν εκρήξεις στον νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Μόσχα, καθώς και ένα φλεγόμενο κτίριο. Το υλικό δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Ο δήμαρχος της Μόσχας ανέφερε ακόμη ότι drone έπληξε κτίριο κοντά σε μία από τις κεντρικές λεωφόρους της πόλης, ενώ εγκατάσταση σε διυλιστήριο υπέστη ζημιές σε μια προσπάθεια, όπως υποστήριξε, «να διαταραχθούν» οι ρωσικές βουλευτικές εκλογές.
A massive attack on Moscow and Moscow region.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 20, 2026
An oil refinery in Kapotnya and a warehouse complex in Sofyino were struck.
The refinery can process around 11 million tonnes of oil a year and supplies a significant share of Moscow’s fuel market. pic.twitter.com/lwbKe0t8Qs
Η επίθεση προκάλεσε και προσωρινούς περιορισμούς στη λειτουργία των αεροδρομίων της Μόσχας. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σερεμέτιεβο, ανακοίνωσε περιορισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στο αεροδρόμιο Βνούκοβο ανεστάλησαν όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις. Οι περιορισμοί άρθηκαν το πρωί της Κυριακής, ωστόσο οι Αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις σε ορισμένες πτήσεις.
Η επίθεση σημειώθηκε την τρίτη ημέρα ψηφοφορίας στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές, μια διαδικασία που ελέγχεται στενά από το Κρεμλίνο και την οποία επικριτές έχουν χαρακτηρίσει μη δίκαιη και μη διαφανή. Ρωσικά κρατικά μέσα μετέδωσαν επίσης ότι ένας εκλογικός αξιωματούχος ήταν μεταξύ των δύο ανθρώπων που σκοτώθηκαν από επίθεση drone σε λεωφορείο σε περιοχή της Χερσώνας που ελέγχεται από τη Μόσχα.
Οκτώ νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία
Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν από ρωσικές επιθέσεις στις περιοχές του Κιέβου και του Σούμι. Στην πόλη Φαστίβ, στην περιοχή του Κιέβου, σκοτώθηκαν μια μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφέρειας Τιμούρ Τκατσένκο.
Ο ίδιος ανέφερε αργότερα ότι ένα παιδί που είχε τραυματιστεί σε ξεχωριστή επίθεση στην πόλη Βισχορόντ, βόρεια του Κιέβου, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Σούμι, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ρωσικό drone χτύπησε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Όλεχ Χριχόροφ.
Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις τους, με στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταφορικές υποδομές και σημαντικούς κόμβους logistics. Τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές συνεχίστηκαν παρά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να μην επιτίθενται σε τέτοιους στόχους.
Ο Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή νομοθεσία που προβλέπει κυρώσεις με στόχο τη ρωσική οικονομία, μέσω επιβολής δασμών στις μεγαλύτερες αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ινδία. Η νομοθεσία παρέχει στον Αμερικανό πρόεδρο τη δυνατότητα επιβολής δασμών έως και 100% σε μεγάλους αγοραστές ρωσικής ενέργειας.
Με πληροφορίες από BBC
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