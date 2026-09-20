Η Βάιντελ του AfD ζητά συνασπισμό με το CDU και... συνέπειες για τον Μερτς: «Να βγάλει τα συμπεράσματά του»

Ο Φρίντριχ Μερτς πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Πρέπει να το κάνει για το κόμμα του και για τη Γερμανία (…) Οι ψηφοφόροι επιλέγουν σταθερά κέντρο και δεξιά, είπε η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία