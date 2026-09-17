Στο εδώλιο πρώην υπουργός για χρηματισμό απο αυτοκινητοβιομηχανία
ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο πρώην υπουργός για χρηματισμό απο αυτοκινητοβιομηχανία

Μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις που συνδέουν την ευρωπαϊκή πολιτική με την αυτοκινητοβιομηχανία έφτασε στις δικαστικές αίθουσες.

Στο εδώλιο πρώην υπουργός για χρηματισμό απο αυτοκινητοβιομηχανία

Η δίκη της Ρασιντά Ντατί ξεκίνησε χτες στο Παρίσι, με τη γαλλική Δικαιοσύνη να εξετάζει εάν αμοιβές συνολικού ύψους 900.000 ευρώ που έλαβε από εταιρεία συνδεδεμένη με τη Renault-Nissan αφορούσαν πραγματικές νομικές υπηρεσίες ή εάν, όπως υποστηρίζει η κατηγορούσα αρχή, κάλυπταν δραστηριότητες άσκησης επιρροής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ντατί, η οποία έχει διατελέσει υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, υπουργός Πολιτισμού και ευρωβουλευτής, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα χρήματα αποτελούσαν..



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