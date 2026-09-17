Στο εδώλιο πρώην υπουργός για χρηματισμό απο αυτοκινητοβιομηχανία

Η δίκη της Ρασιντά Ντατί ξεκίνησε χτες στο Παρίσι, με τη γαλλική Δικαιοσύνη να εξετάζει εάν αμοιβές συνολικού ύψους 900.000 ευρώ που έλαβε από εταιρεία συνδεδεμένη με τη Renault-Nissan αφορούσαν πραγματικές νομικές υπηρεσίες ή εάν, όπως υποστηρίζει η κατηγορούσα αρχή, κάλυπταν δραστηριότητες άσκησης επιρροής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ντατί, η οποία έχει διατελέσει υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, υπουργός Πολιτισμού και ευρωβουλευτής, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα χρήματα αποτελούσαν..







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