Ο πόλεμος των $33,4 δισ. με το Ιράν «στράγγιξε» το οπλοστάσιο των ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει έκθεση του Πενταγώνου

Η πρώτη έκθεση του γενικού επιθεωρητή του Πενταγώνου για τον πόλεμο αποκαλύπτει καταστροφή δεκάδων αμερικανικών drones και σημαντικές ζημιές σε αεροσκάφη και στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Πολύ μεγάλες ελλείψεις σε πυρομαχικά και «μποτιλιάρισμα» στις αλυσίδες εφοδιασμού έχει προκαλέσει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να αναπληρώσει τα οπλικά της αποθέματα, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του γενικού επιθεωρητή του αμερικανικού Πενταγώνου, που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.



«Για να μετριαστούν αυτοί οι περιορισμοί», αναφέρει η έκθεση, την οποία παρουσιάζει το NBC, το Πεντάγωνο «εργάζεται για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών προμηθειών και των χρόνων παραγωγής, καθώς και για τη δημιουργία αποθεμάτων κρίσιμων υλικών, εξαρτημάτων και επιλεγμένων πυρομαχικών, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα σε μια έκτακτη ανάγκη».



Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει αρνηθεί στο πρόσφατο παρελθόν σχετικά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε πυρομαχικά.



Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έγραψε τη Δευτέρα στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι ΗΠΑ «παράγουν περισσότερα εξαιρετικά και προηγμένα όπλα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην Ιστορία μας», υποστηρίζοντας πως αυτά «παραδίδονται καθημερινά στις δυνάμεις μας στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής».



Πριν από δύο εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «ουσιαστικά απεριόριστες» ποσότητες πυρομαχικών και είχε επιτεθεί σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ελλείψεις.



Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε κατόπιν εντολής του Κογκρέσου, καλύπτει την περίοδο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, έως τις 30 Ιουνίου. Αποτελεί μία από τις πρώτες δημόσιες αποτιμήσεις από κυβερνητική υπηρεσία για το κόστος, το εύρος και την έκταση των συγκρούσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και για τις επιπτώσεις του στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και άλλες υπηρεσίες.



Η δημοσιοποίηση της έκθεσης έρχεται μετά τις πληροφορίες για χαμηλό ηθικό μεταξύ των Αμερικανών στρατιωτών που παραμένουν για μήνες ανεπτυγμένοι στη Μέση Ανατολή, τη μείωση των αποθεμάτων κρίσιμων πυρομαχικών και τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστησαν αμερικανικά στρατιωτικά και κατασκοπευτικά μέσα στην περιοχή.



Το Ιράν χτύπησε την κύρια βάση ανεφοδιασμού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν Μεταξύ των σημαντικότερων ευρημάτων της, η έκθεση αποτελεί μία από τις πρώτες επίσημες επιβεβαιώσεις αμερικανικής κυβερνητικής υπηρεσίας ότι το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο με drones και βαλλιστικούς πυραύλους τον βασικό κόμβο υλικοτεχνικής υποστήριξης του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στη Μέση Ανατολή, αυτόν στο Μπαχρέιν.



Το Πεντάγωνο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της έκθεσης.



Η έκθεση δεν αναφέρεται, πάντως, στο πιθανό αμερικανικό πλήγμα σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ του Ιράν κατά τις πρώτες ώρες των επιθέσεων. Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει εσωτερική έρευνα για τον βομβαρδισμό, αν και το NBC News είχε μεταδώσει τον Ιούνιο ότι σχετική έκθεση βρισκόταν στο στάδιο της οριστικοποίησης.



Ο γενικός επιθεωρητής καταγράφει αναλυτικά τις ζημιές σε στρατιωτικό εξοπλισμό, αεροσκάφη και άλλο υλικό κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής τουλάχιστον 30 μεγάλων αμερικανικών drones.



Ο πόλεμος κόστισε 33,4 δισ. δολάρια Σύμφωνα με την έκθεση, ο πόλεμος με το Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής περίπου 33,4 δισ. δολάρια, ποσό στο οποίο δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την επισκευή των εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιές.



Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 22,3 δισ. δολάρια για πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν, 3,7 δισ. δολάρια για απώλειες εξοπλισμού και 7,4 δισ. δολάρια για άλλες δαπάνες.



Το NBC News είχε μεταδώσει τον Ιούλιο ότι, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους και τρία ακόμη πρόσωπα που γνώριζαν τις εσωτερικές εκτιμήσεις κόστους, ο πόλεμος είχε ήδη κοστίσει από 80 έως 100 δισ. δολάρια.



Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει δημοσίως τον Ιούλιο ότι το κόστος του πολέμου ανερχόταν σε 37,5 δισ. δολάρια. Η συγκεκριμένη εκτίμηση, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει το κόστος αντικατάστασης αεροσκαφών, επισκευής αμερικανικών βάσεων και αναπλήρωσης κρίσιμων οπλικών αποθεμάτων.



Ο Τραμπ είχε αρχικά δηλώσει ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε μόλις λίγες εβδομάδες. Το σαββατοκύριακο, ωστόσο, ανέφερε ότι ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί παρά «αμέσως μετά» τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ή, ενδεχομένως, και νωρίτερα.



Πάνω από 20.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί και διπλωμάτες μετακινήθηκαν Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι περισσότεροι από 20.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί και διπλωματικοί υπάλληλοι μετακινήθηκαν από τις θέσεις τους λόγω του πολέμου. Η μετεγκατάσταση ξεκίνησε στην αρχή της σύγκρουσης και συνεχίστηκε τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.



Οι περισσότερες ιατρικές αξιολογήσεις των τραυματισμένων Αμερικανών στρατιωτικών πραγματοποιήθηκαν επί τόπου, ορισμένες μάλιστα με τη χρήση τοπικών ασθενοφόρων. Οι τραυματίες μεταφέρονταν σε τοπικές ιατρικές εγκαταστάσεις, καθώς οι δυνατότητες αεροδιακομιδής είχαν μετακινηθεί εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια.



Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έως και 5.000 πτήσεις από ευρωπαϊκές βάσεις για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι δεν κάνουν αρκετά για να στηρίξουν την πολεμική προσπάθεια.



Καταστράφηκαν F-15, F-35, A-10 και δεκάδες drones Η έκθεση καταγράφει μέρος των ζημιών που υπέστησαν αμερικανικά αεροσκάφη και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός, καθώς και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.



Σε ό,τι αφορά τα αεροσκάφη, η έκθεση αναφέρει την καταστροφή ή τις εκτεταμένες ζημιές σε τέσσερα μαχητικά F-15E, ένα F-35A Joint Strike Fighter και ένα A-10 Warthog, το οποίο επίσης καταστράφηκε. Παράλληλα, καταστράφηκαν 12 αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135, καθώς και άλλα εννέα αεροσκάφη.



Περισσότερα από 30 drones MQ-9 είχαν καταστραφεί έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία επικαλείται στοιχεία της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου.



Πάνω από 208 εκατ. δολάρια οι ζημιές για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ Σημαντικές ήταν και οι ζημιές που υπέστησαν εγκαταστάσεις του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.



Σύμφωνα με την έκθεση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατέγραψε ζημιές άνω των 208 εκατ. δολαρίων σε τέσσερις χώρες: Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Από το ποσό αυτό, περίπου 184 εκατ. δολάρια αφορούν ζημιές σε «διπλωματικές εγκαταστάσεις», ενώ επιπλέον 25 εκατ. δολάρια συνδέονται με καθυστερήσεις σε κατασκευαστικά έργα.



Οι ζημιές που προκάλεσε το Ιράν στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είχε γίνει μέχρι σήμερα δημοσίως γνωστό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News τον Απρίλιο.



Το Ιράν προκάλεσε επίσης μεγαλύτερες ζημιές στις αμερικανικές υποδομές συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης στην περιοχή από οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη επίθεση έχουν αντιμετωπίσει οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με το NBC News. Το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια.



Η έκθεση του γενικού επιθεωρητή δεν εξετάζει την κατάσταση του ηθικού των Αμερικανών στρατιωτών που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις.



Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, είχαν αυξηθεί οι ανησυχίες για την επιδείνωση των συνθηκών για τους στρατιώτες που υπηρετούν στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων και στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο παρέμενε στην περιοχή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τελικά ότι θα αντικαταστήσει το αεροπλανοφόρο. Το Lincoln βρίσκεται πλέον καθ’ οδόν προς το λιμάνι του στο Σαν Ντιέγκο, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει στάση στην Ταϊλάνδη.