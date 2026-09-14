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Σε θάνατο καταδικάστηκε Ιρανή blogger: Κατηγορείται πως προσέβαλε τον ανώτατο ηγέτη και δημοσίευσε εικόνες από επίθεση
Σε θάνατο καταδικάστηκε Ιρανή blogger: Κατηγορείται πως προσέβαλε τον ανώτατο ηγέτη και δημοσίευσε εικόνες από επίθεση
Πριν από τη σύλληψή της, είχε αφήσει ένα τελευταίο μήνυμα στους περίπου 10.000 ακολούθους της στο Instagram - «Αν κάποια μέρα φύγω από αυτόν τον κόσμο, να ξέρετε μόνο ένα πράγμα – επέλεξα τον δρόμο στον οποίο πίστευα», έγραψε
Σε θάνατο φέρεται να καταδικάστηκε μια Ιρανή blogger, η οποία κατηγορήθηκε μεταξύ άλλων για «προσβολή του ανώτατου ηγέτη» της χώρας, έχοντας προηγουμένως δημοσιεύσει ένα ανατριχιαστικό τελευταίο μήνυμα στον λογαριασμό της στο Instagram.
Η Μαρζιέχ «Σεβντά» Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί κρατείται στις φυλακές στην Μπαντάρ Αμπάς, έπειτα από τη σύλληψή της νωρίτερα μέσα στη χρονιά.
Η Ιρανή blogger, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι 33 ετών, καταδικάστηκε από το Τρίτο Τμήμα του Επαναστατικού Δικαστηρίου του Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το αντικαθεστωτικό Iran International.
Πριν από τη σύλληψή της, είχε αφήσει ένα τελευταίο μήνυμα - σε μαύρο φόντο και με εικόνες ενός λευκού περιστεριού και ενός κόκκινου τριαντάφυλλου να το συνοδεύουν - στους περίπου 10.000 ακολούθους της στο Instagram. «Αν κάποια μέρα φύγω από αυτόν τον κόσμο, να ξέρετε μόνο ένα πράγμα – επέλεξα τον δρόμο στον οποίο πίστευα», έγραψε.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση άφηνε επίσης να εννοηθεί ότι ήταν έτοιμη ακόμη και να πεθάνει για την αντίθεσή της στις ιρανικές αρχές.
Η Υπηρεσία Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γνωστή ως HRANA, ανέφερε ότι η Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί καταδικάστηκε σε θάνατο για «διαφθορά επί της γης».
Η υπόθεσή της εκτιμάται ότι αφορά κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες προσέβαλε τον ανώτατο ηγέτη και ανέπτυξε επικοινωνιακή και προπαγανδιστική δράση κατά της εθνικής ασφάλειας. Κατηγορήθηκε επίσης για δραστηριότητες πληροφοριών και ασφάλειας για λογαριασμό «εχθρικών κυβερνήσεων».
Μία ακόμη κατηγορία αφορούσε φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε από απόσταση σε σημείο το οποίο είχε πληγεί από πύραυλο. Οι αρχές υποστήριξαν ότι έστειλε την εικόνα σε ιρανόφωνο μέσο ενημέρωσης με έδρα εκτός Ιράν.
Πέρα από τη θανατική ποινή, η Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί φέρεται να καταδικάστηκε και σε ποινές φυλάκισης από δύο έως πέντε χρόνια.
Το δικαστήριο διέταξε επίσης τη δήμευση της περιουσίας της και της απαγόρευσε την πρόσβαση σε ορισμένες κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες.
Ο δικηγόρος της ενημερώθηκε για τη θανατική καταδίκη στις 23 Αυγούστου, σύμφωνα με το Iran International.
Η τελευταία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram δημοσιεύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου και ήταν η τελευταία πριν από τη σύλληψή της. Η Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί φέρεται να κρατήθηκε επί 20 ημέρες σε απομόνωση και να υπέστη έντονη πίεση κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γεννήθηκε στο Αράκ, μεγάλωσε στην Τεχεράνη και αργότερα έζησε στη Μπαντάρ Αμπάς. Έχει επίσης αναφερθεί ότι πάσχει εδώ και περίπου έξι χρόνια από σκλήρυνση κατά πλάκας.
Πηγή που γνωρίζει την κατάσταση της υγείας της δήλωσε στο HRANA ότι αυτή έχει επιδεινωθεί στη φυλακή, προκαλώντας ανησυχία λόγω των πολλαπλών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.
Η Μαρζιέχ «Σεβντά» Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί κρατείται στις φυλακές στην Μπαντάρ Αμπάς, έπειτα από τη σύλληψή της νωρίτερα μέσα στη χρονιά.
Η Ιρανή blogger, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι 33 ετών, καταδικάστηκε από το Τρίτο Τμήμα του Επαναστατικού Δικαστηρίου του Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το αντικαθεστωτικό Iran International.
Πριν από τη σύλληψή της, είχε αφήσει ένα τελευταίο μήνυμα - σε μαύρο φόντο και με εικόνες ενός λευκού περιστεριού και ενός κόκκινου τριαντάφυλλου να το συνοδεύουν - στους περίπου 10.000 ακολούθους της στο Instagram. «Αν κάποια μέρα φύγω από αυτόν τον κόσμο, να ξέρετε μόνο ένα πράγμα – επέλεξα τον δρόμο στον οποίο πίστευα», έγραψε.
The Islamic regime is planning to execute 33-year-old blogger Sevda Ebrahimi Shamsabadi simply because of her media activities.— Neo (@Realneo101) September 13, 2026
This is pure barbarism.
Share her name before they kill her. pic.twitter.com/fKWisA0yIF
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση άφηνε επίσης να εννοηθεί ότι ήταν έτοιμη ακόμη και να πεθάνει για την αντίθεσή της στις ιρανικές αρχές.
Η Υπηρεσία Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γνωστή ως HRANA, ανέφερε ότι η Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί καταδικάστηκε σε θάνατο για «διαφθορά επί της γης».
Η υπόθεσή της εκτιμάται ότι αφορά κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες προσέβαλε τον ανώτατο ηγέτη και ανέπτυξε επικοινωνιακή και προπαγανδιστική δράση κατά της εθνικής ασφάλειας. Κατηγορήθηκε επίσης για δραστηριότητες πληροφοριών και ασφάλειας για λογαριασμό «εχθρικών κυβερνήσεων».
Μία ακόμη κατηγορία αφορούσε φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε από απόσταση σε σημείο το οποίο είχε πληγεί από πύραυλο. Οι αρχές υποστήριξαν ότι έστειλε την εικόνα σε ιρανόφωνο μέσο ενημέρωσης με έδρα εκτός Ιράν.
Πέρα από τη θανατική ποινή, η Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί φέρεται να καταδικάστηκε και σε ποινές φυλάκισης από δύο έως πέντε χρόνια.
Marziyeh « Sevda » Ebrahimi Shamsabadi, une blogueuse de 33 ans originaire de Bandar Abbas, détenue depuis mars, a été condamnée à mort par pendaison.— Association Femme Azadi (@femmeazadi) September 13, 2026
Le tribunal révolutionnaire islamique de Bandar Abbas l’a condamnée pour avoir pris et envoyé des photographies à des médias en… pic.twitter.com/9WiBLwwIxA
Το δικαστήριο διέταξε επίσης τη δήμευση της περιουσίας της και της απαγόρευσε την πρόσβαση σε ορισμένες κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες.
Ο δικηγόρος της ενημερώθηκε για τη θανατική καταδίκη στις 23 Αυγούστου, σύμφωνα με το Iran International.
Η τελευταία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram δημοσιεύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου και ήταν η τελευταία πριν από τη σύλληψή της. Η Εμπραχίμι Σαμσαμπαντί φέρεται να κρατήθηκε επί 20 ημέρες σε απομόνωση και να υπέστη έντονη πίεση κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γεννήθηκε στο Αράκ, μεγάλωσε στην Τεχεράνη και αργότερα έζησε στη Μπαντάρ Αμπάς. Έχει επίσης αναφερθεί ότι πάσχει εδώ και περίπου έξι χρόνια από σκλήρυνση κατά πλάκας.
Πηγή που γνωρίζει την κατάσταση της υγείας της δήλωσε στο HRANA ότι αυτή έχει επιδεινωθεί στη φυλακή, προκαλώντας ανησυχία λόγω των πολλαπλών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.
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