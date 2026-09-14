Σε θάνατο καταδικάστηκε Ιρανή blogger: Κατηγορείται πως προσέβαλε τον ανώτατο ηγέτη και δημοσίευσε εικόνες από επίθεση

Πριν από τη σύλληψή της, είχε αφήσει ένα τελευταίο μήνυμα στους περίπου 10.000 ακολούθους της στο Instagram - «Αν κάποια μέρα φύγω από αυτόν τον κόσμο, να ξέρετε μόνο ένα πράγμα – επέλεξα τον δρόμο στον οποίο πίστευα», έγραψε