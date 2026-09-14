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Ιλόνα Β.: Η φερόμενη κατάσκοπος της Ρωσίας που καθόταν πίσω από τον Μερτς και τον Ζελένσκι
Ιλόνα Β.: Η φερόμενη κατάσκοπος της Ρωσίας που καθόταν πίσω από τον Μερτς και τον Ζελένσκι
Η Γερμανοουκρανή σύμβουλος δημοσίων σχέσεων κατηγορείται ότι έδινε στη Ρωσία πληροφορίες από πολιτικές εκδηλώσεις στη Γερμανία - Είχε τακτική παρουσία σε δεξιώσεις και εκδηλώσεις στις οποίες παρίσταντο πολιτικοί και υψηλόβαθμοι διπλωμάτες
Κατηγορία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας απήγγειλε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία στην Γερμανοουκρανή επιχειρηματία Ιλόνα Β., η οποία συνελήφθη τον περασμένο Ιανουάριο στο Βερολίνο.
Στο 74σέλιδο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται αναφορές για δράση της 57χρονης συμβούλου δημοσίων σχέσεων υπέρ της Ρωσίας, με την παροχή ευαίσθητων πληροφοριών σε στέλεχος της ρωσικής πρεσβείας στο Βερολίνο από τον Νοέμβριο του 2023. Σύμφωνα μάλιστα με τις γερμανικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας, ο Ρώσος διπλωμάτης ήταν στην πραγματικότητα αξιωματικός των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών GRU, ο οποίος παρουσιαζόταν ως αναπληρωτής ακόλουθος της πρεσβείας. Ο Αντρέι Μ. υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη Γερμανία στην αρχή του τρέχοντος έτους.
Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία κατηγορεί μεταξύ άλλων την Ιλόνα Β. ότι συνέλεγε συστηματικά πληροφορίες για συμμετέχοντες σε πολιτικές συγκεντρώσεις στη Γερμανία. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούσαν, μεταδίδει το περιοδικό Der Spiegel, την «Συζήτηση για το ΝΑΤΟ», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο τον Νοέμβριο του 2023 και το Γερμανοουκρανικό Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο διοργανώθηκε επίσης στο Βερολίνο τον περασμένο Δεκέμβριο. Η συλληφθείσα μάλιστα βρέθηκε στην τελευταία περίπτωση να κάθεται ακριβώς πίσω από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανοουκρανή φέρεται επίσης να είχε εξασφαλίσει - με ψεύτικο όνομα - πρόσβαση για τον Αντρέι Μ. σε συνάντηση εφέδρων των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων τον Φεβρουάριο του 2024.
Σύμφωνα πάντως με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η ασφάλεια του καγκελάριου ήταν «πάντα εγγυημένη», ενώ η αποκάλυψη της δραστηριότητας της συλληφθείσας «καταδεικνύει ότι οι γερμανικές αρχές ασφαλείας αντιμετωπίζουν προσεκτικά και αποτελεσματικά την απειλή από τη Ρωσία».
Η Ιλόνα Β. ήταν ιδιαίτερα δραστήρια. Ως σύμβουλος δημοσίων σχέσεων διηύθυνε έναν σύνδεσμο για την προώθηση της διεθνούς κατανόησης και είχε τακτική παρουσία σε δεξιώσεις και εκδηλώσεις στις οποίες παρίσταντο πολιτικοί και υψηλόβαθμοι διπλωμάτες. Στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας της συμμετέχουν μάλιστα γνωστοί επιχειρηματίες και πρώην βουλευτές των CDU και SPD.
Στο 74σέλιδο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται αναφορές για δράση της 57χρονης συμβούλου δημοσίων σχέσεων υπέρ της Ρωσίας, με την παροχή ευαίσθητων πληροφοριών σε στέλεχος της ρωσικής πρεσβείας στο Βερολίνο από τον Νοέμβριο του 2023. Σύμφωνα μάλιστα με τις γερμανικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας, ο Ρώσος διπλωμάτης ήταν στην πραγματικότητα αξιωματικός των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών GRU, ο οποίος παρουσιαζόταν ως αναπληρωτής ακόλουθος της πρεσβείας. Ο Αντρέι Μ. υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη Γερμανία στην αρχή του τρέχοντος έτους.
Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία κατηγορεί μεταξύ άλλων την Ιλόνα Β. ότι συνέλεγε συστηματικά πληροφορίες για συμμετέχοντες σε πολιτικές συγκεντρώσεις στη Γερμανία. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούσαν, μεταδίδει το περιοδικό Der Spiegel, την «Συζήτηση για το ΝΑΤΟ», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο τον Νοέμβριο του 2023 και το Γερμανοουκρανικό Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο διοργανώθηκε επίσης στο Βερολίνο τον περασμένο Δεκέμβριο. Η συλληφθείσα μάλιστα βρέθηκε στην τελευταία περίπτωση να κάθεται ακριβώς πίσω από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανοουκρανή φέρεται επίσης να είχε εξασφαλίσει - με ψεύτικο όνομα - πρόσβαση για τον Αντρέι Μ. σε συνάντηση εφέδρων των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων τον Φεβρουάριο του 2024.
Σύμφωνα πάντως με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η ασφάλεια του καγκελάριου ήταν «πάντα εγγυημένη», ενώ η αποκάλυψη της δραστηριότητας της συλληφθείσας «καταδεικνύει ότι οι γερμανικές αρχές ασφαλείας αντιμετωπίζουν προσεκτικά και αποτελεσματικά την απειλή από τη Ρωσία».
Η Ιλόνα Β. ήταν ιδιαίτερα δραστήρια. Ως σύμβουλος δημοσίων σχέσεων διηύθυνε έναν σύνδεσμο για την προώθηση της διεθνούς κατανόησης και είχε τακτική παρουσία σε δεξιώσεις και εκδηλώσεις στις οποίες παρίσταντο πολιτικοί και υψηλόβαθμοι διπλωμάτες. Στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας της συμμετέχουν μάλιστα γνωστοί επιχειρηματίες και πρώην βουλευτές των CDU και SPD.
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