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Βίντεο από το Πεντάγωνο: Μέλη της ομάδας Pararescue μεταφέρουν τον Αμερικανό αεροπόρο του F-15 που έπεσε στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Πτώση αεροσκάφους Συντριβή αεροσκάφους F15 Διάσωση Πεντάγωνο

Βίντεο από το Πεντάγωνο: Μέλη της ομάδας Pararescue μεταφέρουν τον Αμερικανό αεροπόρο του F-15 που έπεσε στο Ιράν

Τραυματισμένος και με κατεστραμμένο αλεξίπτωτο, ο αεροπόρος με το διακριτικό κλήσης «Bravo» κατάφερε να διαφεύγει επί περίπου 50 ώρες από τις ιρανικές αρχές, μέχρι τον εντοπισμό του από άνδρες της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας

Βίντεο από το Πεντάγωνο: Μέλη της ομάδας Pararescue μεταφέρουν τον Αμερικανό αεροπόρο του F-15 που έπεσε στο Ιράν
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Αποχαρακτηρισμένο βίντεο από τη δραματική επιχείρηση διάσωσης Αμερικανού αεροπόρου, το αεροσκάφος του οποίου είχε καταρριφθεί πάνω από το Ιράν τον Απρίλιο, έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο.

Το υλικό καταγράφει την επιχείρηση του Απριλίου του 2026 για τη διάσωση του δεύτερου μέλους του πληρώματος ενός F-15E, με διακριτικό κλήσης «Bravo».

Στο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή «60 Minutes», φαίνονται δύο άνδρες της ομάδας διάσωσης Pararescue της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας να προσεγγίζουν τον τραυματισμένο αεροπόρο και να τον μεταφέρουν σε ελικόπτερο.



Ο «Bravo» χαρακτήρισε τη στιγμή που συνάντησε τους διασώστες του «μία από τις σπουδαιότερες στιγμές» της ζωής του και «απόδειξη της θείας πρόνοιας».

Το αλεξίπτωτό του είχε υποστεί ζημιές και ο ίδιος είχε τραυματιστεί σε πολλά σημεία του σώματός του.

Παρά την κατάστασή του, κατάφερε να παραμείνει κρυμμένος επί περίπου 50 ώρες από τις ιρανικές αρχές, οι οποίες τον αναζητούσαν και είχαν επικηρύξει τη σύλληψή του. Έχοντας μαζί του ένα πιστόλι, έναν ασύρματο και έναν πομπό εντοπισμού, ο Αμερικανός αεροπόρος κατάφερε μάλιστα να ανέβει σε ορεινή κορυφογραμμή ύψους άνω των 2.100 μέτρων.

Ο πιλότος του ίδιου F-15E είχε διασωθεί νωρίτερα.

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ αποκάλυψε ότι η υπηρεσία χρησιμοποίησε πηγές στο έδαφος, τεχνολογίες εντοπισμού αλλά και παραπλανητικές πληροφορίες, προκειμένου να βοηθήσει στην επιχείρηση διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αεροσκάφη A-10, HC-130, ελικόπτερα HH-60W και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και περισσότεροι από 90 άνδρες των αμερικανικών δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν στελέχη της Delta Force και της SEAL Team Six.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ επισήμανε ότι επρόκειτο για την πρώτη είσοδο αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν εδώ και 46 χρόνια.

Το τίμημα της επιχείρησης σε στρατιωτικά μέσα ήταν βαρύ. Κατά τη διάρκειά της καταστράφηκαν δύο αεροσκάφη MC-130J και αρκετά ελικόπτερα, ενώ ένα A-10 χτυπήθηκε.

Ο πιλότος του A-10 κατάφερε να εκτιναχθεί πάνω από το Κουβέιτ και στη συνέχεια διασώθηκε.
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