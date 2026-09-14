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Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση σε αποθήκη στο Πρίλουκι της Ουκρανίας
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Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση σε αποθήκη στο Πρίλουκι της Ουκρανίας

Η επίθεση έγινε στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Κιέβου

Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση σε αποθήκη στο Πρίλουκι της Ουκρανίας
Ρωσική επίθεση σε αποθήκη που ανήκει σε γεωργική επιχείρηση στη βόρεια Ουκρανία προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό επτά άλλων, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ η Μόσχα εντείνει τα πλήγματά της σε ουκρανικές εφοδιαστικές υποδομές.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν», δήλωσε η εθνική αστυνομία σε ανακοίνωση.

Η επίθεση έγινε σε αποθήκη στο Πρίλουκι, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν διευκρίνισε το είδος του βλήματος που χρησιμοποιήθηκε.

Η αστυνομία δημοσιοποίησε επίσης φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ένα μικρό κτίριο από τούβλα να έχει υποστεί ζημιές από την έκρηξη.



Από την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία έχει προκαλέσει σε μεγάλο βαθμό ζημιές σε ενεργειακές υποδομές.

Έχει επίσης εντείνει, φέτος το καλοκαίρι, τα πλήγματά της στην ουκρανική πρωτεύουσα και τις εφοδιαστικές υποδομές της χώρας, χρησιμοποιώντας πυραύλους και αεριωθούμενα drones, που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αναχαιτίσει.

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Οι επιθέσεις αυτές έχουν μπλοκάρει τις εξαγωγές σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα, μια κρίσιμη πηγή εσόδων για το Κίεβο.

Έχουν επίσης στοχοθετήσει μεταλλουργικές επιχειρήσεις, έναν άλλο βασικό κλάδο της οικονομίας, καθώς και εφοδιαστικές αλυσίδες, σιδηροδρομικά δίκτυα και μεγάλες αποθήκες, ενώ πλησιάζει ο χειμώνας.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τα πλήγματά της στο ρωσικό έδαφος, στοχοθετώντας κυρίως διυλιστήρια και αποθήκες εφοδιασμού, ως απάντηση στις επιθέσεις της Μόσχας.

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