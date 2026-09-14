Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση σε αποθήκη στο Πρίλουκι της Ουκρανίας
Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση σε αποθήκη στο Πρίλουκι της Ουκρανίας
Η επίθεση έγινε στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Κιέβου
Ρωσική επίθεση σε αποθήκη που ανήκει σε γεωργική επιχείρηση στη βόρεια Ουκρανία προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό επτά άλλων, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ η Μόσχα εντείνει τα πλήγματά της σε ουκρανικές εφοδιαστικές υποδομές.
«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν», δήλωσε η εθνική αστυνομία σε ανακοίνωση.
Η επίθεση έγινε σε αποθήκη στο Πρίλουκι, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν διευκρίνισε το είδος του βλήματος που χρησιμοποιήθηκε.
Η αστυνομία δημοσιοποίησε επίσης φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ένα μικρό κτίριο από τούβλα να έχει υποστεί ζημιές από την έκρηξη.
Από την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία έχει προκαλέσει σε μεγάλο βαθμό ζημιές σε ενεργειακές υποδομές.
Έχει επίσης εντείνει, φέτος το καλοκαίρι, τα πλήγματά της στην ουκρανική πρωτεύουσα και τις εφοδιαστικές υποδομές της χώρας, χρησιμοποιώντας πυραύλους και αεριωθούμενα drones, που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αναχαιτίσει.
Οι επιθέσεις αυτές έχουν μπλοκάρει τις εξαγωγές σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα, μια κρίσιμη πηγή εσόδων για το Κίεβο.
Έχουν επίσης στοχοθετήσει μεταλλουργικές επιχειρήσεις, έναν άλλο βασικό κλάδο της οικονομίας, καθώς και εφοδιαστικές αλυσίδες, σιδηροδρομικά δίκτυα και μεγάλες αποθήκες, ενώ πλησιάζει ο χειμώνας.
Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τα πλήγματά της στο ρωσικό έδαφος, στοχοθετώντας κυρίως διυλιστήρια και αποθήκες εφοδιασμού, ως απάντηση στις επιθέσεις της Μόσχας.
«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν», δήλωσε η εθνική αστυνομία σε ανακοίνωση.
Η επίθεση έγινε σε αποθήκη στο Πρίλουκι, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν διευκρίνισε το είδος του βλήματος που χρησιμοποιήθηκε.
Η αστυνομία δημοσιοποίησε επίσης φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ένα μικρό κτίριο από τούβλα να έχει υποστεί ζημιές από την έκρηξη.
This week alone, Russia launched around 2,100 drones against Ukraine – a significant share of them jet-powered “shaheds,” which the Russians are using in an attempt to cripple the economy and destroy people’s lives. The enemy also used nearly 1,700 guided aerial bombs and 78… pic.twitter.com/r34K07KABA— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2026
Από την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία έχει προκαλέσει σε μεγάλο βαθμό ζημιές σε ενεργειακές υποδομές.
Έχει επίσης εντείνει, φέτος το καλοκαίρι, τα πλήγματά της στην ουκρανική πρωτεύουσα και τις εφοδιαστικές υποδομές της χώρας, χρησιμοποιώντας πυραύλους και αεριωθούμενα drones, που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αναχαιτίσει.
Οι επιθέσεις αυτές έχουν μπλοκάρει τις εξαγωγές σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα, μια κρίσιμη πηγή εσόδων για το Κίεβο.
Έχουν επίσης στοχοθετήσει μεταλλουργικές επιχειρήσεις, έναν άλλο βασικό κλάδο της οικονομίας, καθώς και εφοδιαστικές αλυσίδες, σιδηροδρομικά δίκτυα και μεγάλες αποθήκες, ενώ πλησιάζει ο χειμώνας.
Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τα πλήγματά της στο ρωσικό έδαφος, στοχοθετώντας κυρίως διυλιστήρια και αποθήκες εφοδιασμού, ως απάντηση στις επιθέσεις της Μόσχας.
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