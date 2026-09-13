Φόβος στις αγορές μετά την αναστολή λειτουργίας του πετρελαιαγωγού East- West, «η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς απόθεμα πετρελαίου για εξαγωγές»
ΚΟΣΜΟΣ
Drones Σαουδική Αραβία αγωγός πετρελαίου Αγορές Πετρέλαιο Ενεργειακή κρίση Ερυθρά θάλασσα

Φόβος στις αγορές μετά την αναστολή λειτουργίας του πετρελαιαγωγού East- West, «η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς απόθεμα πετρελαίου για εξαγωγές»

Αγοραστές και επενδυτές αναφέρουν ότι μία περαιτέρω μείωση της ροής πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία θα χειροτέρευε την παγκόσμια κρίση, καθώς το βασίλειο παράγει το 4% των παγκόσμιων αποθεμάτων σε πετρέλαιο

Φόβος στις αγορές μετά την αναστολή λειτουργίας του πετρελαιαγωγού East- West, «η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς απόθεμα πετρελαίου για εξαγωγές»
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Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές, αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες ημέρες, οδηγώντας σε μία απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου.

Μία περαιτέρω μείωση της ροής πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία θα χειροτέρευε την παγκόσμια κρίση προσφοράς πετρελαίου, η οποία, έχει ήδη οδηγήσει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου σε ύψη ρεκόρ, διαχέοντας την αύξηση του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο και στέλνοντας τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά, της οικονομικής κρίσης του 2008.

Από τότε, που οι επιθέσεις drones ανάγκασαν την Σαουδική Αραβία να κλείσει τον μεγάλο αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης στις 11 Σεπτεμβρίου, το Ριάντ δεν έχει δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το μέγεθος των ζημιών, αλλά και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει ο αγωγός εκτός λειτουργίας.


Πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters έδωσαν διαφορετικές εκτιμήσεις, με μία από αυτές να εκτιμά ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν σε πέντε με έξι εβδομάδες, Μία άλλη πηγή, εκτίμησε ότι οι ζημιές θα μπορούσαν αποκατασταθούν ταχύτερα, ενώ η ροή του πετρελαίου θα μπορούσε να γίνεται μερικώς, παράλληλα με τις επισκευές.
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