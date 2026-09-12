Αναφορές για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ από ιρανικά ΜΜΕ
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Αναφορές για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ από ιρανικά ΜΜΕ

Πριν από λίγα λεπτά ακούστηκε ο θόρυβος δύο εκρήξεων στο νησί Κεσμ, προερχόμενων από τη θάλασσα», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο IRNA

Αναφορές για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ από ιρανικά ΜΜΕ
Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε σε ένα νησί του νότιου Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ.

«Πριν από λίγα λεπτά ακούστηκε ο θόρυβος δύο εκρήξεων στο νησί Κεσμ, προερχόμενων από τη θάλασσα», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο IRNA.

Σημειώνεται ότι τις δύο τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενόπλοια που διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και αμερικανικές βάσεις σε χώρες του Κόλπου, σε αντίποινα για τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού σε ιρανικούς στόχους.

Αναφορές για εκρήξεις στη νήσο Κεσμ από ιρανικά ΜΜΕ

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