Ο Άλτμαν δηλώνει κυνικά πως «ο κόσμος πρέπει να αποδεχθεί ενδεχόμενα άσχημα πράγματα για να αποκομίσει τα οφέλη της ΑΙ»
Ο Άλτμαν δηλώνει κυνικά πως «ο κόσμος πρέπει να αποδεχθεί ενδεχόμενα άσχημα πράγματα για να αποκομίσει τα οφέλη της ΑΙ»
Ο επικεφαλής της OpenAI τόνισε πώς οι άνθρωποι μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ωστόσο αυτό δεν θα γίνει χωρίς «απώλειες»
Σε μια περίοδο που η συζήτηση για τους κινδύνους που εγείρει η υπερανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει κυριαρχήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας από τους πρωτεργάτες της, ο Σαμ Άλτμαν ήρθε να δηλώσει σχεδόν κυνικά - ότι τα οφέλη της δικαιολογούν την αποδοχή ορισμένων ρίσκων που μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες.
«Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα πρέπει να αποδεχθεί το ενδεχόμενο να συμβούν κάποια άσχημα πράγματα, προκειμένου να αποκομίσει τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας και να διατηρήσουν οι άνθρωποι τον έλεγχο και τη δυνατότητα επιλογής», δήλωσε ο Άλτμαν σε συνέντευξή του στο τεχνολογικό newsletter του Politico, Decoded.
Ο Άλτμαν υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει θεμελιώδης διαφορά στην προσέγγιση της OpenAI και της ανταγωνίστριας Anthropic ως προς τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ μας».
«Διαφωνώ, αλλά κατανοώ την οπτική ανθρώπων που λένε: “Αυτή η τεχνολογία θα γίνει τόσο ισχυρή και είναι τόσο επικίνδυνη, ώστε θα πρέπει να την έχει μόνο ένα εργαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο θα διασφαλίζει ότι δεν θα συμβαίνει τίποτα κακό και θα αποφασίζει με ποιον τρόπο θα μοιράζονται τα οφέλη”», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας, παράλληλα, μια τέτοια προσέγγιση «εντελώς απαράδεκτο συμβιβασμό», που βρίσκεται σε αντίθεση με τη «ρυθμιστική προσέγγιση ελαφριάς παρέμβασης» που υποστηρίζει η OpenAI.
«Δεν θα επέλεγα έναν συμβιβασμό του τύπου: “Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις, ότι δεν θα υπάρξει κακή χρήση αυτής της τεχνολογίας, ότι δεν θα υπάρξουν απάτες και κανένα από όλα τα άλλα κακά πράγματα που θα συμβούν”», είπε ο Άλτμαν, προσθέτοντας: «Γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα κάνουν απείρως περισσότερα καλά πράγματα από τα κακά, σε τάξεις μεγέθους».
Οι δηλώσεις του Άλτμαν έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται η συζήτηση στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με την ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνολογίας και τους κινδύνους που συνδέονται με ολοένα και πιο ισχυρά συστήματα.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο άρθρο με το οποίο κάλεσε τον κλάδο να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης ώστε να «συμβαδίζει με την αιχμή της τεχνολογίας», θέση την οποία ο Άλτμαν έχει υποστηρίξει δημόσια.
Τον Σεπτέμβριο παραιτήθηκε και ο ερευνητής της Anthropic, Τζέικομπ Κόξον, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι που αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν πως η τεχνολογία «θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας».
Το Reuters είχε αναφερθεί τον προηγούμενο μήνα τις προειδοποιήσεις της Anthropic πως, παρά τα δυνητικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνολογία μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ενεργεί με τρόπους που έρχονται σε αντίθεση με τις προθέσεις των δημιουργών της και να διεισδύει στα συστήματα άλλων εταιρειών.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία είχε τονίσει ότι τα προηγμένα μοντέλα θα μπορούσαν να εμφανίσουν «συμπεριφορές αυτοσυντήρησης», μεταξύ άλλων προσπάθειες να «αντισταθούν στον τερματισμό λειτουργίας», να «αποκρύψουν ή να χειραγωγήσουν πληροφορίες» ή να παράγουν αποτελέσματα που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως «καταναγκαστικά, παραπλανητικά ή χειριστικά».
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει σε μεγάλο βαθμό απορρίψει τις εκκλήσεις για νέους περιορισμούς στην τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα δυσκόλευε τις αμερικανικές εταιρείες να ανταγωνιστούν τους κινεζικούς ομίλους. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι υφιστάμενες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Δικαιοσύνης, παρέχουν επαρκείς δικλίδες ασφαλείας και ότι δεν χρειάζονται νέοι κανόνες.
«Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα πρέπει να αποδεχθεί το ενδεχόμενο να συμβούν κάποια άσχημα πράγματα, προκειμένου να αποκομίσει τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας και να διατηρήσουν οι άνθρωποι τον έλεγχο και τη δυνατότητα επιλογής», δήλωσε ο Άλτμαν σε συνέντευξή του στο τεχνολογικό newsletter του Politico, Decoded.
Ο Άλτμαν υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει θεμελιώδης διαφορά στην προσέγγιση της OpenAI και της ανταγωνίστριας Anthropic ως προς τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ μας».
“We believe the world should accept some bad things happening for the benefits of this technology.”— POLITICO (@politico) October 4, 2026
In a conversation for the first edition of Decoded, a new daily newsletter and podcast, OpenAI CEO Sam Altman talked with POLITICO’s @BrendanBordelon about trade-offs, AI safety,… pic.twitter.com/5y5sVpd9ZM
«Διαφωνώ, αλλά κατανοώ την οπτική ανθρώπων που λένε: “Αυτή η τεχνολογία θα γίνει τόσο ισχυρή και είναι τόσο επικίνδυνη, ώστε θα πρέπει να την έχει μόνο ένα εργαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο θα διασφαλίζει ότι δεν θα συμβαίνει τίποτα κακό και θα αποφασίζει με ποιον τρόπο θα μοιράζονται τα οφέλη”», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας, παράλληλα, μια τέτοια προσέγγιση «εντελώς απαράδεκτο συμβιβασμό», που βρίσκεται σε αντίθεση με τη «ρυθμιστική προσέγγιση ελαφριάς παρέμβασης» που υποστηρίζει η OpenAI.
«Δεν θα επέλεγα έναν συμβιβασμό του τύπου: “Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις, ότι δεν θα υπάρξει κακή χρήση αυτής της τεχνολογίας, ότι δεν θα υπάρξουν απάτες και κανένα από όλα τα άλλα κακά πράγματα που θα συμβούν”», είπε ο Άλτμαν, προσθέτοντας: «Γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα κάνουν απείρως περισσότερα καλά πράγματα από τα κακά, σε τάξεις μεγέθους».
Οι δηλώσεις του Άλτμαν έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται η συζήτηση στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με την ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνολογίας και τους κινδύνους που συνδέονται με ολοένα και πιο ισχυρά συστήματα.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο άρθρο με το οποίο κάλεσε τον κλάδο να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης ώστε να «συμβαδίζει με την αιχμή της τεχνολογίας», θέση την οποία ο Άλτμαν έχει υποστηρίξει δημόσια.
Τον Σεπτέμβριο παραιτήθηκε και ο ερευνητής της Anthropic, Τζέικομπ Κόξον, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι που αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν πως η τεχνολογία «θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας».
Το Reuters είχε αναφερθεί τον προηγούμενο μήνα τις προειδοποιήσεις της Anthropic πως, παρά τα δυνητικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνολογία μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ενεργεί με τρόπους που έρχονται σε αντίθεση με τις προθέσεις των δημιουργών της και να διεισδύει στα συστήματα άλλων εταιρειών.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία είχε τονίσει ότι τα προηγμένα μοντέλα θα μπορούσαν να εμφανίσουν «συμπεριφορές αυτοσυντήρησης», μεταξύ άλλων προσπάθειες να «αντισταθούν στον τερματισμό λειτουργίας», να «αποκρύψουν ή να χειραγωγήσουν πληροφορίες» ή να παράγουν αποτελέσματα που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως «καταναγκαστικά, παραπλανητικά ή χειριστικά».
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει σε μεγάλο βαθμό απορρίψει τις εκκλήσεις για νέους περιορισμούς στην τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα δυσκόλευε τις αμερικανικές εταιρείες να ανταγωνιστούν τους κινεζικούς ομίλους. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι υφιστάμενες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Δικαιοσύνης, παρέχουν επαρκείς δικλίδες ασφαλείας και ότι δεν χρειάζονται νέοι κανόνες.
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