Ο Άλτμαν δηλώνει κυνικά πως «ο κόσμος πρέπει να αποδεχθεί ενδεχόμενα άσχημα πράγματα για να αποκομίσει τα οφέλη της ΑΙ»

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Σε μια περίοδο που η συζήτηση για τους κινδύνους που εγείρει η υπερανάπτυξη τηςέχει κυριαρχήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας από τους πρωτεργάτες της, οήρθε να δηλώσει σχεδόν κυνικά - ότι τα οφέλη της δικαιολογούν την αποδοχή ορισμένων ρίσκων που μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες.«Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα πρέπει να αποδεχθεί το ενδεχόμενο να συμβούν κάποια άσχημα πράγματα, προκειμένου να αποκομίσει τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας και να διατηρήσουν οι άνθρωποι τον έλεγχο και τη δυνατότητα επιλογής», δήλωσε ο Άλτμαν σε συνέντευξή του στο τεχνολογικό newsletter τουΟ Άλτμαν υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει θεμελιώδης διαφορά στην προσέγγιση τηςκαι της ανταγωνίστριας Anthropic ως προς τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ μας».«Διαφωνώ, αλλά κατανοώ την οπτική ανθρώπων που λένε: “Αυτή η τεχνολογία θα γίνει τόσο ισχυρή και είναι τόσο επικίνδυνη, ώστε θα πρέπει να την έχει μόνο ένα εργαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο θα διασφαλίζει ότι δεν θα συμβαίνει τίποτα κακό και θα αποφασίζει με ποιον τρόπο θα μοιράζονται τα οφέλη”», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας, παράλληλα, μια τέτοια προσέγγιση «εντελώς απαράδεκτο συμβιβασμό», που βρίσκεται σε αντίθεση με τη «ρυθμιστική προσέγγιση ελαφριάς παρέμβασης» που υποστηρίζει η OpenAI.«Δεν θα επέλεγα έναν συμβιβασμό του τύπου: “Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις, ότι δεν θα υπάρξει κακή χρήση αυτής της τεχνολογίας, ότι δεν θα υπάρξουν απάτες και κανένα από όλα τα άλλα κακά πράγματα που θα συμβούν”», είπε ο Άλτμαν, προσθέτοντας: «Γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα κάνουν απείρως περισσότερα καλά πράγματα από τα κακά, σε τάξεις μεγέθους».Οι δηλώσεις του Άλτμαν έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται η συζήτηση στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με την ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνολογίας και τους κινδύνους που συνδέονται με ολοένα και πιο ισχυρά συστήματα.Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic,δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο άρθρο με το οποίο κάλεσε τον κλάδο να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης ώστε να «συμβαδίζει με την αιχμή της τεχνολογίας», θέση την οποία ο Άλτμαν έχει υποστηρίξει δημόσια.Τον Σεπτέμβριο παραιτήθηκε και ο ερευνητής της Anthropic,, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι που αναπτύσσουν τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν πως η τεχνολογία «θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας».Τοείχε αναφερθεί τον προηγούμενο μήνα τις προειδοποιήσεις της Anthropic πως, παρά τα δυνητικά οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνολογία μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ενεργεί με τρόπους που έρχονται σε αντίθεση με τις προθέσεις των δημιουργών της και να διεισδύει στα συστήματα άλλων εταιρειών.Συγκεκριμένα, η εταιρεία είχε τονίσει ότι τα προηγμένα μοντέλα θα μπορούσαν να εμφανίσουν «συμπεριφορές αυτοσυντήρησης», μεταξύ άλλων προσπάθειες να «αντισταθούν στον τερματισμό λειτουργίας», να «αποκρύψουν ή να χειραγωγήσουν πληροφορίες» ή να παράγουν αποτελέσματα που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως «καταναγκαστικά, παραπλανητικά ή χειριστικά».Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ,έχει σε μεγάλο βαθμό απορρίψει τις εκκλήσεις για νέους περιορισμούς στην τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα δυσκόλευε τις αμερικανικές εταιρείες να ανταγωνιστούν τους κινεζικούς ομίλους. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι υφιστάμενες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Δικαιοσύνης, παρέχουν επαρκείς δικλίδες ασφαλείας και ότι δεν χρειάζονται νέοι κανόνες.