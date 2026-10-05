Νέες γέφυρες συνεργασίας για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια με το William & Mary στις ΗΠΑ

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

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Η Πρύτανης του William & Mary, Πέγκυ Αγγούρη, δήλωσε:

Τις προοπτικές για την περαιτέρωμεταξύ του William & Mary και των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων συζήτησε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη συνάντησή της με την Πρόεδρο του αμερικανικού Πανεπιστημίου, Katherine A. Rowe, και την Ελληνίδα Πρύτανη, Πέγκυ Αγγούρη.βρέθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης νέων και διεύρυνσης υφιστάμενων συνεργασιών με ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με έμφαση σε κοινά ακαδημαϊκά προγράμματα,και ακαδημαϊκού προσωπικού.Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της παρουσίας και των δραστηριοτήτων του William & Mary στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεθνοποίηση και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες συνεργασίας, της επιστήμης δεδομένων και της πληροφορικής, καθώς και σε θέματα νομικής φύσεως, όπως είναι(cybersecurity), η ηθική και τα προσωπικά δεδομένα (ethics & privacy).εντάσσεται στο ευρύτερο ενδιαφέρον του αμερικανικού Πανεπιστημίου για τη διεύρυνση των δεσμών του με την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και τη διερεύνηση νέων μορφών εκπαιδευτικής και ερευνητικής παρουσίας στη χώρα.«Η διεθνοποίηση των δημόσιων Πανεπιστημίων μας δεν είναι ένας θεωρητικός στόχος. Σημαίνει περισσότερες πραγματικές ευκαιρίες για τους φοιτητές, τους ερευνητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό μας, περισσότερες συνεργασίες και ισχυρότερη παρουσία της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.Η συνάντησή μας με την Πρόεδρο του William & Mary, Katherine A. Rowe, και την Πρύτανη Πέγκυ Αγγούρη επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για ακόμη στενότερη συνεργασία με τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια, σε πεδία αιχμής όπως η μηχανική, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η επιστήμη δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια και η νομική επιστήμη.Θέλουμε αυτές οι επαφές να μεταφράζονται σε συγκεκριμένες συνεργασίες: κοινά προγράμματα, ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκών και κοινή έρευνα. Η ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση έχει τη γνώση και τους ανθρώπους για να βρίσκεται ακόμη πιο δυναμικά στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Δική μας δουλειά είναι να της ανοίγουμε περισσότερες πόρτες και να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους μας».«Το William & Mary πιστεύει στη δύναμη των διεθνών συνεργασιών και στη δυνατότητά τους να δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τους φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς και την έρευνα. Η Ελλάδα διαθέτει Πανεπιστήμια με ισχυρό επιστημονικό δυναμικό και ακαδημαϊκή παράδοση και αποτελεί για εμάς έναν ιδιαίτερα σημαντικό εταίρο.Η επίσκεψή μας αποτελεί μια ευκαιρία να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τα ελληνικά Πανεπιστήμια και να εξετάσουμε συγκεκριμένες δυνατότητες για κοινά προγράμματα, ερευνητικές συνέργειες και μεγαλύτερη κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκών. Προσβλέπουμε στη δημιουργία συνεργασιών με αμοιβαίο όφελος και διεθνή αντίκτυπο».«Η επιστροφή μου στην Ελλάδα με την ιδιότητα της Πρύτανη του William & Mary και με στόχο να δημιουργήσουμε ακόμη ισχυρότερες γέφυρες μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής ακαδημαϊκής κοινότητας έχει για εμένα ξεχωριστή σημασία.Πιστεύουμε ότι υπάρχουν εξαιρετικές δυνατότητες συνεργασίας με τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια σε τομείς στους οποίους διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένη γνώση και ερευνητική δυναμική. Από τη μηχανική, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την επιστήμη δεδομένων έως τη νομική επιστήμη με στόχευση στην κυβερνοασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς το W&M έχει την παλαιότερη Νομική Σχολή της Αμερικής.Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά πεδία στις φυσικές επιστήμες, στην πληροφορική αλλά και στη μηχανική, στα οποία μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ουσιαστικές συνεργασίες που θα δίνουν στους φοιτητές και στους ερευνητές μας περισσότερες ευκαιρίες να σπουδάζουν, να συνεργάζονται και να καινοτομούν πέρα από σύνορα. Ως Ελληνίδα και απόφοιτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα να συμβάλω προσωπικά στην περαιτέρω ενίσχυση αυτών των δεσμών».