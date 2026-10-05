Πλαγιομετωπική η σύγκρουση των μηχανών του 24χρονου και του 17χρονου στην Πετρούπολη: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια συνελήφθη ο ανήλικος αναβάτης
Πλαγιομετωπική η σύγκρουση των μηχανών του 24χρονου και του 17χρονου στην Πετρούπολη: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια συνελήφθη ο ανήλικος αναβάτης
Ο 17χρονος που συνελήφθη και η 17χρονη που ήταν μαζί του στη μηχανή, τραυματίστηκαν ελαφρά
Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε το βράδυ της Κυριακής στην Πετρούπολη όπου ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του καθώς συγκρούστηκε με τη μηχανή του με μια άλλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 όταν η μηχανή του 24χρονου, κινούμενη επί της οδού 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς Ίλιον, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος, η οποία εκείνη την ώρα έστριβε δεξιά από την οδό Κωστή Παλαμά προς την 25ης Μαρτίου.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 24χρονος αναβάτης και ελαφρά ο 17χρονος με τη 17χρονη φίλη του οι οποίοι επέβαιναν στο δεύτερο δίκυκλο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς.
Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν τους νεαρούς τραυματίες ενώ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 24χρονος είχε σφυγμό την ώρα που βρισκόταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο της Τροχαίας με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον 17χρονο αναβάτη για Ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 όταν η μηχανή του 24χρονου, κινούμενη επί της οδού 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς Ίλιον, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος, η οποία εκείνη την ώρα έστριβε δεξιά από την οδό Κωστή Παλαμά προς την 25ης Μαρτίου.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 24χρονος αναβάτης και ελαφρά ο 17χρονος με τη 17χρονη φίλη του οι οποίοι επέβαιναν στο δεύτερο δίκυκλο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς.
Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν τους νεαρούς τραυματίες ενώ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 24χρονος είχε σφυγμό την ώρα που βρισκόταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο της Τροχαίας με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον 17χρονο αναβάτη για Ανθρωποκτονία από αμέλεια.
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